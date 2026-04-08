Furie şi dezamăgire în Iran. Adversarii regimului se simt trădați de Trump: „Ne-ați lăsat o țară și mai rea, sângele martirilor a fost călcat în picioare”

Armistițiul temporar dintre SUA și Iran divide profund societatea iraniană. Unii îl văd ca pe o trădare și o salvare a actualului regim, alții speră că este doar o etapă într-un plan mai amplu de schimbare politică.
Daniel Spătaru
08.04.2026 | 19:44
Armistițiul dintre SUA și regimul de la Teheran a stârnit reacții puternice în rândul iranienilor Foto: colaj Fanatik
Anunțul unui armistițiu temporar între Statele Unite și Republica Islamică a stârnit un val de reacții și emoții contradictorii în rândul cetățenilor iranieni, de la disperare și furie față de supraviețuirea regimului, până la speranțele că armistițiul va fi o „tactică temporară” pentru evoluții viitoare și chiar pentru răsturnarea regimului ayatollahilor.

„Când am auzit de armistiţiu, s-a prăbușit lumea peste mine”

Armistiţiul provoacă o mare dezamgire în rândul milioanelor de iranieni care la începutul anului protestau împotriva autorităţilor de la Teheran. Mesajele primite de Iran International din diferite orașe de arată că o parte semnificativă a publicului privește acest armistițiu temporar ca pe o „retragere sau o oprire nedorită din drumul unor posibile schimbări de regim”.

Unii iranieni au reacționat foarte critic, în special față de rolul Statelor Unite și al lui Donald Trump. „V-am cerut ajutorul pentru a elibera Iranul, dar nu doar că nu l-ați eliberat, ci ne-ați lăsat o țară și mai rea, iar sângele a 45.000 de martiri a fost călcat în picioare”, este unul dintre mesaje. Un alt iranian a descris armistiţiul drept o „încălcare a promisiunii” și a scris plin de furie:Armistițiul temporar înseamnă pentru acest popor începutul unei perioade de nenorocire cu un guvern incompetent. Cu această economie falimentară, nici măcar supraviețuirea nu mai este posibilă”.

În multe dintre mesajele iranienilor se regăsește și un sentiment de profundă disperare față de viitor. „Când am auzit vestea armistițiului, a fost ca și cum lumea s-ar fi prăbușit peste mine”, a scris un locuitor al Teheranului. Un alt iranian, referindu-se la situația internă din ţară, a transmis următorul mesaj: „Eram nefericiți, iar acum vom fi și mai nefericiți. Nu mai avem nicio speranță”.

Unii iranieni speră ca armistiţiul să fie doar o strategie

Pe lângă acest val uriaş de dezamăgire, există un altul care îi cuprinde pe iranienii care nu şi-au pierdut speranţa şi văd armistițiul nu ca pe un final al războiului, ci ca parte a unui plan mai amplu de a crea condiţii mai bune pentru răsturnarea Republicii Islamice. „Vă rugăm să nu lăsați neterminat ceea ce ați început”, i-a transmis unul dintre aceşti cetăţeni, preşedintelui SUA. „Trump știe ce face. Dacă ar fi vrut să accepte condițiile, nici nu ar fi intrat în război. Poate în zilele următoare vor avea loc și alte surprize”, speră un alt adversar al actualului regim.

În unele mesaje se observă și încercări de a menține speranța și de a evita instalarea unei stări generale de disperare. „Nu fiți atât de descurajați. Schimbarea regimului este posibilă. Acest armistițiu ar putea fi o altă surpriză. Aveți dreptul să fiți obosiți, dar trebuie să rămâneți răbdători”, a scris un locuitor din Kerman. Un alt iranian a scris un mesaj similar: „Nu fiți supărați din cauza acestui armistițiu. Acum două zile, Trump a spus într-o conferință de presă că, dacă va exista un armistițiu, oamenii vor avea ocazia să-și decidă singuri soarta. De acum înainte trebuie așteptat un apel din partea prințului Reza Pahlavi”.

Iranienii se simt abandonaţi şi nu se mai bazează pe ajutorul altor state

Multe dintre mesaje exprimă însă furie și îngrijorare față de consecințele interne ale acestui armistițiu, iar unii iranieni se tem că Republica Islamică va folosi această oportunitate pentru a-și consolida poziția. „Republica Islamică vrea doar să tragă de timp ca să nu cadă și nu va accepta niciuna dintre condițiile impuse de SUA”, consideră un iranian, iar un locuitor din Zahedan a declarat pentru Iran International: „Când am auzit vestea acordului, inimile noastre s-au golit”.

În unele mesaje apare și îngrijorarea privind creșterea represiunilor interne asupra opozanţilor regimului, care au organizat protestele masive de la începutul anului. „Cu acest armistițiu, mașinăria de represiune va fi pusă în mișcare și mai rapid, iar tot mai mulți tineri vor fi în pericol”, este una dintre păreri.

Printre reacții apare frecvent și sentimentul de „abandon”, precum și ideea că iranienii trebuie să se bazeze doar pe propriile forțe. Mai mulți cetățeni au scris că nu ar mai trebui să existe așteptări privind sprijinul ţărilor străine pentru schimbarea regimului de la Teheran. „De la început nu ar fi trebuit să avem încredere în alte țări. Noi, poporul iranian, ne avem doar pe noi și trebuie să ne bazăm pe propriile forțe pentru a ajunge la libertate”, este concluzia la care a ajuns un iranian.

Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
