Fuziune între Sepsi și Csikszereda? Laszlo Diosegi a dat verdictul: „Între noi nu există rivalitate”

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În timpul mandatului de premier al Ungariei al lui Viktor Orban, echipele de fotbal din Sfântu Gheroghe și Miercurea Ciuc au beneficiat de finanțări din partea guvernului maghiar, însă „robinetul s-a închis” odată instalarea lui Peter Magyar în această funcție. Laszlo Diosegi, patronul lui Sepsi, și-a expus opinia despre o posibilă fuziune între cele două cluburi.

Ce spune Laszlo Diosegi despre fuziunea dintre Sepsi și Csikszereda

Guvernul Ungariei a contribuit foarte mult din punct de vedere financiar la dezvoltarea echipelor Sepsi OSK și FK Csikszereda. În acest moment, ambele formații se află în SuperLiga României, însă posibilitățile lor sunt mult mai reduse decât în anii anteriori.

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Numirea lui Peter Magyar în funcția de premier al Ungariei a făcut ca cele două echipe ce evoluează în campionatul românesc Chiar dacă problemele financiare sunt vizibile, Laszlo Diosegi a dezvăluit că nu ia în calcul o fuziune, chiar dacă cele două echipe nu sunt rivale.

„Nu se pune problema ca noi cei de la Sepsi să facem vreodată o fuziune cu Csikszereda, indiferent că vom mai primi sau nu ajutor financiar de la Guvernul din Ungaria. Fiecare club va merge pe drumul său. Ne vom căuta separat sursele de finanțare.

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Eu știu că între suporterii celor două echipe de la noi din zonă nu este aceeași rivalitate ca între fanii de la Timișoara și Arad sau ca între suporterii celor două echipe din Craiova și Cluj, însă nu se pune problema de a face aici în zona noastră o singură echipă, deși sunt în jur de 65 de kilometri între noi și cei din Ciuc”, a declarat Laszlo Dioszegi conform

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Patronul lui Sepsi este dispus să renunțe la echipă

Deși Laszlo Diosegi este un om potent din punct de vedere financiar, lipsa milioanelor de euro din partea guvernului maghiar pentru academie și întreținerea stadionului s-ar resimți enorm. Covăsnenii ar fi nevoiți să-și plătească aceste cheltuieli din resurse proprii, ceea ce ar duce automat la un buget mult mai mic pentru salariile jucătorilor.

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Patronul formației din Sfântu Gheorghe a recunoscut că, pentru binele clubului, ar renunța oricând la echipă dacă un investitor cu o putere mult mai mare ar dori să se implice la Sepsi: „Dacă va veni un investitor cu capital solid, care să garanteze că viitorul lui Sepsi OSK este asigurat pentru cel puțin cinci-zece ani, voi preda clubul oricând. Pentru mine este important ca această asociație, construită de comunitate, să dăinuie. Până acum am susținut echipa din tribune și voi putea face acest lucru și în continuare.

La fel ca în cazul FK Csikszereda, nici la noi nu este sfârșitul lumii, dar cred că este mai bine să ceri ajutor la timp, decât să te grăbești atunci când este deja prea târziu. Nu spun că mâine vom închide clubul, dar fără ajutor, nimeni nu poate garanta astăzi că peste trei ani vom fi cu siguranță în SuperLiga”, a declarat Diosegi la

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Csikszereda este văzută drept una dintre principalele favorite la retrogradare

Cele două echipe nu au început foarte bine noul sezon, iar în prima etapă au suferit înfrângeri. Sepsi a pierdut pe Giulești, în timp ce Csikszereda a pierdut categoric cu 0-3 contra nou-promovatei Corvinul Hunedoara. Covăsnenii s-au descurcat mai bine în a doua rundă, unde au învins-o pe U Cluj, însă ciucanii au evoluat la fel de slab.

Chiar dacă cu foarte mulți tineri, Csikszereda nu a avut nicio șansă împotriva roș-albaștrilor, care s-au impus cu scorul de 2-0. În acest moment, echipa antrenată de Istvan Szabo se află pe ultimul loc în SuperLiga României și este singura formație a campionatului care nu a marcat în primele două etape. În schimb, ciucanii au primit cinci goluri.