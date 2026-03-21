Fundașul român din MLS, convocat în premieră la echipa națională! Joacă pentru SUA, iar fratele lui pentru România!

ADVERTISEMENT

Andrei Chirilă, fundașul central cetățean român în vârstă de doar 17 ani care aparține în prezent de cei de la FC Cincinnati, grupare din MLS, a fost convocat în premieră la echipa națională U18 a Statelor Unite ale Americii. El este născut în SUA, la Allentown, Pennsylvania, într-o familie cu origini românești și este, în mod evident, și cetățean american. În prezent, joacă pentru echipa secundă a celor de la Cincinnati, în MLS Next Pro, echivalentul ligii a treia din fotbalul nord-american.

Cine este Andrei Chirilă, fundașul central cetățean român de doar 17 ani convocat în premieră la naționala U18 a Statelor Unite

Fratele său, Ștefan Chirilă, în vârstă de 19 ani, de asemenea cu dublă cetățenie, română și americană, este atacant și a ajuns deja la prima echipă a clubului din Cincinnati. El a ales să reprezinte însă România la nivel internațional și a debutat deja astfel sub tricolor la nivel de U19, bifând până în prezent două selecții. Anunțul referitor la convocarea lui Andrei Chirilă la naționala U18 a Statelor Unite a fost făcut chiar de către cei de la FC Cincinnati 2 prin intermediul rețelelor de socializare.

ADVERTISEMENT

Astfel, el urmează să facă parte din lotul acestei selecționate în pauza internațională care se apropie. Tineri fotbaliști nord-americani vor efectua în perioada următoare un stagiu de pregătire în Portugalia și cu această ocazie vor și participa la un turneu internațional dedicat categoriei lor de vârstă, organizat la Lisabona. „Fundașul de la Cincinnati 2, Andrei Chirilă, a fost convocat la echipa națională masculină U18 pentru stagiul de pregătire și ediția din 2026 a Turneului Internațional de la Lisabona”, a fost mesajul postat de clubul nord-american inclusiv pe pagina oficială de Instagram.

Vezi această postare pe Instagram

Andrei Chirilă încă poate opta să reprezinte România la nivel internațional

După cum se știe deja destul de bine, sunt foarte clare și, în plus, sunt stabilite de destul de mult timp. Astfel, un fotbalist care a apucat să joace pentru o țară la nivel de juniori își poate schimba opțiunea, iar la nivel de seniori să aleagă să decidă un alt stat. De asemenea, acest lucru este posibil chiar și dacă jucătorul în cauză a jucat deja la nivel de seniori pentru altă națională, însă doar în meciuri amicale.

ADVERTISEMENT

Bineînțeles că această chestiune este valabilă doar în astfel de cazuri, în care este vorba despre fotbaliști cu mai multe cetățenii sau care au origini în alte țări și sunt cetățeni ai unui singur stat. De-a lungul timpului, în special în ultimii 10-15 ani, au fost foarte multe cazuri de acest gen înregistrate la nivel internațional. Rămâne acum deci de văzut cum se va poziționa pe viitor Andrei Chirilă față de această chestiune, în mod evident dacă se va pune vreodată problema ca el să fie luat în calcul spre convocare la