Gabi Balint, contre cu Radu Naum în direct la TV: ”Nu poți să arunci la gunoi tot ce a făcut clubul Steaua / Glumești?!”

Susținător al echipei CSA Steaua, Gabi Balint s-a contrat cu moderatorul TV Radu Naum pe tema istoriei Clubului Sportiv al Armatei și a echipei de fotbal Steaua.

Gabi Balint: ”V-a adus atâtea titluri și bucurii și acum este o problemă”

Dreptul de promovare al echipei din liga a doua Steaua a devenit subiect de interes național, , s-a declarat revoltat de faptul că echipa Armatei nu poate accede în Casa Pariurilor Liga 1

ADVERTISEMENT

Dîncu a lăsat să se înțeleagă că regulamentele sportive ar putea fi modificate pentru ca gruparea din Ghencea să poată evolua în primul eșalon. Fostul atacant al roș-albaștrilor, Gabi Balint, a răbufnit în direct și a avut un schimb dur de replici pe această temă, cu Radu Naum, moderatorul emisiunii

Radu Naum: ”Sunt foarte curios de dezbaterile care vor urma, în condițiile în care se va schimba legea și vor putea să fie instituții de stat reprezentate în fotbalul românesc. Foarte interesant. Guvernul României își va putea face o echipă, FC Guvernul”.

ADVERTISEMENT

Gabi Balint: ”N-o să își facă. Nu mai fiți așa. Rămâne Clubul Steaua, n-o să își facă Ministerul Sănătății echipă de fotbal”.

Radu Naum: ”De unde știi? Vine un ministru al Sănătății care spune că îi place fotbalul și vrea să promoveze sănătatea, de exemplu”.

ADVERTISEMENT

Gabi Balint: ”Aici e vorba de un club cu mare tradiție, cu suporteri, care are un stadion nou. A avut rezultate. Nu poți, trebuie să ții cont de niște lucruri. Nu poți să tot arunci la gunoi tot ce a făcut clubul Steaua”.

Radu Naum: ”Cine aruncă la gunoi?”.

Gabi Balint: ”Pe vremea comunismului au fost multe lucruri făcute prost, dar au fost și lucruri bune, iar clubul Steaua a fost unul bun”.

ADVERTISEMENT

Radu Naum: ”Da, dar nu mai poate funcționa ca pe vremea comunismului. Nu se mai poate!”.

Gabi Balint: ”De ce trebuie să fie atât de mult venin în tot ce spuneți despre Steaua? Toată lumea din presă. Ce aveți cu clubul ăsta, ce v-a făcut? V-a adus atâtea titluri și bucurii și acum este o problemă care se va rezolva într-un fel sau altul”.

ADVERTISEMENT

Radu Naum: ”Glumești?! Clubul ăsta, așa cum o dată i-am scris și lui Hagi și a înțeles, s-a ridicat pe o societate care ne-a omorât pe toți, spiritual și material. (…) Clubul ăsta trebuie să existe, dar în ritmul și legile unei societăți capitaliste”.

Gabi Balint: ”Va exista, n-o să se facă anul ăsta, o să se facă la anul sau peste doi ani. Un club care are istorie, stadion și tot ce trebuie în momentul ăsta, 100% se va găsi cineva care să vină s-o facă. Discuții au mai fost și vor mai fi”.

Radu Naum: ”Trebuie să ai discuții, pentru că e vorba despre principii”.

Gabi Balint: ”Avem principii când vrem noi și la altele nu avem principii. Câți bani s-au furat sau pierdut în țara asta, nimeni nu se bate cu cei care au făcut lucrurile astea. Nu, aici e problema lui Steaua, ea e marea problemă a României”.

Radu Naum: ”Nu e adevărat, este singura echipă care este complet departamentală în România la nivelul ăsta. Asta este! Dacă se numea FC Saturn sau Venus, era aceeași problemă. E vorba despre principii, nu despre nume. Când văd sigla asta, că țin minte că mă uitam când câștigați Cupa Campionilor, mă umplu de bucurie, fără să fiu fan, dar trebuie să funcționăm”.

Gabi Balint: ”N-am cum să mă contrazic, pentru că eu recunosc că sunt subiectiv și așa voi rămâne, am voie să fiu, pentru că acolo am avut cea mai frumoasă perioadă a vieții și e normal. Acum, dacă tot o dăm pe principii, e vorba și de sport. Cum e și cu stadionul. Înainte, al cui era stadionul ăsta? Nu tot al Stelei? A cui era casa asta, pentru cine a fost făcută în anii 70? Cine este beneficiarul stadionului acum?”.

Radu Naum: ”CSA Steaua, mă gândesc”.

Gabi Balint: ”Păi da, pentru că ăsta a fost stadionul lui Steaua, toate sălile care sunt acolo sunt pentru el, pentru că acolo își desfășoară activitatea. I s-a cedat, pentru că a fost al lui, tot făcut din bani publici, pe vremuri”.

CSA Steaua e pe loc de baraj în liga a doua

Echipa Armatei, CSA Steaua a avut o sezon bun în eșalonul secund și a prins play-off-ul. În acest moment trupa antrenată de Daniel Oprița este pe locul 4 și, ar juca barajul cu Chindia Târgoviște.

Însă, regulamentul care guvernează activitatea fotbalistică din România nu permite cluburilor 100% departamentale să evolueze în primul eșalon.

Pe de altă parte, clasarea roș-albaștrilor pe loc de baraj, a stârnit numeroase discuții în care importanți oameni politici, între care și ministrul Apărării Vasile Dîncu, au contestat regulamentul întocmit de FRF. Mai ales în condițiile în care toate adversarele Stelei din play-off Liga 2 sunt susținute tot din bani publici.