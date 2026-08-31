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Gabi Balint, fără milă după FCSB – UTA 1-3: ”Lipsește stăpânul la echipa asta”

Gabi Balint (63 de ani) a avut un discurs vehement după meciul FCSB - UTA 1-3. Ce a spus, de fapt, după a doua înfrângere consecutivă a ”roș-albaștrilor”.
Traian Terzian
31.08.2026 | 08:59
Gabi Balint fara mila dupa FCSB UTA 13 Lipseste stapanul la echipa asta
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Gabi Balint (63 de ani), reacție furibundă după FCSB - UTA 1-3. Sursă foto: colaj Fanatik
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Dezamăgit de prestația formației lui Gigi Becali în partida FCSB – UTA 1-3, Gabi Balint nu a ezitat să critice în termeni duri tot ce se întâmplă în curtea ”roș-albaștrilor”. Cum a caracterizat fostul internațional jocul bucureștenilor.

Gabi Balint, analiză amplă după FCSB – UTA 1-3

Imediat după încheierea întâlnirii de la Târgoviște, din etapa a 7-a a SuperLigii, Balint a vorbit despre carențele din jocul fostei campioane și este de părere că în acest moment se vede lipsa unui lider adevărat în teren.

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”Jocul ăsta lent, fără orizont, nu duce la nimic bun, plus schimbările. Eu aș fi scos un fundaș central la pauză, l-aș fi băgat pe Stoian cu Garita, doi atacanți. N-am înțeles nici schimbările, m-au zăpăcit, m-am uitat pe hârtii, am 100.000 de săgeți, ca Ionuț Chirilă! Am mâzgălit atât de mult pe prima că nu înțelegeam nici eu.

Calitatea lui Cisotti e că poate juca pe mai multe posturi, e un băiat prea cuminte. Lipsește stăpânul la echipa asta, în teren, frate, cum era Olaru, era căpitan, stăpânul lor. Florin Tănase, în momentul în care juca și el, în ultimul timp a dansat, dar când juca se vedea în teren. Nu mai e echipă, e o echipă fără orizont.

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Jucători lenți, pierduți, n-au nimic clar stabilit, nu înțelegi absolut nimic, și mai vorbești de cupe? Liga Campionilor sau campioana României? Dacă nu dai niște bani și aduci jucători, nu ăștia de 100.000 de euro, cum e Labonne. Dacă se bat la antrenamente, mai vrei unitate în teren? E clar, o problemă acolo”, a declarat Gabi Balint, la Digi Sport Special.

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Cine e singurul jucător care a ieșit în evidență

Chiar dacă a remarcat faptul că Aymen Boutoutaou pare a fi singurul jucător cu calitate de la FCSB, fostul internațional consideră că jucătorul adus din liga a treia franceză are probleme la finalizare.

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”Înțeleg că s-a dat un milion și ceva pe el. Boutoutaou a încercat și el să mai creeze cât de cât pe acolo. Dar nu are finalizare deloc, nu știu… A jucat în liga a treia din Franța. Ok, poate a fost un jucător bun acolo, dar totuși vorbim de liga a treia din Franța.

Era singurul jucător pe care îl aveau, cât de cât. A fost cât de cât prezent să zicem. Dar știți de ce? Pentru că restul nu sunt în stare. Toți cară pianul și din cauza asta e așa ușor să îl urce pe scări pe Boutoutaou. Ei îl cară toți, dar iată că el nu cântă”, a spus Gabi Balint.

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Gigi Becali, neiertător cu Boutoutaou

În ciuda faptului că în prima repriză a jocului cu UTA a părut singurul jucător care ar putea aduce ceva bun, Aymen Boutoutaou a fost schimbat la pauză cu Eddy Gnahore. Gigi Becali a explicat ce l-a nemulțumit la algerian și de ce a decis să-l scoată.

”Boutoutaou a fost schimbat pentru că a pierdut mingea și am luat gol. N-are forță de fotbalist. Fotbalistul care are forță driblează, dă o pasă de gol, dă un gol. Așa, că vă impresionează pe voi, poate sunteți voi mai deștepți, dar pe mine nu mă impresionează.

Ce a creat? Plimbă mingea acolo și apoi o pierd repede, pasele alea care le dă aiurea… A avut situații, dar nu există realizări. Prea multe mingi fără adresă. Trebuie să faci ceva, cum a făcut Stoian. A intrat, a dat un gol. Nu mai avem valoare”, a afirmat Becali.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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