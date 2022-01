Furtuna „Elpida” a lovit Grecia și Turcia! Ninsoare ca-n povești în locuri unde oamenii nici nu știau ce e zăpada. „A fost prima oară când am comandat o sanie”

Aproape incredibil, dar cât se poate de adevărat. Grecii au parte anul acesta de o ninsoare ca în povești și orașe întregi sunt acoperite de zăpadă. Culmea, se întâmplă lucrul acesta și în capitala Atena, dar și în insulele din sud ale țării, acolo unde oamenii spun că n-au mai văzut zăpadă atât de mare de zeci de ani de zile.

Și Turcia trece prin această furtună botezată Elpida, adică speranță, în limba greacă. Este al doilea an la rând în care Atena are temperaturi de sub zero grade și în care frigul pune stăpânire pe oraș.

Furtuna „Elpida” a lovit Grecia, dar și Turcia!

Mii de șoferi au rămas blocați pe o autostradă în jurul capitalei elene, autoritățile fiind nevoite să iasă cu . Vorbim de aproximativ patru mii de oameni care au fost salvați după ce mașinile lor s-au împotmolit în zăpadă și n-au mai putut înainta.

Mai mult decât atât, peste 300 de șoferi au rămas pe autostrada Attiki Odos peste noapte. Vorbim despre principala șosea de centură a orașului, șosea acoperită de zăpadă. Autoritățile au făcut eforturi disperate să ajungă la ei și să le ofere mâncare și apă.

Cartiere întregi din Atena au fost, de asemenea, afectate de întreruperi puternice de curent, operatorii de rețea lucrând la restabilirea energiei electrice. Temperaturile peste noapte au scăzut și la -14 grade Celsius, o adevărată nebunie pentru această parte a Europei.

Executivul de la Atena le-a transmis oamenilor să lase mașinile în casă și să încerce pe cât posibil să apeleze la telemuncă. Ieșirile în aer liber trebuie limitate doar la cele esențiale, în timp ce școlile au trecut la cursuri online. De altfel, grecii au declarat zi liberă și au închis administraţiile publice şi firmele private, cu excepţia supermarketurilor, farmaciilor şi a benzinăriilor.

Când a nins ultima oară atât de mult în Grecia

Și emblematica Acropole a fost acoperită de o pătură de zăpadă și grecii spun că n-au mai trăit de ani buni așa ceva. De altfel, zăpada reprezintă un fenomen destul de rar în Atena, ca să nu mai vorbim despre insulele ce aparțin de Grecia.

Interesant este că și anul trecut, Atena a avut parte de o furtună de zăpadă, însă situația s-a rezolvat ceva mai repede. Au existat câteva opriri ale alimentării cu energie electrică, blocaje în trafic sau copaci care s-au rupt efectiv. Executivul a transmis la acea oră că pomii nu erau obișnuiți cu asemenea temperaturi reci și cu zăpadă.

Mai mulți români stabiliți în Grecia spun că nu se așteptau la o asemenea ninsoare și că grecii au fost luați pe nepregătite din mai multe puncte de vedere. Puținii oameni care s-au încumetat să iasă din case au fost nevoiți să improvizeze sanie pentru copii.

„O noapte cum rar au văzut cei din Athena. Din păcate nu toți au fost fericiți că a nins… mulți au rămas blocați pe autostradă, ore întregi în frig, mulți până azi noapte. A fost trimisă armata pentru a debloca circulația.. sper cei de acolo au ajuns cu bine acasă la căldură”, a transmis Flavia Petra despre cele petrecute în capitala Greciei.

„M-am căsătorit în Atena, locuiesc aici de 7 ani de zile. Iubesc orașul, iubesc Grecia, iubesc mâncarea grecească, dar nu-mi place deloc zăpada. E ultimul loc unde mă așteptam să văd zăpadă. Oamenii de aici nici nu înțeleg prea bine fenomenul.

Copiii lor nici nu știu să se joace în zăpadă. A fost prima oară când am comandat o sanie. Nu existau așa ceva. Cine își cumpără sanie când în două luni aici poți să faci și plajă. Abia am găsit la un magazin celebru, dar mi-au zis că va dura până o livrează”, a explicat Mihaela Petrea pentru FANATIK.

Cum se prezintă situația în Turcia

A fost haos total și la Istanbul acolo unde ninsorile abundente au dat totul peste cap. a fost închis pur și simplu pentru câteva ore bune. Vorbim despre mici magazine, mall-uri, piețe, dar și administrații publice.

Mii de oameni care au fost surprinși pe autostradă au fost duși în spații de cazare și turcii au apelat chiar la un gest de neimaginat în trecut. Aceștia au transformat moscheile în locuri în care oamenii pot dormi până când autoritățile reușesc să curețe zăpada.

În Turcia, zăpada nu este deloc ceva obișnuit, țara având temperaturi pozitive chiar și în timpul sezonului rece. Cu toate acestea, nu este prima ninsoare din Istanbul.

În trecut, oamenii s-au mai bucurat de zăpadă, dar aceasta se topea în doar câteva ore. Acum, aeroportul din Istanbul funcționează la capacitate redusă.

„Îi povesteam copilului că dacă va avea rezultate bune în primul an la școală îl vom duce să vadă zăpadă. Ne gândeam la România. Nu știm acum cât de bine o să se descurce la școală, dar zăpadă a avut pe săturate. Sanie? Chiar nu am văzut și sper nici să nu se întâmple. E suficient, vrem să fie cald, vrem să putem circula

Nici nu știu ce să vă spun, este frig, foarte frig, bate vântul, e o furtună de nedescris. Soțul îmi spunea că tot orașul este închis, chiar nici nu îmi imaginam vreodată așa ceva. Am mai văzut pe la televizor, în alte colțuri ale lumii și prin filme”, a zis Nadye Kan pentru FANATIK