Fundașul dorit de Gigi Becali a ajuns la București și semnează cu FCSB: „Mă bucur să fiu aici”

ADVERTISEMENT

Andre Duarte a ajuns în România pentru a semna cu FCSB. Stoperul portughez, care a mai jucat în România la U Craiova 1948, a oferit primele reacții după ce a aterizat pe aeroportul din Otopeni.

Andre Duarte, primele reacții după ce a revenit în România

Andre Duarte este un fotbalist care a impresionat în SuperLiga României. Deși el a stat doar un sezon la echipa patronată de Adrian Mititelu, FCSB a continuat să-l urmărească în Croația, la Osijek, dar și în Ungaria, la Ujpest.

ADVERTISEMENT

iar în ultimele meciuri a fost lăsat în afara lotului. Liber de contract, FCSB nu a ezitat nicio clipă și așa cum a prezentat FANATIK. Ajuns în țară, Duarte a oferit primele declarații înainte să pună cerneala pe hârtie:

„E bine, mă bucur să fiu din nou aici. Îmi place mult țara și cam asta e. Am mai urmărit unele meciuri din campionatul României în ultima perioadă. Sunt fericit să fiu aici!”, a declarat Duarte la venirea în România, conform .

ADVERTISEMENT

Gigi Becali anunță jihadul la FCSB. Campanie mare de transferuri în iarnă a campioanei României

FCSB a avut o primă parte a sezonului dezastruoasă. Mai mulți jucători sunt într-o formă foarte slabă, iar alții s-au accidentat, iar Charalambous nu se mai poate baza pe ei, cum ar fi Mihai Popescu. Tocmai din aceste cauze, Gigi Becali a decis să transfere 4-5 jucători în această iarnă pentru a nu avea probleme la play-off.

ADVERTISEMENT

Doi dintre jucătorii care ar putea părăsi echipa sunt Baba Alhassan și Malcom Edjouma, care nu l-au mulțumit pe omul de afaceri nici în meciul cu Farul. Pe de altă parte, Dennis Politic, deși nu a prins prea multe minute în tricoul lui FCSB, pare protejat în acest moment de Gigi Becali. Patronul a declarat că nu se pune problema ca fostul căpitan de la Dinamo să plece în această iarnă și că va continua să aibă încredere în el, folosindu-l titular la Arad, în meciul din Cupa României, contra celor de la UTA.