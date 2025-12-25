Gabi Balint a mers acasă la cel mai mare suporter al Stelei și i-a făcut un cadou impresionant: „Când ne-a văzut… a tăcut. Apoi a plâns”. Video

ADVERTISEMENT

Gabi Balint i-a făcut o mare surpriză unui suporter al Stelei în Ajunul Crăciunului. Fostul internațional român a fost prezent la casa lui „Lică Steaua”, cunoscut drept cel mai mare suporter al Stelei din Bistrița-Năsăud, județul natal al lui Gabi Balint.

Gabi Balint, moment special de sărbători

Gabi Balint a purtat un dialog cu suporterul Stelei, căruia i-a oferit și două cadouri, o replică a tricoului din 1987, pe care l-a și semnat, și un fular cu chipurile celor care au cucerit Cupa Campionilor Europeni din 1986. Fostul mare fotbalist a postat și un mesaj emoționant pe rețelele sociale după vizita-surpriză.

ADVERTISEMENT

„N-a fost despre mine. N-a fost despre fotbalul mare, despre trofee sau despre nume. A fost despre un om. Un om care iubește Steaua de când eu aveam 4 ani. Un om care, în anii ’80, a fost la toate meciurile Stelei jucate la București, în cupele europene. Un om care a trăit fiecare calificare, fiecare gol, fiecare emoție… cu inima. L-am văzut într-un podcast acum doi ani. Și mi-am spus atunci: ‘Într-o zi o să mă duc la el. O să-i fac o bucurie. Pentru că merită.’ ”, a transmis fostul internaţional pe pagina sa de . În pragul sărbătorilor, .

Gabi Balint, mesaj emoționant de sărbători

Apoi, Gabi Balint a descris emoțiile trăite pe parcursul vizitei: „Astăzi (n.r. miercuri, 24 decembrie), împreună cu câțiva prieteni care îl cunosc am pus la cale surpriza. I-am dus un tricou – copie după tricoul nostru din ’87, anul Supercupei Europei. Și un fular cu fețele noastre, ale jucătorilor și antrenorilor care au câștigat Cupa Campionilor Europeni. Când ne-a văzut… a tăcut. Apoi a plâns. Ne-a povestit.

ADVERTISEMENT

Ne-a făcut să simțim, din nou, ce înseamnă fotbalul trăit cu sufletul, nu doar cu ochii. Pentru câteva minute, timpul s-a oprit. Anii ’80 au fost iar vii. Iar Steaua a fost din nou o stare, nu doar o echipă. Astăzi am fost Moș Crăciun. Nu cu sacul plin de daruri, ci cu recunoștință. Pentru un om care a trăit o viață întreagă prin fotbal și emoție. Vă doresc tuturor sărbători cu lumină, liniște și oameni frumoși lângă voi. Indiferent de culori, de echipe sau de generații. Pentru că emoția adevărată nu are rivalitate”.

ADVERTISEMENT

În ultimele luni, fostul mare fotbalist a „îmbrățișat” inteligența artificială, cu ajutorul căreia , inclusiv , echipă pe care a reprezentat-o cu succes timp de 9 ani, perioadă în care a cucerit Cupa Campionilor Europeni, Supercupa Europei, cinci titluri în prima ligă a României și patru Cupe.