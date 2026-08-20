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„E la vizita medicală!” Rapid dă lovitura pe piața transferurilor cu fotbalistul de 1,8 milioane de euro

Ebenezer Annan, fotbalistul pe care Rapid îl aduce de la Saint-Etienne, a ajuns în România și se află la vizita medicală! Ce a spus Daniel Pancu despre fundașul pe care francezii au plătit 1,7 milioane de euro
Ciprian Păvăleanu
20.08.2026 | 19:01
E la vizita medicala Rapid da lovitura pe piata transferurilor cu fotbalistul de 18 milioane de euro
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Ebenezer Annan se află la vizita medicală și în curând va ajunge sub comanda lui Daniel Pancu. Foto: Colaj FANATIK
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Daniel Pancu (49 de ani) primește întăriri serioase la Rapid. Fundașul internațional ghanez, pe care Saint-Etienne plătea 1,7 milioane de euro în urmă cu un an pentru a-l transfera de la Steaua Roșie Belgrad, a ajuns la București și în acest moment se află la vizita medicală. Dacă totul va decurge bine, Ebenezer Annan (23 de ani) urmează să fie împrumutat de giuleșteni cu clauză de cumpărare la finalul sezonului.

Fundașul cu un CV impresionant se află la vizita medicală! Ce spune Daniel Pancu despre Ebenezer Annan

La conferința de presă premergătoare meciului cu Petrolul Ploiești, Daniel Pancu, antrenorul Rapidului, a dezvăluit că Ebenezer Annan, cotat la 1,8 milioane de euro de Transfermarkt.com, este la vizita medicală chiar în acest moment. Ghanezul este un fotbalist de doar 23 de ani cu un CV impresionant pentru un jucător care ajunge în SuperLiga României.

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După 20 de meciuri pentru Steaua Roșie Belgrad, gigantul fotbalului sârb, Saint-Etienne a plătit o sumă de 1,7 milioane de euro pentru a-l aduce în Franța. În stagiunea precedentă, Ebenezer Annan a bifat 18 meciuri în Ligue 2, iar acum va ajunge la Rapid sub formă de împrumut. La finalul sezonului, dacă giuleștenii vor fi impresionați de aportul său, fotbalistul cu 7 meciuri la naționala Ghanei va putea fi cumpărat definitiv.

„Ebenezer Annan e la vizita medicală, e un jucător, ne uităm de mult după el, cred că avem o lună de zile. CV interesant, șapte meciuri în naționala Ghanei, Steaua Roșie Belgrad, Saint-Etienne. Poate fi un jucător important pentru noi. Vedem acum, sperăm să treacă vizita medicală. S-ar putea să mai vină un jucător până pe 8, când se termină perioada, unul maximum. Ar trebui să fie ceva ieșit din comun. Nu pot să zic postul”a declarat Daniel Pancu la conferința de presă.

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Ce spunea Marius Bilașco despre Ebenezer Annan

Marius Bilașco a vorbit la FANATIK SUPERLIGA în urmă cu câteva zile și a dat câteva detalii despre Ebenezer Annan. Directorul sportiv al giuleștenilor a făcut o paralelă între fotbalistul ghanez și Andrei Borza, jucător important care s-a despărțit de Rapid în această vară.

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„A fost cumpărat de St. Etienne cu 1.700.000 de euro de la Steaua Roşie Belgrad. El vrea să vină, nu sunt probleme cu el. Nu ştiu cât poate să mai dureze. Noi sperăm să fie jucător bun pentru Rapid. Îl recomandă CV-ul, să vedem cât de bine se adaptează la noi. Este mai echilibrat un pic ca Borza, ofensiv şi defensiv”, a explicat Bilașco la FANATIK SUPERLIGA.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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