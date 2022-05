Gabi Balint, nesigur după rejudecarea palmaresului Stelei! Amenințare pentru Gigi Becali: „Să aibă grijă ce-și dorește”

Fostul atacant al Stelei consideră că lui Gigi Becali îi este mai ușor să gestioneze FCSB-ul, acolo unde el decide, fără să aibă o presiune mare din partea suporterilor.

Gabi Balint, nesigur după rejudecarea palmaresului Stelei

despre rejudecarea palmaresului Stelei și a părut nesigur în privința deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție: „Am văzut că se rejudecă…”

ADVERTISEMENT

„Dar îi transmit patronului FCSB-ului doar să aibă grijă ce își dorește, pentru că e mai ușor să conduci FCSB așa cum îl conduci decât să conduci Steaua, cu suporterii în spate”, a mai spus Gabi Balint, la TV .

Primul termen fixat de Înalta Curte de Casație și Justiție pentru recursul FCSB-ului va fi în luna noiembrie 2022.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali crede că va recupera palmaresului Stelei

FCSB va recupera palmaresul și a explicat care sunt argumentele sale: „Palmaresul este unul… ei au vrut tot palmaresul. Păi, bă, dacă te-ai născut ieri, cum poți să ai 100 de ani. Eu am spus că vom câștiga toate și numele și palmaresul… numele o să îl anulez eu.

Să vă spun care e situația, normal, în civil, trebuie să ceri probe, intră să ceară proba cu expertiză, ei nu au cerut proba cu expertiză, ei au făcut ei o expertiză. Eu o să-i spun judecătorului, dacă o să ceară, că nu au cerut expertiză.

ADVERTISEMENT

O să dureze 2-3 ani, pentru că durează cât se judecă astea, după vom cere revizuire, aia ne interesează pe noi, câștigăm revizuirea, adică Steaua și după prejudiciul nu mai ai ce să ceri, că Steaua e FCSB”.

„Cât timp e o hotărâre în picioare nu ai ce să faci. Noi vom cere revizuire, ca să anulăm acea hotărâre. Am eu vreo vină că se judecă atât. Cum am furat-o? Nu se rugau ei de mine, am furat-o cu zeci de milioane de euro? Înseamnă că UEFA care nu mai dădea voie Stelei să joace în cupele europene, înseamnă că UEFA a furat…

ADVERTISEMENT

Era proiectul desfăcut 33%-33%-33%, am acte semnate de notar. Și am spus că dacă nu mai dăm așa, facem o reevaluare. Și s-au dat banii, a rămas 51%, am luat eu, iar asociația a rămas cu 49%, care au fost scoase pe urmă la licitație, au fost vândute și le-am cumpărat eu, că n-a venit nimeni la licitație”, a spus Gigi Becali.