Fundașul vedetă al Olandei, lăsat rece de ofensiva Italiei: ”Nu au întâlnit formații din top”

Jucător în Serie A la Juventus Torino, Matthijs de Ligt, a lăudat ”squadra azzurra”, dar este de părere că acesta nu a dat încă peste un adversar puternic la turneul final.

Italia a încheiat Grupa A cu reușind să marcheze șapte goluri fără să primească vreunul.

Forța de atac a Italiei nu îl sperie pe fundașul de top al Olandei

Chiar dacă mulți specialiști văd Italia ca mare favorită la câștigarea Euro 2020, fundașul Olandei, Matthijs de Ligt, nu a părut deloc impresionat de forța de joc a peninsularilor și așteaptă să-i vadă într-un duel cu o echipă de nivelul lor.

Batavii au încheiat și ei grupa C cu maximum de puncte, având cel mai bun atac de până acum de la turneul final, opt goluri marcate în partidele cu Ucraina, Austria și Macedonia de Nord.

”Am legat trei succese și cel mai important este că învățăm și creștem de la un meci la altul. Acum urmărim celelalte partide și așteptăm adversara din optimile de finală (n.r. – locul 3 din grupele D, E sau F)”, a declarat De Ligt.

De Ligt, răspuns punctual pentru Van Basten

Chiar dacă Olanda și Italia merg pe culoare diferite și nu se pot întâlni decât în finala Euro 2020, apărătorul de la Juventus a vorbit despre echipa lui Roberto Mancini, mai ales că îi cunoaște pe jucători din Serie A.

”Am studiat atent trupa lui Roberto Mancini, folosește tot lotul, a dat minute tuturor și asta contează mult. Nu are deloc un stil italian și mizează mult pe ofensivă. Problema este că a înfruntat până acum trei formații bune, dar nu din topul Europei, precum Franța”, a mai spus funddașul de 21 de ani.

Criticat de celebrul Marco van Basten pentru că a ales să meargă la Juventus unde este mai mult rezervă, De Ligt a ținut să-l contrazică pe fostul atacant: ”Mi-am îmbunătățit jocul, am doi ani în plus de experiență. Am învățat la Juventus lucruri pe care la Ajax nu le-am făcut niciodată. Mă simt un fotbalist mai complet”.

Olandezii, aroganțe cu Spania

Multiplă campioană mondială și europeană, Italia a stabilit în faza grupelor de la Euro 2020 și mai are nevoie de doar două meciuri fără gol primit la acest turneu final pentru a doborî recordul istoric din perioada în care era selecționer marele Ferruccio Valcareggi. ”Squadra azzurra” a ferecat atunci poarta pentru 12 meciuri consecutive, în perioada 7 octombrie 1972 – 8 iunie 1974, adică aproape doi ani de zile!

Olandezii par a fi destul de arogaanți după ce formația lor a prestat un fotbaal foarte frumos în faza grupelor. Fostul internațional Rafael van der Vaart, și-ar dori ca naționala sa să se întâlnească în fazele următoare ale Euro 2020 cu Spania, pe care o consideră o .

Răspunsul ibericilor nu s-a lăsat prea mult așteptat și mijlocașul Koke l-a ironizat pe Van der Vaart despre care a spus că își amintește că apare într-o poză în care Iniesta se bucură la unicul gol marcat în finala cu Olanda de la CM 2010.