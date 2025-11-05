Gabi Balint, reacție sfâșietoare după moartea lui Emeric Ienei: „Ușor, ușor, ne ducem toți”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Emeric Ienei a murit miercuri dimineață, 5 noiembrie, la vârsta de 88 de ani. Gabi Balint, jucătorul de legendă al Stelei, a avut o reacție emoționantă într-un dialog cu FANATIK după dispariția antrenorului care a adus roș-albaștrilor Cupa Campionilor Europeni în 1986.

Gabi Balint, prima reacție după moartea lui Emeric Ienei

Emeric Ienei a fost una dintre cele mai mari personalități din fotbalul românesc. Cu „nea Imi” pe bancă, Steaua a înregistrat cea mai mare performanță din fotbalul românesc, .

Gabi Balint, fostul elev al lui Emeric Ienei, a comentat în FANATIK . „Am aflat și eu acum câteva minute. Dumnezeu să-l ierte. E o pierdere mare, ce să zic.

Chiar vorbeam cu Tudorel Stoica, că m-am auzit și cu el că am ajuns la o vârstă la care în loc să mergem să ne serbăm zilele de naștere la munte sau în alte părți mergem la înmormântări.

Eu chiar am trecut recent printr-o astfel de pierdere, când l-am pierdut pe tata în decembrie, și știu cât de dificil e pentru familie și pentru toți. Îmi pare nespus de rău de nea Imi. Este unul dintre noi, este din familia noi și ușor, ușor, ne ducem toți. Dumnezeu să-l ierte”, a declarat Gabi Balint, emoționat, pentru site-ul nostru.

Reacții după moartea lui Emeric Ienei

Adrian Bumbescu, fostul fundaș central de fier al Stelei care a câștigat Cupa Campionilor Europeni, a oferit în exclusivitate pentru FANATIK o reacție după moartea lui Emeric Ienei. Bolnav de pneumonie, fostul mare jucător și antrenor s-a stins din viață în locuința sa, după ce a fost internat în spital.

„(n.r. – A murit Emerich Ienei) Aoleu! Acum am auzit prima dată, îmi pare rău! Ce rău îmi pare, acum sunt la antrenament cu Oprița. Îmi pare foarte rău, Dumnezeu să îl odihnească în pace!

A fost un băiat… Un om extraordinar! Nici nu îmi mai găsesc cuvintele, îmi pare foarte rău. M-ați luat pe nepregătite acum… Când am venit la Steaua, el era antrenor. A venit în locul lui Halagian. A fost un om care îți accepta toate mofturile, era un om de echilibru, un antrenor foarte bun.

El ne spunea cum să urcăm în atac, cum să stăm în marcaj, ce să facem la faze fixe. Am avut o relație bună cu nea Imi. Cu toate că am avut un regret, nu m-a luat la echipa națională la Campionatul Mondial, dar se uită astea”, a declarat Adrian Bumbescu pentru FANATIK.