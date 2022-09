Gabi Balint ironizează politica de transferuri a lui Gigi Becali la FCSB: “Ca și cum ai mânca icre de crap și crezi că e caviar”

, iar echipa lui Nicolae Dică se află pe locul 13 în clasament cu doar șapte puncte din șapte meciuri.

Gabi Balint râde de transferurile de milioane de euro ale FCSB-ului: „Plătești peste 5.000.000 de euro pe jucători de play-out și ai pretenții de play-off”

Gabi Balint a avut o reacție extrem de acidă pe pagina lui oficială de Facebook, după un nou meci dezamăgitor făcut de FCSB.

„Când plătești peste 5.000.000 de euro pe jucători de play-out și ai pretenții de play-off e ca și cum ai mânca icre de crap și crezi că e caviar”, a fost ironia lui Balint pentru Gigi Becali.

Fanii FCSB-ului au fost supărați de remarca lui Balint, iar acesta a primit o replică care a devenit virală în comentarii: „Când plătești peste 5.000.000 de euro pe jucători de play-out și ai pretenții de play-off e ca și cum ai mânca icre de crap și crezi că e caviar”, a scris un suporter pe Facebook.

Gigi Becali a tunat și a fulgerat după înfrângerea în fața lui Hagi: „Se schimbă sistemul, la ordinul meu!”

Gigi Becali , după ce FCSB a ajuns pe locul 13 în clasament: „Nu mai iau niciun fundaș central! Aici am mâncat bătaie că ei au jucat fotbal, noi am crezut că suntem vedete calificate în Europa. Nu știu ce zice Dică, jucătorii ăia care n-au curaj, au calificat echipa. E numai vina antrenorului, e vina lui că are jucători buni la echipă, dar echipa nu are posesie.

Nu mă bag, dar aici o să mă impun și o să-i cer să schimbăm sistemul de joc. Nu merge cu 4-2-3-1, Viitorul aici ne-a distrus, că am avut nevoie de doi mijlocași defensivi. Dulca a fost zero, Olaru nu e în poziția aia, n-am avut închizător. Mijlocul terenului dacă nu-l domini la fotbal, poți avea șapte de Messi…

S-a terminat cu 4-2-3-1, vom juca 4-3-3. Sunt jucători care pot la echipe mari, sunt unii care nu pot. L-am văzut pe Dulca, nu mai vreau să-l critic. Pe Rață aștept să văd dacă-l ia Voluntar”, a spus patronul FCSB la

Nicolae Dică, declarație stranie după Farul – FCSB 3-1: “Dacă voi rămâne în continuare la echipă, o să adopt o altă strategie”

Nicolae Dică a răspuns la conferința de presă după declarațiile lui Gigi Becali și : „A fost un meci foarte slab din partea noastră. Nu am reuşit să ne ridicăm la nivelul arătat în Europa. Am jucat foarte slab. Le tot spun că obiectivul este câştigarea campionatului şi nu înţeleg. Ei cred că s-a terminat anul că ne-am calificat în Conference League.

De la jucători cu experienţă de la care aştept mult văd o mulţime de greşeli. Nu îmi place să scot în evidenţă un jucător. Ideea este că pierdem cu toţii. Nu pierde doar Dawa. La fel şi când câştigăm. În vestiar le spun cine şi cum a greşit. Mă îngrijorează golurile primite.

Dacă voi rămâne în continuare la echipă, o să adopt o altă strategie. Se pare că ceea ce îmi doresc eu, nu se poate realiza. M-am referit că dacă voi fi în continuare antrenorul echipei în viitor. Ceea ce vreau eu, văd că e foarte greu de realizat. Este foarte mult de explicat.

La FCSB îmi doresc posesie, atacuri poziţionale, să aduci mulţi jucători în careu. Le-am cerut de când am venit că vreau să văd plăcere, personalitate. Să văd că sunt jucători care cer mingea, care au curaj. Asta vreau. Eu sunt primul care a greşit”, a declarat antrenorul FCSB-ului.