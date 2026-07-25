Fanii olteni au răbufnit în online după umilința Universității Craiova cu Dinamo: „Ferească Dumnezeu, ce rușine!”

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Universitatea Craiova a suferit una dintre cele mai usturătoare înfrângeri din ultimii ani, 1-5 cu Dinamo, iar reacția suporterilor nu a întârziat să apară. De la criticile lansate încă din pauză, când oltenii erau conduși, până la valul de revoltă de după fluierul final, pagina oficială a clubului și cele ale suporterilor alb-albaștri au fost inundate de mesaje. Totuși, printre reproșurile dure s-au strecurat și fani care au încercat să transmită încredere înaintea duelului decisiv cu Levski Sofia.

„Nu vă e rușine?” Reacțiile fanilor au împânzit rețelele de socializare

Primele 45 de minute de pe „Arcul de Triumf“ au fost suficiente pentru ca pagina oficială a Universității Craiova să fie inundată de comentarii. Cei mai mulți suporteri și-au exprimat dezamăgirea față de jocul prestat de alb-albaștri, considerând că echipa nu a avut reacție în fața lui Dinamo.

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„Rușinos ce se întâmplă”, a scris un suporter, în timp ce un altul s-a întrebat revoltat: „Ferească Dumnezeu, ce rușine. Asta-i atitudine?”, făcând referire la modul în care Craiova a abordat partida. Au existat și comentarii extrem de dure la adresa fotbaliștilor: „Catastrofele de jucători, nimic nu joacă”, a fost unul dintre mesajele publicate imediat după al doilea gol al dinamoviștilor, în timp ce alți suporteri au criticat inclusiv deciziile luate de banca tehnică: „Nu vă e rușine cu experimentele ăstea?”. Un alt fan și-a rezumat nemulțumirea în doar câteva cuvinte: „Fără comentarii… rușine!”.

Au existat și mesaje de susținere: „Cine iubește Craiova o susține și la bine, și la greu”

Nu toți suporterii au ales, însă, să critice echipa. O parte dintre fanii Universității Craiova au încercat să tempereze valul de reproșuri și au făcut apel la răbdare, amintind că partida era departe de a fi încheiată și că echipa are nevoie de susținere tocmai în momentele dificile.

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Unii le-au reproșat contestatarilor că îi transformă pe jucători în eroi după victorii, doar pentru a-i desființa la primul pas greșit: „Să vă fie rușine celor care criticați jucătorii! Când aduc victorii sunt supereroi, iar acum, după o repriză, îi faceți praf”, a scris unul dintre suporteri. Alții au îndemnat la calm și au transmis că verdictul trebuie dat abia la finalul celor 90 de minute: „Nu e nicio problemă, vedem scorul final. Prea vă grăbiți”, a fost unul dintre mesajele optimiste apărute în timpul pauzei.

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De asemenea, mai mulți fani au atras atenția asupra „suporterilor de rezultat”, susținând că adevărații suporteri trebuie să fie alături de echipă indiferent de circumstanțe: „Toți cei care criticați și înjurați sunteți aceiași care țineți cu echipa doar când câștigă”, a scris un fan, în timp ce un altul a concluzionat: „Cine iubește Universitatea Craiova o susține și la bine, și la greu”.

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Golul lui Nsimba le-a reaprins speranța fanilor: „Hai băieții, că se poate!”

Reușita lui Nsimba din minutul 50, care a redus din diferență și a făcut 2-1 pentru Universitatea Craiova, a schimbat parțial și atmosfera din rândul suporterilor. Dacă după primele două goluri ale lui Dinamo comentariile erau aproape exclusiv critice, golul oltenilor i-a făcut pe unii fani să creadă din nou într-o revenire.

„Hai băieții că se poate!”, a fost unul dintre mesajele de încurajare apărute imediat după reușita Craiovei, în timp ce alți suporteri și-au reafirmat atașamentul față de echipă, indiferent de rezultat: „ALĂTURI DE CRAIOVA… până la MOARTE”. Au existat și aprecieri individuale pentru marcatorul golului, unul dintre comentarii rezumându-se simplu: „Nsimba e top”.

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Totuși, nu toți fanii și-au schimbat părerea după reducerea din diferență. Unii au rămas extrem de sceptici în privința jocului prestat de echipa lui Filipe Coelho și a șanselor din cupele europene.

