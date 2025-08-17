News

Furtunile au făcut ravagii în mai multe județe din țară. Gospodăriile au fost inundate, iar locuitorii au rămas fără energie electrică

Vremea rea a făcut ravagii în unele regiuni ale țării. Furtunile au provocat inundații, viituri, dar și alte pagube importante
Codrina Menţel
17.08.2025 | 23:01
Furtunile au facut ravagii in mai multe judete din tara Gospodariile au fost inundate iar locuitorii au ramas fara energie electrica
Vremea rea a produs pagube în mai multe județe din țară. Foto: Meteoplus/ colaj Fanatik

Furtunile au lovit mai multe județe din țară. Astfel, mai multe gospodării au fost inundate, iar mai multe drumuri au fost blocate din cauza copacilor prăbușiți. Autoritățile au emis și un mesaj RO-Alert.

Vremea rea a făcut ravagii în mai multe județe din țară

Vremea rea le-a pus probleme locuitorilor din mai multe județe din țară. Opt gospodării din municipiul Hunedoara și patru din orașul Vulcan au fost inundate în după-amiaza zilei de duminică.

De asemenea, reprezentanții ISU Hunedoara au transmis că vijeliile au doborât un copac pe DJ 706A, în localitatea Bretea Mureşană. Circulația a fost blocată pe ambele sensuri până la intervenția pompierilor.

Tot sursa menționată anterior a anunțat că s-a dispus suplimentarea forţelor de intervenţie la subunităţile din Petroşani, Hunedoara, Deva şi Ilia. De asemenea, a fost emis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zonele Ilia, Şoimuş, Gurasada, Brănişca, Vălişoara şi Vorţa.

Peste 2.200 de oameni au rămas fără curent în Harghita

Peste 2.200 de oameni din patru localități de pe raza județului Harghita au rămas fără energie electrică din cauza furtunilor. Au fost avariate 30 de posturi de transformare.

Astfel, au fost afectate  localităţile Gălăuţaş, Bilbor şi parţial Sărmaş, precum şi municipiul Topliţa. Echipele furnizorului de energie electrică au intervenit pentru remedierea problemelor.

ANM a emis un cod galben și un cod portocaliu de vreme rea

Meteorologii ANM au emis, duminică, atenționări de vreme rea, valabile până luni. Astfel, specialiștii au anunțat un cod galben de instabilitate atmosferică în Transilvania, Maramureş, Banat, nord-vestul Moldovei şi zona montană.

„În Transilvania, Maramureş, Banat, nord-vestul Moldovei, precum şi la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h) şi pe arii restrânse grindină de mici şi posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm). În intervale scurte de timp şi prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20…30 l/mp şi izolat de peste 40…50 l/mp”, se arată în atenţionarea ANM.

Mai mult decât atât, meteorologii au emis şi o averizare cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată, cu cantităţi mari de precipitaţii, în șapte județe.

„În judeţele Caraş Severin şi Hunedoara, precum şi în zona montană a judeţelor Cluj, Alba, Suceava, Neamţ şi Harghita vor fi averse însemnate cantitativ, frecvente descărcări electrice şi pe arii restrânse intensificări puternice ale vântului (rafale de 70…90 km/h) şi grindină  de medii şi posibil mari dimensiuni (3 – 5 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 40…50 l/mp şi izolat de peste 60 l/mp”, mai transmit cei de la ANM.

