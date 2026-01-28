Sport

Fundația Super și Uniunea Europeană de Șah lansează Super Liga Europeană de Șah, a doua cea mai mare competiție continentală. Opt cluburi vor împărți premii totale de 300.000 de euro

O nouă competiție de șah se pregătește să pornească la drum. Este vorba de Super Liga Europeană, lansată de Uniunea Europeană de Șah și în care este implicată și Fundația Super.
Traian Terzian
28.01.2026 | 08:30
Super Liga Europeană de Șah, noua competiție continentală lansată cu susținerea Fundației Super
Șahul a devenit un sport tot mai bine targetat în ultimii ani, iar forul european a profitat de ocazie pentru a lansa o nouă competiție. Este vorba Super Liga Europeană, care are parte și de un partener important din România.

Super Liga Europeană de Șah pornește la drum cu ajutorul Fundației Super

Uniunea Europeană de Șah a anunțat la începutul acestei săptămâni lansarea Super Ligii Europene de Șah, a doua mare competiție continentală sub egida forului și care este rezervată cluburilor de pe bătrânul continent.

Prima ediție urmează să aibă loc în 2027, iar noua Super Ligă va fi finanțată de Fundația Super din România. Este prima competiție de acest nivel susținută de un partener din România.

”Promovarea șahului rămâne în centrul misiunii Fundației Super. Dincolo de susținerea constantă a circuitului Grand Chess Tour și a altor turnee de elită, suntem mândri să devenim și parteneri ai Uniunii Europene de Șah prin lansarea European Chess Super League 2027, o competiție despre care credem că va inspira viitoarele generații de jucători din întreaga Europă”, a declarat Augusta Dragic, președintele Fundației Super.

Ce premii sunt puse în joc la Super Liga Europeană de Șah

În Super Liga Europeană de Șah se vor întâlni opt cluburi extrem de puternice din Europa, iar fondul de premiere asigurat de Fundația Super se ridică la 300.000 de euro. Din această sumă, 110.000 de euro vor reveni formației care va cuceri trofeul.

La această nouă competiției se vor înfrunta primele patru cluburi clasate la consacrata competiție European Chess Club Cup, alături de clubul cu cel mai mare rating, echipa organizatorului și două wild card-uri ce vor fi acordate de Uniunea Europeană de Șah oricărui club european sau mondial.

Fundația Super, susținere totală pentru șahul din România și Europa Centrală și de Est

Fundația Super are deja o tradiție în a susține solid șahul, după ce din 2019 este sponsor și organizator al circuitului internațional Grand Chess Tour, fondat de Garry Kasparov și desfășurat anual în țări precum România, Polonia, Croația, SUA și, de anul trecut, Brazilia.

Susținerea financiară a primei ediții a Super Ligii Europene de Șah reprezentă prima implicare a unei entități din România într-un proiect de asemenea amploare la nivel continental. În ultimii șase ani, Fundația a susținut strategic performanța și popularizarea șahului în România și în regiunea Europei Centrale și de Est și rezultatele nu au întârziat să apară.

În 2025, clubul SuperChess România a scris istorie la Cupa Europeană a Cluburilor, terminând competiția de la Rodos (Grecia) cu 7 victorii din 7 meciuri, inclusiv victorie decisivă în ultima rundă, și aducând pentru prima dată un trofeu continental de acest nivel în palmaresul unui club românesc.

Urmează o competiție similară și la feminin

”Super Liga Europeană de Șah reprezintă un pas îndrăzneț înainte pentru șahul european. Prin reunirea celor mai bune cluburi și jucători, stabilim noi standarde de excelență și vizibilitate pentru sportul nostru”, a declarat și Zurab Azmaiparashvili, președintele Uniunii Europene de Șah.

În paralel, forul continental caută să-și consolideze portofoliul competițional, fiind în discuții avansate și cu Federația de Șah din Monaco pentru a lansa din 2028 European Women’s Chess Super League, competiție care va include tot opt cluburi de elită și va avea un buget minim de 400.000 de euro.

Fondată în 1985, Uniunea Europeană de Șah este organismul de conducere pentru șah în Europa, reprezentând 54 de federații naționale și organizând anual peste 20 de evenimente prestigioase.

