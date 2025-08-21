Fundașul dorit de Gigi Becali, lăsat liber să plece! Anunțul făcut de italieni

Joyskim Dawa a ajuns la FCSB în vara anului 2022, iar la vremea respectivă, patronul celor de la FCSB declara că apreciază un fundaș central român. Era vorba despre Adrian Rus, fotbalist care alături de Pisa. Deși mai are contract un an în Italia, jucătorul nu mai este dorit și își caută echipă.

Adrian Rus, final de drum la Pisa! Ce scrie presa din Italia

Deși mai are contract cu Pisa până în vara anului 2026, Adrian Rus nu face parte din planurile conducerii și a fost anunțat că este liber să își caute echipă. l-a exclus pe fotbalistul de 29 de ani din lotul formației sale. Presa din Italia anunță că Rus este în negocieri cu cei de la Sampdoria, dar rămâne de văzut dacă se va ajunge la un acord între cele două părți.

Acesta nu mai este impresariat în prezent de Giovanni Becali, contractul său fiind expirat la acest moment. „Nu mai lucrez cu Adrian Rus. Contractul său a expirat și știu că în prezent se gestionează singur”, a transmis românul pentru italienii de la .

„Declarația exclusivă dezvăluie o situație tensionată și complexă. Ruptura relației dintre impresar și apărător indică faptul că Rus caută acum nu doar o nouă echipă, ci și o nouă agenție care să-i poată proteja interesele și să-l ghideze în următoarele alegeri de carieră”, menționează sursa citată.

Pentru că situația sa de la Pisa a devenit una incertă, Adrian Rus nu a fost inclus nici de selecționerul Mircea Lucescu pe lista preliminară a stranierilor convocați pentru dubla cu Canada și Cipru, a doua partidă fiind din cadrul campaniei de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026.

„Fundașul, născut în 1996, e o țintă de lungă durată a conducerii clubului genovez, care îl urmărește de ceva vreme. Calitățile fizice și experiența, inclusiv cea internațională cu reprezentativa României, îl fac o alegere optimă pentru Sampdoria. Pe lângă soliditatea sa fizică, Rus a demonstrat și disponibilitate atunci când vine vorba de construcția jocului”, au scris cei de la sampnews24.com.

Adrian Rus, propus la FCSB

Imediat după ce formația antrenată de Elias Charalambous și-a adjudecat al doilea titlu consecutiv în SuperLiga României, Basarab Panduru a propus un internațional român conducerii roș-albastre. Este vorba de Adrian Rus, fotbalist care acum este pe picior de plecare de la Pisa.

„Am văzut că merge pe români, că vrea români la FCSB, Blănuță, Politic în momentul ăsta. Fundașul central ar putea fi tot român. Nu știu, să-l aducă pe Rus. Mă gândesc și eu, un jucător din afară. El a promovat acum, acum nu știu dacă mai pleci acolo. Dacă mai pleci de la măcelărie…”, declara acesta pentru .

Gigi Becali și-a manifestat de asemenea interesul pentru fundașul român în vara anului 2022, chiar înainte ce fundașul cu 22 de selecții la echipa națională de fotbal a României să semneze cu italienii de la Pisa.

„M-am gândit la Adrian Rus. A crescut foarte mult. Dar cum să vorbești cu el dacă are contract? Mi-a plăcut de el, dar nu putem să-l luăm. Cum să luăm noi din Ungaria? Ungaria ia de la noi. E țară mai puternică”, spunea Gigi Becali.