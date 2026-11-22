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Kevin Ciubotaru a ieșit din nou în evidență. Fundașul stânga român, dorit în trecut de Gigi Becali la FCSB, a oferit o pasă decisivă în partida dintre Dundee United și Hibernian, încheiată cu scorul de 4-0 în favoarea echipei sale, în runda cu numărul #14 din campionatul Scoției. Fotbalistul în vârstă de 22 de ani a contribuit la golul de 2-0 al formației sale, trecându-și în cont astfel cel de-al treilea „assist” stagional.

Kevin Ciubotaru, pasă decisivă în Hibernian – Dundee United 0-4!

Dundee United a făcut spectacol pe terenul celor de la Hibernian și s-a impus cu un categoric 4-0, într-o partidă în care Kevin Ciubotaru a avut o contribuție importantă. Fundașul român a fost titular și a oferit pasa decisivă la golul de 2-0, reușit de Zachary Sapsford în minutul 39. Atacantul australian a fost omul meciului, după ce deschisese scorul încă din minutul 8, completând astfel o „dublă”.

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Oaspeții au continuat să domine și după pauză. Lyall Cameron a dus scorul la 3-0 în minutul 51, iar Jesse Randall a stabilit rezultatul final, 4-0, în minutul 60. În urma acestui rezultat, Dundee United a urcat pe locul 5 în Premiership, cu 20 de puncte după 13 etape, la egalitate cu Heart of Midlothian, dar cu un golaveraj inferior.

Kevin Ciubotaru, great assist for Dundee United https://t.co/3jdYDwjxLW — TheFootballZone (@football_t69515)

Kevin Ciubotaru a fost aproape de FCSB! De ce a picat transferul

Înainte de plecarea în Scoția, Kevin Ciubotaru s-a aflat pe lista celor de la FCSB. la începutul anului că formația roș-albastră ajunsese la un acord cu Hermannstadt pentru transferul fundașului, însă mutarea depindea de acceptul fotbalistului, care își dorea însă să ajungă în străinătate.

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Astfel, transferul nu s-a mai realizat, iar Ciubotaru a rămas la Hermannstadt și în a doua parte a stagiunii 2025/2026, la finalul căreia au retrogradat. Ulterior, în perioada de mercato din vară, , la Dundee United, pentru care a strâns 11 meciuri în actuala stagiune, timp în care a izbutit să înscrie un gol și să ofere trei pase decisive.