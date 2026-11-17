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Andrei Coubiș a atras atenția după victoria României cu Polonia, scor 2-1, iar Dumitru Dragomir este convins că tânărul fundaș are un viitor spectaculos. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a făcut o declarație surprinzătoare înaintea meciului cu Bosnia, susținând că apărătorul trecut prin fotbalul italian îl poate depăși inclusiv pe Radu Drăgușin. În exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, Dragomir a estimat că valoarea lui Coubiș va trece de 10 milioane de euro într-un singur an.

Mitică Dragomir îl vede pe Andrei Coubiș peste Radu Drăgușin: „E peste toți!”

Andrei Coubiș a devenit unul dintre numele intens discutate în jurul echipei naționale, după succesul obținut de România împotriva Poloniei, scor 2-1. Tânărul fundaș a intrat și în atenția lui Dumitru Dragomir. Fostul șef al LPF este impresionat de potențialul apărătorului și consideră că acesta poate ajunge rapid la o cotă de piață importantă.

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În cadrul emisiunii „Profețiile lui Mitică“, Dragomir a făcut o comparație îndrăzneață între Coubiș și Radu Drăgușin, fundașul român transferat de Tottenham pentru o sumă impresionantă.

„Coubiș se face fotbalist de peste 10 milioane, dar acum, repede, într-un an. Jucător de peste 10 milioane, e peste Drăgușin, peste toți”, a anunțat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică“.

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Andrei Coubiș traversează și o perioadă excelentă atât la echipa de club, cât și la naționala României. Fundașul în vârstă de 23 de ani a fost integralist în , scor 2-1, iar la scurt timp după încheierea partidei a primit o veste extraordinară din Anglia. Fotbalistul lui Lincoln City a fost desemnat atât „Jucătorul lunii”, cât și autorul celui mai frumos gol al lunii octombrie pentru formația din Championship.

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Dumitru Dragomir l-a analizat și pe Lisav Eissat: „Faza de apărare o face mai bine decât Bancu!”

Dumitru Dragomir nu s-a oprit la Andrei Coubiș și a avut cuvinte de laudă și pentru Lisav Eissat, un alt tânăr fundaș din lotul lui Gică Hagi. Fostul președinte al LPF consideră că apărătorul are calități fizice importante și poate deveni un fotbalist de valoare. Dragomir , dar a identificat și un capitol la care acesta trebuie să progreseze: jocul aerian.

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„Eissat se face fotbalist, că are forță și viteză. Doar că, la cât e de mare, nu prea dă cu capul. L-am studiat bine. Trebuie să-l învețe cineva să dea cu capul, că are forță și viteză”, a declarat Dumitru Dragomir.

Fostul conducător al fotbalului românesc l-a comparat apoi pe Eissat cu Nicușor Bancu, căpitanul Universității Craiova, și a explicat unde consideră că tânărul fundaș are un avantaj: „Nu aș putea spune că e mai bun ca Bancu, dar faza de apărare o face mai bine decât el. Pe atac nu e mai bun. Ca fundaș stânga poate ajunge bine, mi-a plăcut de el”, a completat Mitică.