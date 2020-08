Gabi Bădălău, escapadă amoroasă cu Daniela Crudu pe o insulă exotică

Se conturează încet, dat sigur, o nouă idilă bombă în showbiz-ul românesc. După despărțirea de iubitul croat care i-a aplicat o corecție zdravănă în iarna acestui an, Daniela Crudu și-a regăsit fericirea în brațele unui alt bărbat.

Unde mai pui că este la fel de celebru și nu o duce deloc rău din punct de vedere financiar. În plin proces cu fosta soție pentru custodia celor doi copii, Gabi Bădălău, căci despre el vorbim, își petrece vacanța în compania focoasei brunete.

Cei doi au fost surprinși în ipostaze romantice pe superbul iacht al milionarului din Bolintin Vale, semn că relația este deja cât se poate de serioasă. De altfel, Cruduța nu s-a sfiit să le arate prietenilor virtuali cât de bine se distrează alături de noul iubit.

Se naște un nou cuplu în showbiz. Daniela Crudu l-a cucerit pe Gabi Bădălău

Îmbrăcată într-un costum de baie dintr-o singură piesă, cu imprimeu leopard, fosta asistentă TV dansează de mama focului, se distrează și le demonstrează tuturor că duce o viață de lux. Fiul senatorului PSD Nicolae Bădălău este, însă, ceva mai rezervat când vine vorba despre social media.

Asta și pentru că în perioada procesului de custodie ar trebui să aibă o conduită impecabilă. Milionarul a postat pe Instagram doar o fotografie cu peisajul văzut de pe yacht și câteva smochine delicioase care completează tabloul de vacanță.

Chiar dacă nu s-au afișat împreună, peisajul care se regăsea în ambele postări i-a dat de gol. Vigilenți ca întotdeauna, fanii s-au prins imediat că în showbiz-ul românesc s-a înfiripat o nouă idilă de senzație. După un divorț cu scandal, e greu de crezut că Bădălău Junior ar fi dispus să meargă din nou în fața altarului, dar să nu o subestimăm pe Cruduța.

Gestul care a provocat ruptura definitivă. S-a întâmplat chiar în noaptea de Anul Nou

Cât despre fosta soție, aceasta nu a ezitat să vorbească deschis despre viața extrem de dură pe care a fost nevoită să o ducă alături de tatăl copiilor săi. Cel mai dureros a fost, însă, gestul din noaptea de Revelion, când bărbatul a publicat pe rețelele de socializare o fotografie în care aceasta avea fața acoperită de un emoticon.

„Ce se poate întâmpla? Să nu mai fiu în viaţă şi să nu se ştie ce s-a întâmplat cu mine şi în ce fel, pentru că soţul meu, încă îi spun soţ că încă nu am divorţat, tot timpul mă ameninţa cu cuvinte jignitoare pe care nu pot să le reproduc pe tv.

Mă ameninţa că mă va declara nebună, că-mi va lua copiii şi multe, multe ameninţări pe care, probabil va exista un moment în care voi arăta acele ameninţări.

Da, am fost ameninţată şi nu vin în faţa dumneavoastră să spun, nu vreau să-l denigrez pe tatăl copiilor mei, am vrut întotdeauna, chiar i-am dat foarte multe şanse, tot pentru copii, îi iubesc atât de mult, în disperare îi iubesc pentru că mi i-am dorit şi nu vreau să le fac rău, iar eu am trăit o traumă, văzându-mă dată afară cu doi copii, pe stradă, eu dacă nu aveam o casă a mea, în comuna Agigea, ce se întâmpla cu mine şi cu doi copii? Ajungeam în Gara de Nord?

În 2019, chiar în ziua de 31, mi s-a pus o bulină pe față…..cineva în care am crezut, pe care l-am iubit și pe care l-am respectat, a făcut acest lucru fără să se gândească, că mai devreme sau mai târziu, lucrurile se vor așeza, rana se va vindeca.

Cele făcute se vor ierta, dar niciodată nu se vor uita! Sunt recunoscătoare pentru tot, inima mi-e curățată de resentimente, aștept cu nerăbdare anul ce vine, sunt pregătită pentru un 2020 de vis și nu voi mai permite nimănui sa râdă de ceea ce sunt și însemn eu! Iertați, iubiti și acceptați tot ce vă oferă viața, cu bune sau rele! Vă transmit toate gândurile bune și un an de vis!”, a povestit Claudia Pătrășcanu la scurt timp după divorț.