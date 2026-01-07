News

Furie la Moscova, după ce două petroliere din flota din umbră a Rusiei au fost confiscate de SUA. Care ar putea fi urmările unei astfel de acţiuni

Capturarea de către SUA a două petroliere din flota din umbră a lui Putin riscă să ducă la o nouă escaladare a relaţiilor dintre SUA și Rusia. Moscova îi acuză pe americani de piraterie şi spune că va reacţiona.
Daniel Spătaru
07.01.2026 | 19:08
Furie la Moscova dupa ce doua petroliere din flota din umbra a Rusiei au fost confiscate de SUA Care ar putea fi urmarile unei astfel de actiuni
SPECIAL FANATIK
Confiscarea de către SUA a petrolierului Marinera alimentează tensiunile dintre washington şi Moscova Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

O urmărire de două săptămâni prin Atlantic s-a încheiat miercuri cu o dublă lovitură pentru flota din umbră a Rusiei. Petrolierele „Sophfia” şi „Bella 1/Marinera” au fost confiscate de marina americană, primul în largul coastelor Caraibelor, cel de-al doilea în apropierea Islandei.

În timpul urmării, marinarii au schimbat numele vasului

„Bella 1” a încercat constant în ultimele două săptămâni să evite blocada Statelor Unite asupra Venezuelei şi să acosteze într-unul dintre porturi, dar acest lucru nu a fost cu putinţă, ba mai mult, a atras atenţia navelor de patrulare americane care au pornit în urmărirea ei. Acest petrolier gol şi ruginit a devenit astfel o miză şi un nou motiv de tensiune între Moscova şi Washington. Rusia a trimis un elicopter şi câteva nave pentru a escorta petrolierul, dar asta nu i-a descurajat pe americani.

ADVERTISEMENT

În timpul urmăririi, la bordul navei avea loc o scenă cu totul neobişnuită. Pe bordaj a fost vopsit în grabă un drapel rusesc şi numele navei a fost schimbat în „Marinera”. Acest petrolier se afla deja sub sancţiunile SUA încă din 2024, pentru transportul de petrol iranian. Pe 20 decembrie, a părăsit coasta Venezuelei sub pavilion panamez, astfel că schimbarea de ultim moment, a numelui şi a pavilionului şi înscrierea sa în Registrul Maritim Rus al Navigației, nu i-a făcut pe americani se se oprească din urmărire.

Reacţie dură a americanilor: „Infractorii globali nu se pot ascunde”

Miercuri 7 ianuarie, înainte ca submarinul trimis de ruşi în ajutor să poată interveni, un elicopter a coborât la bordul lui „Marinera” şi astfel nava a fost capturată de americani şi dusă în Scoţia, cu tot cu echipajul compus din ruşi, ucraineni şi indieni.

ADVERTISEMENT
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA...
Digi24.ro
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze teritorii. Ce „greșeală fatală” ar putea face Putin

În ceea ce priveşte cealaltă navă capturată de americani, petrolierul „Sophia”, despre care se spune că aparţine şi el „flotei din umbră” a Rusiei, acesta naviga sub pavilionul Antigua și Barbuda şi, conform documentelor oficiale, aparține unei companii chineze.

ADVERTISEMENT
VIDEO Donald Trump nu a ținut cont de nimic: ”Soția mea urăște când...
Digisport.ro
VIDEO Donald Trump nu a ținut cont de nimic: ”Soția mea urăște când fac asta”. Imaginile au făcut înconjurul lumii

Americanii au anunţat că nu se vor opri aici, iar secretarul pentru Securitate Internă al SUA, Kristi Noem, a declarat că operațiunea face parte dintr-un plan mai amplu care vizează „flota din umbră”, avertizând că „infractorii globali nu se pot ascunde”.

Oamenii lui Putin acuză SUA de „piraterie flagrantă”. Care vor fi urmările

Imediat de la Moscova au venit reacţii dure, iar Andrei Klişas, parlamentar din partidul lui Vladimir Putin, Rusia Unită, a acuzat SUA de „piraterie flagrantă” prin confiscarea petrolierului în apele internaţionale. Presa rusă scrie că urmările imediate ar putea fi plasarea de gărzi înarmate la bordul petrolierelor sau introducerea unui sistem de convoaie, în care petrolierele sunt escortate de nave militare ruseşti. În oricare dintre aceste două situaţii există însă riscul unor escaladări.

ADVERTISEMENT

Alexei Chepa, prim-vicepreședinte al Comisiei pentru afaceri internaționale a Dumei de Stat, a dat şi el de înţeles că Rusia va reacţiona la măsura americanilor, declarând că ţara sa „îşi va proteja proprietatea” şi a acuzat SUA de abuz. „Cred că ne vom lămuri în curând și cu acest abuz. Haideți să mai așteptăm puțin. Ne vom apăra proprietatea, desigur, în primul rând pe canale diplomatice”, a declarat acesta.

Nicușor Dan, blocat la Paris. Va avea România un avion prezidențial în 2026?...
Fanatik
Nicușor Dan, blocat la Paris. Va avea România un avion prezidențial în 2026? Ce spune un expert în securitate despre aeronava folosită de președinte
Se spulberă visul lui Trump după aventura din Venezuela? Petrolul, marea miză, îi...
Fanatik
Se spulberă visul lui Trump după aventura din Venezuela? Petrolul, marea miză, îi pune în încurcătură pe americani
Șefii BNR vor mașini noi în 2026. Suma uriașă alocată pentru achiziția de...
Fanatik
Șefii BNR vor mașini noi în 2026. Suma uriașă alocată pentru achiziția de automobile. Care e cel mai mare contract pregătit de Banca Națională
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
Probleme pentru Gigi Becali! FCSB a fost dată în judecată de fostul jucător....
iamsport.ro
Probleme pentru Gigi Becali! FCSB a fost dată în judecată de fostul jucător. Ce sumă de bani solicită acesta
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!