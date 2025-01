Gabi Bădălău, detalii incredibile despre țeapa de 300.000 de euro. Unde ar fi ajuns, de fapt, mașina: ”Puteam să am soarta lui Becali”

Problemele se țin scai de Gabi Bădălău. Fostul soț al Claudiei Pătrășcanu a fost nevoit să apeleze la ajutorul poliției, asta după ce a fost țepuit de un presupus prieten. Acum, bărbatul a rămas și fără bolidul de lux și cu banii la rata pentru mașină, un Lamborghini Urus în valoare de 300.000 de euro.

Gabi Bădălău țepuit de un prieten

De-a lungul timpului, a tot fost implicat în mijlocul mai multor conflicte. Acum, se pare că nici începutul acestui an nu îi aduce liniștea deplină. Recent, omul de afaceri a făcut publică o nouă situație neplăcută în care se află.

În urmă cu jumătate de an, dornic să își vândă bolidul de lux, Bădălău și-a încredințat mașina unui prieten care susținea că vrea să o cumpere. Fericit că a reușit să își atingă obiectivul de a-și vinde automobilul, bărbatul a avut încredere să își lase bunul pe mâna altcuiva fără vreun act de vânzare-cumpărare și fără să vadă un euro din partea cumpărătorului.

Amăgit că tot va primi banii pe bolidul de lux, Gabi Bădălău a realizat că a fost țepuit, iar mașina nu i-a fost înapoiată. În aceste luni, el a plătit ratele, dar și asigurările mașinii. Mai mult, se pare că autovehiculul nu se mai află nici măcar în posesia celui căruia i-a dat-o inițial.

Contactat de FANATIK, omul de afaceri a dat toate detaliile despre situația prin care trece. El susține că bolidul său ar fi fost lăsat garanție unor persoane din Vaslui și nu are certitudinea că, în prezent, mașina se mai află pe teritoriul României. Disperat, Bădălău a apelat la ajutorul autorităților, dar spune că nu s-a făcut niciun demers în acest sens.

„Poliția nu a făcut absolut timp de o lună”

„I-am dat mașina omului acum șase luni. M-a tot mințit că îmi dă banii. A mers cu mașina, i-a lăsat-o unuia garanție pe unde avea el datorii, pe la niște oameni de etnie de la Vaslui. Ăia nu vor să îmi des banii pe ea că nu mă cunosc și au și ei bani de luat de la respectivul.

Ideea e că eu de 6 luni plătesc la mașină casco, rata de leasing, asigurări etc. Nu am vrut să mă duc eu să îmi iau mașina de la ăia cu japca, cu a doua cheie. M-am dus la poliție. Am contractul de leasing, cu facturi, dovada plății, cu a doua cheie, e mașina localizată GPS, iar poliția nu a făcut absolut timp de o lună.

M-am dus disperat, să o dau în consemn la frontieră, să nu plece cu ea din țară. Poliția nu spune nimic, m-am dus de o lună și nu s-a întâmplat nimic. Am întrebat zilele trecut, iar dosarul e blocat la Parchet. E strigător la cer, în ce țară trăim”, ne-a declarat el.

De asemenea, Gabi Bădălău ne-a mai mărturisit că nu a vrut să își recupereze singur mașină pentru a evita problemele cu legea. El a amintit pățania lui , care și-a trimis oamenii să recupereze mașina furată și a ajuns el să fie condamnat penal pentru sechestrare de persoane.

„Dacă mă duceam eu să îmi recuperez mașina sau să trimit pe cineva, pățeam cum a pățit domnul Becali. Și cu mașina furată și cu probleme. Nici nu știu dacă mașina mai este în țară, dacă pleacă cu ea în străinătate, la revedere. Asta e țara în care trăim.”, a mai spus Gabi Bădălău.