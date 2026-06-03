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„Fundașul dreapta e ca și rezolvat!” Gigi Becali face transferuri de Liga Campionilor la FCSB. Ce spune de sosirea lui Marius Ștefănescu la U Cluj

FCSB s-a calificat in extremis în preliminariile Conference League, iar Gigi Becali vrea să ajungă până în fazele superioare ale competiției. Ce transferuri tari pregătește latifundiarul din Pipera
Cristian Măciucă
03.06.2026 | 15:45
Fundasul dreapta e ca si rezolvat Gigi Becali face transferuri de Liga Campionilor la FCSB Ce spune de sosirea lui Marius Stefanescu la U Cluj
EXCLUSIV FANATIK
„Fundașul dreapta e ca și făcut!” Gigi Becali face transferuri de Liga Campionilor la FCSB. Ce spune de sosirea lui Marius Ștefănescu la U Cluj. FOTO: Fanatik
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Gigi Becali pregătește o campanie spectaculoasă de transferuri la FCSB. Latifundiarul din Pipera vrea să facă o echipă de top pentru Conference League și să nu mai repete experiența din sezonul trecut, când roș-albaștrii au jucat în play-out.

Ce transferuri face Gigi Becali la FCSB

Gigi Becali a anunțat că un fundaș dreapta din străinătate e ca și semnat de FCSB. Latifundiarul din Pipera a încercat să îl ia și pe Kennedy Boateng, dar transferul fostului stoper de la Dinamo a picat. „Aduc un fundaș dreapta, deja e rezolvat aproape. Apoi, mijlocaș central. Suntem în negocieri. Atacant în stânga, în dreapta. Suntem în negocieri! Negocieri înseamnă mâine să fie semnat, poate să cadă. Ca și cu Boateng, am negociat, a picat, hai la revedere! La negocierile cu jucătorii nu poți să știi decât când e semnătura pe hârtie. 

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(n.r. – Ați găsit vreun atacant care să vă placă?) O să vezi. Sunt bani, cer bani mulți. Meme vorbește. Cer mulți bani 1,5 – 2 milioane. Eu pot să dau, dar să îl văd eu, să îl știu. Cum l-am văzut pe Bîrligea, am dat și 3 milioane. ‘Dar răspunzi tu? Răspunde și îl iau’. O să facem. O să vezi”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali a comentat transferul lui Marius Ștefănescu la U Cluj

Gigi Becali nu regretă că fostul său fotbalist, Marius Ștefănescu, a ajuns la Universitatea Cluj. Câștigător de titlu și de Supercupă cu roș-albaștrii, Ștefănescu a pleca vara trecută de la FCSB, care l-a vândut cu 300.000 de euro la Konyaspor.

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(n.r. – L-ați ratat pe Ștefănescu) L-a luat U Cluj? Nu știu, nu mă interesează. La alte echipe merge, joacă. La echipe mici e bun, nu e de echipă mare. Nu m-a costat și ăla 1,3 milioane? O să facă treabă la U Cluj. El nu trebuie să aibă presiune. La FCSB e presiune mare. Trebuie să ai mare bărbăție ca să poți juca. Poți să ai talent, dacă nu ai bărbăție, nu poți juca”, a adăugat latifundiarul din Pipera.

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Cândva un admirator al lui Alexandru Dobre, Gigi Becali a dezvăluit că nu mai e interesat de serviciile fotbalistului de care încearcă să scape Daniel Pancu.  (n.r. – Îl vreți pe Dobre de la Rapid?) Nici vorbă! Acum un an, da. Îmi plăcea de el. Dar acum nu mă mai interesează. Eu am vorbit cu taică-su înainte să vină la Rapid. Și am regretat, dar acum un an, un an și jumătate. Dar asta nu înseamnă că mă interesează Dobre pe mine”, a conchis Becali.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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