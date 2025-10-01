Furt de 1.000 de euro din vestiarul VIP de la World Class România. Cum se scuză compania: încăperea nu era supravegheată video

O rețea exclusivistă de săli de fitness din România se confruntă cu o situație neașteptată și deloc măgulitoare. Un client al unei săli din București a chemat poliția, reclamând că i-a dispărut o sumă mare de bani din vestiar.

Cum s-a dat spargerea la vestiarul de la World Class

Incident neașteptat la World Class România, rețeaua de săli de fitness frecventată de ”lumea bună”, de la oameni de afaceri la influenceri, artiști sau chiar politicieni. La finalul săptămânii trecute, poliția a fost sesizată de unul dintre clienți că, în timp ce se afla în sală, din vestiarul aflat sub cheie i-a dispărut un plic în care se afla suma de 1.000 de euro.

Incidentul a fost confirmat pentru FANATIK de , care ne-au declarat că incidentul s-a produs joi, 25 septembrie, în intervalul 16:40-17:40 și a vizat cutia cu numărul 55 din vestiarul sălii de fitness World Class InCity, din sectorul 3.

Vestiarul sălii nu este monitorizat video din motive care țin de intimitatea clienților, dar există camere de supraveghere în exteriorul încăperii, care au înregistrat toate persoanele care au intrat și ieșit în intervalul respectiv. Imaginile ar fi fost deja analizate de administratorii sălii, urmând să fie predate poliției.

Sală de 50 de milioane de euro, probleme de cartier. Cât costă un abonament la World Class

World Class este o rețea care funcționează pe bază de ”membership”, cu tarife care încep de la 700 de euro și ajung la 1.100 de euro anual. În funcție de tariful achitat, abonații au acces la zeci de zone de fitness, studiouri de aerobic, piscine, terenuri de fotbal, spa, jacuzzi, etc. Rețeaua World Class funcționează în orașe precum: București, Cluj, Timișoara, Iași, Ploiești, Constanța sau Brașov.

Compania ”mamă”, World Class SA, a încheiat anul 2024 cu o cifră de afaceri de 232,8 milioane lei și o pierdere de 26,3 milioane lei. Societatea a fost înființată în anul 2004 și are 370 de angajați.

Așadar, vorbim despre o afacere de aproape 50 de milioane de euro de an și nu despre o banală sală de cartier, unde administratorii să nu fie capabili să-și asigure clienții că obiectele lor sunt păstrate în siguranță. Membrii World Class provin dintr-o pătură socială cu venituri ridicate, care au pretenția ca să nu stea cu grija bunurilor lăsate în vestiar.

Ce spune managerul World Class InCity despre furtul din vestiar

FANATIK a stat de vorbă cu Cătălin Ioniță, managerul , care spune că regretă incidentul, dar susține că regulamentul sălii specifică faptul că membrii au la dispoziție și o zonă mai bine securizată, în care să-și poată lăsa obiectele prețioase sau banii.

”Noi am recomandat clienților, și este și sub contract că, în cazul în care au bunuri de valoare, bani sau alte obiecte scumpe, să le pună în safe-boxuri, care sunt sub camere și sunt în zona recepției. Nu încurajăm oamenii să lase absolut nimic în vestiare, mă refer la obiecte de valoare.

Aceste safe-boxuri sunt monitorizate, acolo avem control total. În vestiar, într-adevăr, este mai greu. Colaborăm cu poliția, iar până în momentul de față, noi am trimis toate datele. Urmează să trimitem și camerele video”, a declarat Cătălin Ioniță pentru FANATIK.

Clientul care a reclamat furtul știa de existența seifului super-securizat

Managerul locației spune că bărbatul care a reclamat furtul știa de existența safe-boxului supravegheat video și că în trecut l-a și folosit.

”Bineînțeles că știa, și în trecut l-a folosit. Este chiar la intrarea în locație. În plus de asta, oricine întreabă i se vor da instrucțiunile astfel încât toate obiectele de valoare să fie în siguranță. Având în vedere că în locațiile noastre intră cel puțin 500 de persoane pe zi, vă dați seama că este destul de greu”, a mai declarat Ioniță.

Acesta a mai explicat că este prima dată când se reclamă un furt la World Class InCity și că va colabora cu poliția pentru identificarea cât mai rapidă a hoțului și recuperarea sumei de bani. El mai spune că nu s-a luat o decizie în privința unei eventuale despăgubiri din partea companiei pentru clientul care a reclamat furtul.

Conducerea World Class, reacție de ultimă-oră

La scurtă vreme după discuția cu managerul World Class InCity, FANATIK a primit și o declarație oficială din partea companiei, în legătură cu furtul reclamat. Conducerea World Class a transmis că tratează cazul cu mare seriozitate și le-a recomandat clienților să-și depoziteze bunurile de valoare în zonele securizate din afara vestiarelor, pentru a evita pe viitor astfel de probleme.

”Pentru World Class România, siguranța și încrederea membrilor noștri sunt priorități absolute. Din respect pentru intimitatea clienților și pentru că legislația nu permite acest lucru, zona vestiarelor nu poate fi monitorizată video.

Tocmai de aceea, pentru obiectele de valoare punem la dispoziția tuturor membrilor safe-box-uri securizate, aflate la recepție. În permanență, încurajăm și reamintim clienților să utilizeze aceste facilități pentru păstrarea în siguranță a bunurilor personale de valoare, în timp ce vestiarele sunt destinate obiectelor de uz curent.

Ce măsuri va lua World Class după furtul de la InCity

Există proceduri interne clare, pe care le urmăm cu rigurozitate, iar colaborarea cu autoritățile competente este deplină, acestea fiind singurele abilitate să investigheze și să stabilească responsabili. Astfel de incidente sunt extrem de rare în rețeaua noastră, raportat la numărul foarte mare de vizite zilnice, iar fiecare situație este tratată cu maximă seriozitate.

În plus, pentru a spori nivelul de siguranță pentru clienți, vom intensifica semnalizarea și comunicarea privind folosirea safe-box-urilor, astfel încât acestea să fie cât mai vizibile pentru toți membrii”, se arată în mesajul transmis de World Class pentru FANATIK.