„Degeaba! S-a văzut și la Sofia. Neimplicare și fițe”, a scris un suporter, în timp ce un altul a transmis un mesaj pesimist înaintea returului cu Levski: „Cu părere de rău și cu regret o spun. Miercuri ne scot bulgarii din turul 2. Iubesc Știința, dar la ce se vede din ultimele meciuri și din meciul ăsta, suntem departe de adevăr”.

Fanii Craiovei au explodat după umilința cu Dinamo și se tem acum de duelul cu Levski

Fluierul final de pe „Arcul de Triumf”, care a consemnat victoria categorică a lui Dinamo, scor 5-1, a declanșat un nou val de reacții din partea suporterilor Universității Craiova. De această dată, mesajele au fost mult mai dure, iar mulți dintre fani și-au exprimat atât dezamăgirea față de prestația echipei, cât și îngrijorarea înaintea returului cu Levski Sofia.

„Dacă jucăm așa și cu Levski, mai bine să nu intre pe teren. Cel mai dureros lucru, o înfrângere la asemenea scor în fața lui Dinamo”, a scris un suporter, în timp ce un altul a fost și mai categoric: „Mai bine ieșeau de pe teren și pierdeam cu 3-0”. Au existat și mesaje în care fanii au încercat să explice prestația slabă prin absențele din lot: „Se vede că fără Rus, Screciu și Romanchuk nu se poate. Asta e, capul sus, că ne așteaptă un meci greu miercuri”, a comentat unul dintre suporteri.

O parte dintre reacții au vizat și deciziile antrenorului Filipe Coelho: „Urât, foarte urât ce greșeli imense a făcut antrenorul în seara asta… Sper să nu afecteze meciul de miercuri”, a fost unul dintre comentarii, în timp ce alt fan a criticat rotația masivă a echipei: „Nu știu cum în alte campionate se poate juca din trei în trei zile, iar la noi trebuie să schimbi toată echipa că sunt obosiți! Eu cred că e o greșeală fatală înaintea meciului cu Sofia!”.

Printre cele mai dure reacții s-au numărat însă cele care au catalogat prestația drept o umilință fără precedent: „Iubesc Știința! Dar, cu tot respectul că meciul de miercuri e important, asta e cea mai mare RUȘINE!”, „Bătaie de joc la adresa suporterilor”, „Zi neagră pentru noi, dar asta este, totul a mers prost de la început!” și „Amatorism total! Nu există așa ceva!” au fost doar câteva dintre mesajele publicate imediat după finalul partidei.

Dinamo riscă sancțiuni după derby-ul cu Universitatea Craiova! Ce s-a auzit din Peluza Cătălin Hîldan

Noul sezon al SuperLigii a debutat, însă incidentele din tribune nu au lipsit nici de această dată. În timpul confruntării de pe stadionul „Arcul de Triumf”, cu caracter rasist îndreptate împotriva jucătorilor de culoare ai formației oltene.

Comportamentul suporterilor dinamoviști a atras imediat atenția brigăzii de arbitri. La jumătatea primei reprize, centralul István Kovács a întrerupt jocul și a discutat cu cei doi căpitani, explicând motivul deciziei sale. La scurt timp, crainicul stadionului, Ștefan Știucă, a transmis un avertisment clar către spectatori: „Doamnelor și domnilor, la următoarea intervenție a brigăzii de arbitri, echipele vor fi trimise la vestiare. Vă rog, încetați cu scandările rasiste!”

Ce prevede regulamentul. Când poate arbitrul să trimită jucătorii la vestiare

pe stadioane prevăd un protocol clar, aplicat de arbitri în astfel de situații. În prima fază, jocul este întrerupt temporar, iar spectatorii sunt avertizați prin intermediul stației de amplificare să înceteze imediat scandările sau manifestările cu caracter discriminatoriu. Dacă acestea continuă, arbitrul suspendă partida și trimite cele două echipe la vestiare.

În cazul în care incidentele persistă și după reluarea jocului, centralul poate recurge la ultima măsură prevăzută de protocol, mai exact oprirea definitivă a meciului. Ulterior, cazul ajunge pe masa comisiilor disciplinare, iar clubul organizator se poate alege cu sancțiuni severe, de la amenzi financiare și închiderea parțială sau totală a stadionului, până la disputarea unor meciuri cu porțile închise.