Furie la Moscova, după ce două petroliere din flota din umbră a Rusiei au fost confiscate de SUA. Care ar putea fi urmările unei astfel de acţiuni

O urmărire de două săptămâni prin Atlantic s-a încheiat miercuri cu o dublă lovitură pentru flota din umbră a Rusiei. Petrolierele „Sophfia” şi „Bella 1/Marinera” au fost confiscate de marina americană, primul în largul coastelor Caraibelor, cel de-al doilea în apropierea Islandei.

În timpul urmării, marinarii au schimbat numele vasului

„Bella 1” a încercat constant în ultimele două săptămâni să evite blocada Statelor Unite asupra Venezuelei şi să acosteze într-unul dintre porturi, dar acest lucru nu a fost cu putinţă, ba mai mult, a atras atenţia navelor de patrulare americane care au pornit în urmărirea ei. Acest petrolier gol şi ruginit a devenit astfel o miză şi un nou motiv de tensiune între Moscova şi Washington. Rusia a trimis un elicopter şi câteva nave pentru a escorta petrolierul, dar asta nu i-a descurajat pe americani.

În timpul urmăririi, la bordul navei avea loc o scenă cu totul neobişnuită. Pe bordaj a fost vopsit în grabă un drapel rusesc şi numele navei a fost schimbat în „Marinera”. Acest petrolier se afla deja sub sancţiunile SUA încă din 2024, pentru transportul de petrol iranian. Pe 20 decembrie, a părăsit coasta Venezuelei sub pavilion panamez, astfel că schimbarea de ultim moment, a numelui şi a pavilionului şi înscrierea sa în Registrul Maritim Rus al Navigației, nu i-a făcut pe americani se se oprească din urmărire.

Reacţie dură a americanilor: „Infractorii globali nu se pot ascunde”

Miercuri 7 ianuarie, înainte ca submarinul trimis de ruşi în ajutor să poată interveni, un elicopter a coborât la bordul lui „Marinera” şi astfel nava a fost capturată de americani şi dusă în Scoţia, cu tot cu echipajul compus din ruşi, ucraineni şi indieni.

În ceea ce priveşte cealaltă navă capturată de americani, petrolierul „Sophia”, despre care se spune că , acesta naviga sub pavilionul Antigua și Barbuda şi, conform documentelor oficiale, aparține unei companii chineze.

Americanii au anunţat că nu se vor opri aici, iar secretarul pentru Securitate Internă al SUA, Kristi Noem, a declarat că operațiunea face parte dintr-un plan mai amplu care vizează „flota din umbră”, avertizând că „infractorii globali nu se pot ascunde”.

Oamenii lui Putin acuză SUA de „piraterie flagrantă”. Care vor fi urmările

Imediat , iar Andrei Klişas, parlamentar din partidul lui Vladimir Putin, Rusia Unită, a acuzat SUA de „piraterie flagrantă” prin confiscarea petrolierului în apele internaţionale. Presa rusă scrie că urmările imediate ar putea fi plasarea de gărzi înarmate la bordul petrolierelor sau introducerea unui sistem de convoaie, în care petrolierele sunt escortate de nave militare ruseşti. În oricare dintre aceste două situaţii există însă riscul unor escaladări.

Alexei Chepa, prim-vicepreședinte al Comisiei pentru afaceri internaționale a Dumei de Stat, a dat şi el de înţeles că Rusia va reacţiona la măsura americanilor, declarând că ţara sa „îşi va proteja proprietatea” şi a acuzat SUA de abuz. „Cred că ne vom lămuri în curând și cu acest abuz. Haideți să mai așteptăm puțin. Ne vom apăra proprietatea, desigur, în primul rând pe canale diplomatice”, a declarat acesta.