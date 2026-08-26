Fundația Super și Uniunea Europeană de Șah, parteneriat de 800.000 de euro pentru dezvoltarea șahului european

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Pe 20 august, Fundația Super și Uniunea Europeană de Șah (ECU) au semnat un parteneriat în valoare totală de 800.000 de euro, într-unul dintre cele mai importante acorduri de sponsorizare încheiate de organizația europeană de șah. Banii sunt destinați unei noi ligi a cluburilor.

Parteneriat de 800.000 de euro semnat între Fundația Super și Uniunea Europeană de Șah. Banii, destinați și unei noi ligi a cluburilor

Acest parteneriat dintre Fundația Super și Uniunea Europeană de Șah (ECU) constă, de fapt, în acorduri ce prevăd două direcții majore de finanțare. Prima, de 500.000 de euro, este dedicată European Chess Super League (Super Liga Europeană de Șah), o nouă competiție dedicată cluburilor de elită. Apoi, 300.000 de euro este suma destinată proiectelor de dezvoltare ale ECU.

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Este important de subliniat faptul că parteneriatul dintre marchează o nouă etapă în strategia de dezvoltare a șahului european. Această finanțare va susține atât competițiile de nivel înalt, cât și proiecte cu impact pe termen lung în ecosistemul european al șahului.

Super Liga Europeană de Șah, o nouă competiție pentru cluburile de elită

Investiția de 500.000 a Fundației Super va susține prima ediție a Super Ligii Europene de Șah, o competiție de prestigiu care adună la startul ei echipe de club. Este programată a avea loc în 2026. Vor fi angrenate în competiție 8 cluburi de elită din Europa și din afara continentului. Conform celor de la ECU, Super Liga Europeană de Șah va fi cea mai ambițioasă competiție de club din istoria organizației.

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Întrecerea din acest an are un fond total de premii de 300.000 de euro, oferind un stimulent financiar semnificativ pentru cele mai bune cluburi și jucători din lume să concureze la cel mai înalt nivel sub egida ECU. Această sumă importantă va fi direcționată către o serie de proiecte ale ECU în domenii precum educația, dezvoltarea șahului la nivel de masă, infrastructura digitală și dezvoltarea mai largă a ecosistemului de șah european. Obiectivul este ca investițiile să producă un impact structural pe termen lung pentru federații, cluburi și jucători.

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Augusta Dragic, președinta Fundației Super: „Angajamentul nostru reflectă convingerea noastră în puterea șahului de a aduce oamenii și comunitățile împreună”

Augusta Dragic, președinta Fundației Super, a declarat cu această ocazie că Super Liga Europeană de Șah „reprezintă o nouă platformă interesantă pentru șahul de club de elită”. ONG-ul înființat în România este încântat să aibă această colaborare cu Uniunea Europeană de Șah într-un moment atât de important pentru viitorul șahului european.

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„Fundația Super este mândră să colaboreze cu Uniunea Europeană de Șah într-un moment atât de important pentru viitorul șahului european. Angajamentul nostru financiar de 800.000 de euro reflectă convingerea noastră în puterea șahului de a aduce oamenii și comunitățile împreună, creând în același timp noi oportunități pentru jucători, cluburi, federații și pentru următoarea generație.

European Chess Super League (Super Liga Europeană de Șah) reprezintă o nouă platformă interesantă pentru șahul de club de elită, în timp ce sprijinul nostru pentru Proiectele de Dezvoltare ale ECU este o investiție în ecosistemul șahului european în ansamblu. Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm îndeaproape cu ECU pentru a transforma această ambiție comună într-un impact durabil”, a spus Augusta Dragic.

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La rândul său, Zurab Azmaiparashvili, președintele ECU, a declarat că parteneriatul cu Fundația Super „marchează un punct de cotitură pentru șahul european. Aceste două acorduri nu sunt simple tranzacții financiare, ele reprezintă materializarea unei viziuni pe care am prezentat-o comunității de șah înainte de alegerea noastră și o demonstrație că ne onorăm angajamentele pe care le facem”.

În opinia lui Azmaiparashvili, Super Liga Europeană de Șah va fi ceva fără precedent în lumea șahului, iar finanțarea Proiectelor de Dezvoltare va crea schimbări reale și de durată pentru federații și jucători pe întregul continent. ”Suntem profund recunoscători Fundației Super pentru încrederea lor și pentru investiția în viitorul șahului european”.

Capitala României, gazda unui eveniment important pentru șahul european

Cu mai puțin de două luni înainte de semnarea parteneriatului dintre Fundația Super și Uniunea Europeană de Șah (ECU), mai exact pe 18 iulie 2026, la București, la sediul Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), a avut loc Adunarea Generală a Uniunii Europene de Șah. Evenimentul a reunit reprezentanți ai federațiilor naționale de șah din Europa, care au votat noua structură de conducere a organizației. Trebuie spus că deschiderea oficială a Adunării Generale a avut loc în prezența președintelui Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu, și a „Zeiței de la Montreal”, legendara gimnastă Nadia Comăneci.

În București au fost reprezentate 53 dintre cele 54 de federații naționale membre ale ECU. Adunarea Generală de luna trecută a fost una dintre cele mai importante reuniuni electorale din istoria recentă a organizației și una dintre cele mai disputate competiții pentru conducerea ECU din ultimii aproximativ 20 de ani.

După supunerea la vot, echipa din care a făcut parte Vlad Ardeleanu, președintele Federației Române de Șah, a obținut 35 dintre cele 53 de voturi exprimate. Mandatul noii conduceri se întinde pe perioada 2026 – 2029. Românul a fost ales Deputy President al Uniunii Europene de Șah, funcție care reprezintă a doua poziție în conducerea organizației, respectiv prim-vicepreședintele ECU.

Acordul de 800.000 de euro cu Fundația Super reprezintă una dintre primele inițiative majore ale noii conduceri și contribuie la consolidarea resurselor disponibile pentru dezvoltarea șahului european.

Grație acestei sume importante investite, Fundația Super , instrument educațional și mijloc de conectare a comunităților, susținând în același timp competițiile de elită și proiectele care pot contribui la dezvoltarea pe termen lung a infrastructurii și accesului la șah în Europa.