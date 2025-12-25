Sport

Gabi Balint a mers acasă la cel mai mare suporter al Stelei și i-a făcut un cadou impresionant: „Când ne-a văzut… a tăcut. Apoi a plâns”. Video

Gabi Balint i-a făcut o mare surpriză unui suporter stelist de Crăciun. Fostul mare fotbalist a transmis și un mesaj emoționant pe rețelele sociale.
Bogdan Mariș
25.12.2025 | 14:16
Gabi Balint a mers acasa la cel mai mare suporter al Stelei si ia facut un cadou impresionant Cand nea vazut a tacut Apoi a plans Video
ULTIMA ORĂ
Gabi Balint i-a făcut o mare surpriză unui suporter al Stelei. FOTO: mesager24.ro
ADVERTISEMENT

Gabi Balint i-a făcut o mare surpriză unui suporter al Stelei în Ajunul Crăciunului. Fostul internațional român a fost prezent la casa lui „Lică Steaua”, cunoscut drept cel mai mare suporter al Stelei din Bistrița-Năsăud, județul natal al lui Gabi Balint.

Gabi Balint, moment special de sărbători

Gabi Balint a purtat un dialog cu suporterul Stelei, căruia i-a oferit și două cadouri, o replică a tricoului din 1987, pe care l-a și semnat, și un fular cu chipurile celor care au cucerit Cupa Campionilor Europeni din 1986. Fostul mare fotbalist a postat și un mesaj emoționant pe rețelele sociale după vizita-surpriză.

ADVERTISEMENT

„N-a fost despre mine. N-a fost despre fotbalul mare, despre trofee sau despre nume. A fost despre un om. Un om care iubește Steaua de când eu aveam 4 ani. Un om care, în anii ’80, a fost la toate meciurile Stelei jucate la București, în cupele europene. Un om care a trăit fiecare calificare, fiecare gol, fiecare emoție… cu inima. L-am văzut într-un podcast acum doi ani. Și mi-am spus atunci: ‘Într-o zi o să mă duc la el. O să-i fac o bucurie. Pentru că merită.’ ”, a transmis fostul internaţional pe pagina sa de Facebook. În pragul sărbătorilor, Gabi Balint a rememorat și o poveste incredibilă despre tatăl său.

Gabi Balint, mesaj emoționant de sărbători

Apoi, Gabi Balint a descris emoțiile trăite pe parcursul vizitei: „Astăzi (n.r. miercuri, 24 decembrie), împreună cu câțiva prieteni care îl cunosc am pus la cale surpriza. I-am dus un tricou – copie după tricoul nostru din ’87, anul Supercupei Europei. Și un fular cu fețele noastre, ale jucătorilor și antrenorilor care au câștigat Cupa Campionilor Europeni. Când ne-a văzut… a tăcut. Apoi a plâns. Ne-a povestit.

ADVERTISEMENT
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și...
Digi24.ro
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile propuneri. Ce vrea Moscova (Bloomberg)
Gabi Balint suporter Steaua Crăciun
Gabi Balint i-a făcut o mare surpriză unui suporter al Stelei. FOTO: mesager24.ro

Ne-a făcut să simțim, din nou, ce înseamnă fotbalul trăit cu sufletul, nu doar cu ochii. Pentru câteva minute, timpul s-a oprit. Anii ’80 au fost iar vii. Iar Steaua a fost din nou o stare, nu doar o echipă. Astăzi am fost Moș Crăciun. Nu cu sacul plin de daruri, ci cu recunoștință. Pentru un om care a trăit o viață întreagă prin fotbal și emoție. Vă doresc tuturor sărbători cu lumină, liniște și oameni frumoși lângă voi. Indiferent de culori, de echipe sau de generații. Pentru că emoția adevărată nu are rivalitate”.

ADVERTISEMENT
S-a căsătorit în secret cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a...
Digisport.ro
S-a căsătorit în secret cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat fostul soț. Acesta a aflat totul, de la copii

În ultimele luni, fostul mare fotbalist a „îmbrățișat” inteligența artificială, cu ajutorul căreia a compus mai multe piese, inclusiv un imn pentru Steaua, echipă pe care a reprezentat-o cu succes timp de 9 ani, perioadă în care a cucerit Cupa Campionilor Europeni, Supercupa Europei, cinci titluri în prima ligă a României și patru Cupe.

Transferuri internaționale 2026, mercato de iarnă. Jucătorul plecat de la CFR Cluj, prezentat...
Fanatik
Transferuri internaționale 2026, mercato de iarnă. Jucătorul plecat de la CFR Cluj, prezentat în ziua de Crăciun la o altă echipă
Moș Crăciun, vizită la omul care a adus ultimul titlu la Universitatea Craiova....
Fanatik
Moș Crăciun, vizită la omul care a adus ultimul titlu la Universitatea Craiova. Fanatik i-a făcut un cadou surpriză. Foto
Filmul de Oscar pe care nu trebuie să-l ratezi de sărbători! Dwayne Johnson...
Fanatik
Filmul de Oscar pe care nu trebuie să-l ratezi de sărbători! Dwayne Johnson devine „The Smashing Machine”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Favorul cerut de Mihai Rotaru unui politician important: 'Ne-a rugat să vorbim cu...
iamsport.ro
Favorul cerut de Mihai Rotaru unui politician important: 'Ne-a rugat să vorbim cu Ponta'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!