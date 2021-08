Furtuna tropicală Henri face ravagii în SUA. Drumuri inundate, poduri închise și 100.000 de case fără curent. Video

Nord-estul Statelor Unite a fost lovit de o furtună puternică, care a venit însoțită de vânt și ploi însemnate cantitativ. Mai multe drumuri au fost inundate de apă, iar oamenii au rămas blocați în propriile mașini.

Drumuri inundate, poduri închise și 100.000 de case fără curent în SUA

De asemenea, podurile nu au mai putut funcționa, ele fiind închise din cauza precipitațiilor foarte abundente.

În acest context, președintele Joe Biden a transmis că va oferi ajutoare federale pentru toate acele persoane care au fost afectate de furtuni.

„Facem tot ce putem acum pentru a ajuta aceste state să se pregătească, să răspundă și să se refacă”, a transmis președintele.

De altfel, în timpul acestei furtuni, care a fost numită Henri, a avut loc și înregistrată în New York.

„O numesc cea mai umedă oră din New York City, New York, pentru cărțile de înregistrări”, a spus Dominic Ramunni, meteorolog al Serviciului Meteorologic Național din Upton, New York.

De asemenea, Marshall Shepherd, director al programului de științe atmosferice de la Universitatea din Georgia și fost președinte al Societății Meteorologice Americane a transmis că această furtună îi amintește de uraganul Harvey, care a făcut ravagii în zona Houston în anul 2017.

Imaginile dezastrului din SUA, după Furtuna tropicală Henri

Din cauza ploilor abundente, unele dintre casele din centrul orașului New Jersey chiar și cu 20 de cm de apă.

În Jamesburg, fimările arată cum mașinile aflate pe stradă au fost acoperite aproape în totalitate de apă.

În Connecticut circa 250 de oameni de la un azil au fost relocați, acesta fiind aproape de țărm, lucru care îi punea în pericol pe aceștia.

“Acest lucru va reprezenta un pericol semnificativ pentru zona New York și New Jersey”, a mai spus Marshall Shepherd. În același timp, guvernatorul din New Jersey a spus că totul putea fi mult mai rău.

“Acest lucru ar fi putut fi mult mai rău, mai ales în ceea ce privește vântul”, a declarat guvernatorul New Jersey, Phil Murphy, duminică seara.

Unii oameni sunt fascinați de furtuni, în timp ce alții sunt încrezători că nu li se va întâmpla nimic, iar casele lor vor fi în siguranță.

„Această casă a trecut prin atâtea uragane și s-au întâmplat atât de multe lucruri. Vom aștepta doar să vedem ce se întâmplă”, a spus Cherie Saunders, în vârstă de 68 de ani, conform