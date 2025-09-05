Gigi Becali sparge banca pentru ultimul transfer al FCSB, de la rivala din SuperLiga: „Plătește o sumă foarte mare!

Imediat după remiza din derby-ul cu CFR Cluj, Gigi Becali a anunțat că la FCSB. S-a vehiculat numele unui tânăr jucător din SuperLiga, dar în primă fază totul părea blocat.

UPDATE: Gigi Becali, acord cu Dani Coman pentru transferul lui Tudose

Mihai Stoica a dezvăluit că Gigi Becali și Dani Coman au ajuns la un acord pentru mutarea lui Mario Tudose. Oficialul de la FCSB nu a transmis suma de transfer, însă despre aceasta a spus că este foarte mare.

„Gigi s-a înţeles cu Dani Coman, nu s-a semnat, dar au ajuns la o înţelegere. Cu jucătorul, cu tatăl jucătorului, am ajuns la un numitor comun. Unde am crezut că vor fi problemele cele mai mari s-a rezolvat. Am avut discuţiile care s-au finalizat, nu foarte simplu, dar s-au finalizat.

Se plătește o sumă foarte mare. I-am zis lui Gigi din iarnă, de când era în Liga 2. Acum a avut ocazia să-l vadă și în Liga 1. Jucător de certă perspectivă. Avem mari probleme la fundașii centrali. Nu doar noi, toată România. Burcă are peste 40 de meciuri în națională, care voia să se lase de fotbal.

Tudose e foarte bun la construcție, eu l-am văzut în cel puțin 20 de meciuri până acum. Eu mă uit la meciurile din Liga 2, spre deosebire de alții care doar vorbesc. A contat că acum joacă în Liga 1, că a început să-l mai vadă și Gigi”, a declarat Mihai Stoica la .

Gigi Becali a convins un fundaș din SuperLiga să vină la FCSB

Campioana României a pus ochii pe Mario Tudose, ”perla” celor de la FC Argeș, dar tatăl jucătorului a anunțat că nici .

Însă, doar 24 de ore mai târziu, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Primarul orașului Pitești, Cristian Gentea, a mărturisit că jucătorul în vârstă de 20 de ani ar fi tentat să accepte oferta venită de la FCSB.

”Da, am rămas și eu foarte surprins când m-a sunat astăzi (n.r. – vineri) tatăl lui Mario, că au primit o ofertă de nerefuzat… Ieri, m-am întâlnit cu el și m-a asigurat că Tudose nu vrea să plece acum de la FC Argeș. De aceea spun că am fost foarte surprins”, a declarat Gentea, pentru .

Tudose nu pleacă de la FC Argeș

Edilul din Pitești a precizat că nici nu se pune problema ca Mario Tudose să plece în acest moment de la FC Argeș, indiferent de sumele care vor fi aruncate pe piață pentru internaționalul de tineret.

”Nu știu cu cine s-au înțeles, ce au vorbit, dar pot să vă spun că atât din punctul meu de vedere, cât și din cel al lui Dani Coman, Mario Tudose rămâne la FC Argeș. Nu mă interesează pe mine sumele. Mario Tudose este cel mai bun fotbalist U21 din campionat și sunt convins că va avea o carieră frumoasă.

Cu siguranță va pleca de la FC Argeș, dar nu acum. Toți, suporterii, galeria, sunt îngrijorați de plecarea lui, dar, repet, nu este cazul acum. La noi joacă titular de un an și jumătate. Vă amintiți să fi jucat în mandatul lui Dică? Și dacă mai greșește, Bogdan Andone are încredere în el”, a spus Cristian Gentea.