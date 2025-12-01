Sport

Fundașul dorit de Gigi Becali a ajuns la București și semnează cu FCSB: „Mă bucur să fiu aici”

Așteptările suporterilor au luat sfârșit! Stoperul dorit de Gigi Becali a aterizat la București și va semna cu FCSB. Care a fost prima sa reacție la venirea în România
Ciprian Păvăleanu
01.12.2025 | 10:52
Fundasul dorit de Gigi Becali a ajuns la Bucuresti si semneaza cu FCSB Ma bucur sa fiu aici
ULTIMA ORĂ
Andre Duarte a ajuns la București și urmează să semneze cu FCSB! Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Andre Duarte a ajuns în România pentru a semna cu FCSB. Stoperul portughez, care a mai jucat în România la U Craiova 1948, a oferit primele reacții după ce a aterizat pe aeroportul din Otopeni.

Andre Duarte, primele reacții după ce a revenit în România

Andre Duarte este un fotbalist care a impresionat în SuperLiga României. Deși el a stat doar un sezon la echipa patronată de Adrian Mititelu, FCSB a continuat să-l urmărească în Croația, la Osijek, dar și în Ungaria, la Ujpest.

ADVERTISEMENT

Portughezul nu s-a despărțit de ultima echipă în cele mai bune condiții, iar în ultimele meciuri a fost lăsat în afara lotului. Liber de contract, FCSB nu a ezitat nicio clipă și i-a oferit stoperului de 29 de ani un contract pe doi ani și jumătate, așa cum a prezentat FANATIK. Ajuns în țară, Duarte a oferit primele declarații înainte să pună cerneala pe hârtie:

„E bine, mă bucur să fiu din nou aici. Îmi place mult țara și cam asta e. Am mai urmărit unele meciuri din campionatul României în ultima perioadă. Sunt fericit să fiu aici!”, a declarat Duarte la venirea în România, conform golazo.ro.

ADVERTISEMENT
Elena Lasconi, atac dur la Nicușor Dan: „Este un om rău, răzbunător și...
Digi24.ro
Elena Lasconi, atac dur la Nicușor Dan: „Este un om rău, răzbunător și mincinos”

Gigi Becali anunță jihadul la FCSB. Campanie mare de transferuri în iarnă a campioanei României

FCSB a avut o primă parte a sezonului dezastruoasă. Mai mulți jucători sunt într-o formă foarte slabă, iar alții s-au accidentat,  iar Charalambous nu se mai poate baza pe ei, cum ar fi Mihai Popescu. Tocmai din aceste cauze, Gigi Becali a decis să transfere 4-5 jucători în această iarnă pentru a nu avea probleme la play-off.

ADVERTISEMENT
Danezii nu s-au ferit de cuvinte! Cum au fost numite jucătoarele României, înaintea...
Digisport.ro
Danezii nu s-au ferit de cuvinte! Cum au fost numite jucătoarele României, înaintea meciului de Ziua Națională

Doi dintre jucătorii care ar putea părăsi echipa sunt Baba Alhassan și Malcom Edjouma, care nu l-au mulțumit pe omul de afaceri nici în meciul cu Farul. Pe de altă parte, Dennis Politic, deși nu a prins prea multe minute în tricoul lui FCSB, pare protejat în acest moment de Gigi Becali. Patronul a declarat că nu se pune problema ca fostul căpitan de la Dinamo să plece în această iarnă și că va continua să aibă încredere în el, folosindu-l titular la Arad, în meciul din Cupa României, contra celor de la UTA.

3,50 este cota oferită de BETANO pentru „1 solist” în meciul UTA Arad - FCSB
Ultimele detalii despre transferul lui Lisav Naif Eissat la Dinamo. Ce lovituri mai...
Fanatik
Ultimele detalii despre transferul lui Lisav Naif Eissat la Dinamo. Ce lovituri mai pregătesc „câinii”. Exclusiv
Detalii de culise despre arbitrajul lui Michael Oliver în Bosnia – România: „Dubios!...
Fanatik
Detalii de culise despre arbitrajul lui Michael Oliver în Bosnia – România: „Dubios! Totul sau nimic! E exclus să fi cedat la presiune”. Exclusiv
Cât costă ceasurile de la Tudor Watch, de fapt. David Beckham a devenit...
Fanatik
Cât costă ceasurile de la Tudor Watch, de fapt. David Beckham a devenit ambasador al brandului
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Uluitor! De ce n-a vrut Ion Țiriac să fie președintele României
iamsport.ro
Uluitor! De ce n-a vrut Ion Țiriac să fie președintele României
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!