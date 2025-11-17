Gabi Balint, imn de suflet pentru culorile roș-albastre: „Steaua e unde suntem noi”. Audio

ADVERTISEMENT

Gabi Balint s-a reprofilat! Fostul mare fotbalist român este din ce în ce mai implicat în proiectul său muzical și a lansat un imn pentru clubul Steaua. Acesta are deja un album pe celebra platformă Spotify, iar reacțiile fanilor sunt pozitive.

Gabi Balint a compus un imn de suflet pentru Steaua. Versurile cu care i-a cucerit pe fani

Balint este unul dintre cei mai cunoscuți foști fotbaliști români. A jucat timp de 10 ani pentru Steaua, echipă alături de care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986, iar în 1990 pleca în Spania, la Real Burgos. De asemenea, acesta a adunat 34 de selecții la naționala României, pentru care a înscris 14 goluri.

După ce s-a agățat ghetele în cui, Gabi Balint și-a început cariera de antrenor. A pregătit multe echipe din fotbalul românesc, printre care Sportul, Poli Timișoara sau FC Vaslui, însă a activat și în afara țării. A fost secund la Galatasaray, principal la Sheriff Tiraspol și, timp de un sezon, selecționer al naționalei Moldovei.

Gabi Balint s-a reprofilat. Fostul fotbalist român s-a apucat de muzică și a compus un imn pentru Steaua

În prezent, Gabi Balint este analist TV, dar și-a descoperit și o nouă pasiune. Fostul mare fotbalist român este îndrăgostit de muzică și, cu ajutorul inteligenței artificiale, compune diferite piese pe care l

Gabi Balint a lansat recent și un imn al Stelei. Fostul fotbalist a făcut anunțul pe rețelele de socializare. Melodia este, de asemenea, un omagiu adus , care, din păcate, s-a stins din viață anul trecut. Pe fundalul sonor se poate auzi celebra frază: „Apără Duckadam”.

Imnul compus de Gabi Balint pentru Steaua

Versurile imnului compus de Gabi Balint:

„M-am născut în roșu-albastru/ Din sânge și din cerul sfânt/ Vreau să mi se audă glasul/ Pân’ la ultimul cuvânt.

Steaua e unde suntem noi/ Mii de voci, un legământ/ Suntem aici, suntem cu voi/ Același drum, același gând.

Steaua nu are stăpân/ Are inimi care o poartă/ Fiul ei mereu rămân/ Dincolo de orice soartă.

Când drumul nostru pare greu/ Nimic pe noi nu ne desparte/ Un cântec ne ridică iar/ Luptăm și mergem mai departe.

Steaua e unde suntem noi/ Mii de voci, un legământ/ Suntem aici, suntem cu voi/ Același drum, același gând

Steaua e unde suntem noi/ Mii de voci, un legământ/ Suntem aici, suntem cu voi/ Același drum, același gând”, sunt versurile imnului compus de Gabi Balint.

De ce a ales Gabi Balint să compună un imn pentru Steaua

Fostul fotbalist de la Steaua a explicat de ce a ales să scrie un imn pentru echipa la care a jucat zece ani. Gabi Balint a postat un mesaj emoționant pe contul său de Facebook și a dat de înțeles că piesa este dedicată fanilor.

„Am scris aceste versuri din suflet și le-am pus pe o melodie pentru oamenii care simt la fel ca mine. Pentru cei crescuți în roșu-albastru, pentru cei care n-au uitat niciodată ce înseamnă Steaua.

Ani de zile ne-am împărțit în tabere.

Ne-am contrazis, ne-am îndepărtat unii de alții.

Dar adevărul nu s-a schimbat niciodată:

inima roș-albastră bate la fel în toți.

Pentru unii, Steaua e un nume.

Pentru alții, o amintire, o voce din copilărie sau o poveste care a trecut prin generații.

Dar pentru noi, Steaua înseamnă sentiment, credință, familie.

Voi ați cântat în ploaie, în frig, în vremuri bune și în vremuri grele.

Voi ați dus culorile mai departe.

Voi ați ținut vie flacăra când alții o credeau stinsă.

De aceea, cântecul acesta e al vostru.

Un omagiu pentru loialitate, pentru răbdare și pentru dragostea pe care nu v-a putut-o lua nimeni.

Și pentru că, oricâte dispute ar fi, un lucru rămâne neclintit:

❤️💙 Steaua e unde suntem noi ❤️💙

Acolo unde bate inima roș-albastră.

Și acolo va rămâne”, a fost mesajul lui Gabi Balint.

Cum se poate crea muzică cu ajutorul inteligenței artificiale

În ziua de astăzi, inteligența artificială poate crea muzică în doar câteva minute. Platforme precum Suno sunt la un click distanță. Practic, utilizatorul introduce versurile și oferă câteva informații legate de genul și stilul pe care vrea să îl aibă muzica.

Există însă și voci care critică în termeni duri folosirea AI-ului în creații artistice, întrucât dispare creativitatea, iar artiștii au tot mai mult de suferit, industria alegând profitul rapid și nu munca sau talentul.