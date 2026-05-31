Fundașul Universității Craiova, titular la debutul pentru echipa națională! Ce rezultat a obținut împotriva Poloniei lui Lewandowski

Romanchuk, primele minute la naționala mare a Ucrainei

Unul dintre oamenii de bază ai Universității Craiova a trăit o seară pe care cu siguranță nu o va uita prea curând. La doar câteva zile după ce a primit prima convocare la naționala mare a Ucrainei, fundașul central Oleksandr Romanchuk a fost trimis titular în partida amicală disputată împotriva Poloniei, bifând astfel primele sale minute la nivel internațional și confirmând ascensiunea spectaculoasă pe care a avut-o în ultimul sezon.

Naționala Ucrainei s-a impus cu scorul de 2-0 în fața Poloniei, într-un meci amical disputat la Wroclaw, iar printre titularii selecționatei pregătite de Andrea Maldera s-a aflat și Oleksandr Romanchuk.

Fundașul Universității Craiova, aflat la prima convocare la reprezentativa de seniori a țării sale, a început partida din primul minut și a evoluat pe întreaga durată a primei reprize. La pauză, selecționerul ucrainean a decis să îl înlocuiască pe Romanchuk cu Valeriy Bondar.

Pentru fundașul oltenilor, momentul reprezintă o nouă bornă importantă într-un sezon de excepție. După ce a contribuit decisiv la câștigarea titlului și a Cupei României alături de Universitatea Craiova, .

Cum a aflat Romanchuk vestea convocării la națională: „M-am temut că s-ar putea răzgândi!”

Fundașul Universității Craiova a acordat un interviu pentru canalul oficial de YouTube al Federației Ucrainene de Fotbal, în care a vorbit despre primele sale zile la echipa națională și despre momentul special în care a fost anunțat că va face parte din lotul Ucrainei.

„E foarte bine să fiu aici. O plăcere să-i văd pe toți aici, la națională. Asta e ceea ce am urmărit toată viața. Și acum se întâmplă aici, astăzi. Așa că, bineînțeles, trăiesc doar emoții pozitive. Încă nu pot înțelege pe deplin că sunt jucător al naționalei, nu realizez în totalitate. Cred că odată ce vom juca primul meci, voi simți că sunt cu adevărat membru al selecționatei Ucrainei. Experiența m-a învățat să mă adaptez destul de repede. Și probabil că asta mă va ajuta și aici. Băieții m-au primit cu căldură. Glumim, stăm de vorbă. M-au întrebat despre fotbalul românesc și m-au felicitat pentru trofee

Când am văzut mesajul primit pe telefon de la selecționer, m-am gândit: «Serios? Wow!»”. Selecționerul mi-a scris să-l sun înapoi. Bineînțeles că am făcut-o. Era imediat după antrenament. Tocmai ieșisem de pe teren, am văzut mesajul pe telefon și l-am sunat imediat. M-am temut că ar putea fi prea târziu și că s-ar putea răzgândi. Am vorbit și mi-a zis că plănuia să mă cheme la lot. Nu era oficial încă, dar probabilitatea era foarte mare. Am început să țip de bucurie. Nimeni de la bază nu a înțeles ce se întâmplase. Așa a fost“, a declarat Oleksandr Romanchuk, pentru .

Oleksandr Romanchuk este dorit în Bundesliga

Gladiatorul din apărarea Universității Craiova are ofertă de la o echipă importantă din Bundesliga. Mihai Rotaru își poate umple buzunarele dacă îl vinde pe stoperul ucrainean.

Echipa care îl dorește pe Oleksandr Romanchuk este Werder Bremen, ocupanta locului 14 în Bundesliga și cvadruplă campioană a Germaniei. Vivi Răchită a dezvăluit nu demult la FANATIK SUPERLIGA toate detaliile despre interesul nemților pentru fundașul central al Universității Craiova.

„Hai să îți dau și eu o exclusivitate. Romanchuk, de la Craiova, e dorit de Werder Bremen. E foarte aproape să plece la Werder Bremen. Din Germania știu. Și e foarte aproape să ajungă din nou și la echipa națională. (n.r. – La cât ajunge cota lui de piață?) Vreo 2 milioane de euro. 2-3 milioane.

Dar ce știu e că foarte aproape să ajungă la Werder Bremen, e în negocieri avansate. Încă un jucător, care a venit în România, și-a făcut o carte de vizită și pleacă pe bani mult mai buni.E jucător valoros, bun de tot”, a dezvăluit Vivi Răchită, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Cât valoarează Oleksandr Romanchuk

Oleksandr Romanchuk evoluează la Universitatea Craiova din vara lui 2025 și s-a impus imediat în primul „11” al oltenilor. În 39 de meciuri, fundașul central din Ucraina a bifat 42 de meciuri, reușind să marcheze 6 goluri și să ofere 2 pase decisive. Potrivit transfermarkt.com, valorea lui Romanchuk este de 2.000.000 de euro.