Imagini apocaliptice în Europa! Continentul este devastat de furtuni extreme. Sute de mii de oameni au rămas fără curent, iar ce e mai rău abia urmează. Video

Cu toate că vremea din România te face să te gândești că a sosit deja primăvara, având în vedere că în sudul țării se înregistrează temperaturi de peste 15 grade Celsius, iar zilele sunt mai degrabă însorite, situația de pe restul continentului e departe de a fi măcar liniștită.

Europa a fost lovită de o serie de furtuni deosebit de violente în ultima zi, iar meteorologii avertizează că răul încă nu a trecut. Cetățenii din mai multe țări au fost avertizați deja cu privire la următoarele zile, Marea Britanie fiind una dintre țările vizate de vremea deosebit de rea.

Polonia și ale furtunilor care au semănat cu adevărate uragane. Cel puțin 5 persoane și-au pierdut viața în cursul zilei de joi, fiind surprinse de vremea extremă.

În Germania, două persoane au murit după ce mașinile în care se aflau au fost strivite de copaci smulși din rădăcini de vânturile foarte puternice. De asemenea, în Polonia, furtunile au făcut victime când o macara de mari dimensiuni s-a prăbușit sub acțiunea vântului.

De asemenea, zeci de mii de gospodării din zona nord-vestică a continentului au rămas fără curent electric, după ce copaci s-au prăbușit pe firele de înaltă tensiune. Doar în regiunea Renania de Nord – Westphalia, 54.000 de locuințe au rămas în beznă. În Bavaria, alți 10.000 de oameni au stat ore în șir fără curent electric.

The crane falls from the strong wind Krakow. Poland. Crane operator in intensive care, doctors save him.

În Germania, traficul feroviar a fost dat peste cap și niciun tren nu a mai avut permisiunea să părăsească gările pentru curse pe distanțe lungi, încă de ieri, de la prânz. Furtuna Ylenia a lovit puternic regiunile Hesse, Saxonia și Brandenburgul de Sud. În urma acesteia, un purtător de cuvânt al Deutsche Bahn a declarat că atât șinele, cât și firele de înaltă tensiune au fost grav afectate.

Feriboturile germane au fost și ele ținute pe loc în majoritatea zonelor țării. În țară, vânturile au atins viteze maxime de 152 de kilometri pe oră.

Passengers were swept off their seats and ran to safety when a huge wave broke the front windows of a ferry in Hamburg.

Storm Ylenia has brought winds of 95mph to northern Germany.

More:

— Sky News (@SkyNews)