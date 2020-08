Furtuna Laura face prăpăd în Haiti și Republica Dominicană. Câți oameni au murit până acum

Furtuna Laura face victime în Haiti și Republica Dominicană. Până la această oră au decedat deja 13 persoane. Sunt inundații grave în cele două țări, iar singurul baraj hidroelectric din Haiti este în pericol.

Lucrurile se pot agrava în zilele următoare, în condițiile în care specialiștii se așteaptă ca furtuna să se transforme în uragan.

Cel puţin nouă persoane au murit în Haiti şi două sunt date dispărute. Situția este alarmantă și în Republica Dominicană, unde alte patru persoane şi-au pierdut viaţa.

După ce a provocat deja daune incomensurabile în cele două state vecine, Haiti și Republica Dominicană, furtuna Laura ar putea să lovească spre sfârşitul săptămânii Statele Unite.

Zona de coastă a statului Louisiana este în alertă. Tot în această regiune e posibil să lovească uraganul Marco. Orașul New Orleans este vizat și peste 1 milion de locuitori sunt în pericol. Cunoscut ca orașul unde s-a născut jazzul, New Orleans, este aproape în fiecare an răvășit de un uragan. Cel mai mare dezastru provocat recent s-a petrecut în 2006, când uraganul Katrina a distrus totul în calea sa și a lăsat fără adăpost zeci de mii de oameni.

Cuba este și ea în pericol. Uraganul Marco e aşteptat să atingă provinciile Santiago de Cuba şi Granma, şi apoi să se deplaseze către sudul insulei până luni.

Furtuna Laura a lăsat fără curent electric peste un milion de persoane în Republica Dominicană. Regiuni întinse au rămas fără apă curentă. Cele mai afectate zone au fost cele din nordul şi estul ţării.

Şi în Haiti, furtuna tropicală a produs daune imense: a avariat drumuri, a scos din matcă râuri, iar sute de maşini au rămas blocate în noroi.

Singurul baraj din Haiti se află în pericol. Barajul este un furnizor semnificativ de electricitate şi irigaţii pentru culturile de orez şi fermele la nord de capitala Port-au-Prince. Autorităţile au fost nevoite să elibereze apele, dar au pus în pericol culturile de orez şi fermele din Valea Artibonite.

