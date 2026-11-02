Furtună în familia Șucu, declanșată de Daniel Pancu! Ce s-a întâmplat între Andrei și mama sa. Exclusiv

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Schimbul de replici de la distanță dintre Daniel Pancu și Diana Șucu a produs un adevărat cutremur în familia patronului Rapidului! FANATIK a aflat detalii neștiute despre tensiunile apărute în urma declarațiilor antrenorului giuleștean. Andrei Șucu s-a supărat după postarea făcută de mama sa și i-a cerut să șteargă mesajul de pe Instagram, în timp ce Dan Șucu a rămas mut de uimire după afirmațiile lui Pancu.

Ecourile declarațiilor lui Daniel Pancu în familia Șucu! Andrei a intervenit

Scandalul de la Rapid a izbucnit după victoria cu Csikszereda, scor 2-0, când Daniel Pancu a decis să îl înlocuiască la pauză pe Andrei Șucu, fiul patronului Dan Șucu. Tânărul fotbalist, în vârstă de 17 ani, a fost titularizat în premieră, însă antrenorul a considerat că trebuie să facă o schimbare după primele 45 de minute.

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La finalul partidei, Daniel Pancu a vorbit despre situația lui Andrei Șucu și a dezvăluit că tânărul era nemulțumit de minutele puține primite. Antrenorul a făcut referire și la dorința părinților de a-l vedea jucând mai mult. Pancu a explicat că fotbalistul mai are nevoie de experiență și a amintit că, la 17 ani, și el se considera „Mihai Viteazul și Superman la un loc”.

Declarațiile au provocat reacția Dianei Șucu. Mama fotbalistului a publicat pe Instagram un mesaj în care a încercat să explice dorința fiului său de a evolua pentru Rapid. Aceasta a folosit o comparație cu doi copii care văd torturi în frigider și își doresc să guste din ele. Diana Șucu a transmis că Andrei nu cere un tratament preferențial, ci vrea să demonstreze ce poate după anii petrecuți la antrenamente.

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însă Daniel Pancu a reacționat, la rândul său, pe rețelele sociale. Antrenorul Rapidului a distribuit un citat atribuit lui Aristotel: „Există o singură cale de a evita critica: să nu faci nimic, să nu spui nimic și să fii un nimic”. Mesajul a fost interpretat drept

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Tensiuni în familia Șucu după declarațiile lui Daniel Pancu! Andrei i-a cerut mamei sale să șteargă postarea

Declarațiile lui Daniel Pancu au provocat tensiuni serioase în familia Șucu. Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, reacția publică a Dianei Șucu nu a fost pe placul fiului său. Andrei s-a supărat când a văzut ce a postat mama sa pe rețelele de socializare și i-a cerut să șteargă mesajul întrucât vrea să gestioneze toată această situație de unul singur.

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„Mamă, m-ați educat întotdeauna să mă descurc singur. Deci, lăsați-mă să gestionez eu situația. Te rog, nu mai interveni și, mai ales, te rog să ștergi postarea. Îmi face mai mult rău. Stai liniștită, mă descurc”, i-a transmis Andrei Șucu mamei sale, potrivit surselor FANATIK. Diana Șucu a respectat dorința fiului său și a eliminat mesajul la aproximativ două ore de la publicare.

Dan Șucu, mut de uimire după declarațiile lui Daniel Pancu! Ce le-ar fi transmis patronul Rapidului apropiaților

De cealaltă parte, Dan Șucu ar fi rămas „mut de uimire” după declarațiile lui Daniel Pancu. Surse apropiate patronului Rapidului au dezvăluit pentru FANATIK că omul de afaceri nu înțelege de unde au pornit afirmațiile antrenorului. Acesta le-ar fi mărturisit apropiaților că nici el, și cu atât mai mult, nici soția sa nu au exercitat vreodată presiuni asupra vreunui antrenor pentru ca Andrei să primească minute de joc.

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Mai mult, Dan Șucu ar fi subliniat că nu a intervenit în deciziile antrenorilor nici în mandatele lui Marius Șumudică și Constantin Gâlcă, nici după instalarea lui Daniel Pancu. Patronul giuleștenilor ar fi fost cu atât mai surprins cu cât știe că Andrei nu este genul de fotbalist care să încerce să obțină un loc în echipă prin intermediul familiei.