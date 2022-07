Gabi Balint şi Helmuth Duckadam, contre în direct la televizor: “Fiecare cu Steaua lui”

Cei doi foști colegi ai Stelei care în 1986 reușea să câștige Cupa Campionilor Europeni au păreri diferite, „Eroul de la Sevilla” fiind un susținător al FCSB-ului, în timp ce Gabi Balint este apropiat de proiectul CSA Steaua.

Gabi Balint şi Helmuth Duckadam, contre în direct

Gabi Balint și Helmuth au avut câteva contre în direct la TV , în momentul în care au .

Gabi Balint – Fiecare cu Steaua lui. Cel care a trăit în acea perioadă la Steaua, a simțit ce înseamnă Steaua. Pentru unii, asta e Steaua, pentru alții Steaua e la CSA, pentru mine e Steaua cea care a câștigat Cupa Campionilor Europeni și Supercupa Europei.

Helmuth Duckadam – În momentul în care era Ilie Dumitrescu sau Marius Lăcătuș sau Pițurcă la această echipă, cu cine țineai?

Gabi Balint – Era normal eram apropiat de ei, dar și când eram întrebat atunci, spuneam că pentru mine Steaua e cea din 1986, nu eram atât de interesat.

Helmuth Duckdam – Nu ți-a plăcut de Gigi Becali, asta a fost ce te-a supărat atunci.

Gabi Balint – Eu nu țineam cu nimeni, nu am fost niciodată aproape de echipa asta. Eu am spus mereu că pentru mine Steaua a fost echipa anilor ’80 și atât. Acum, că CSA a făcut din nou o echipă, m-am apropiat de ea, e normal. Nu mi-a plăcut ce am văzut, de-asta sunt așa față de ei.

„Nu am fost de acord cu ce a declarat Tănase!”

Helmuth Duckadam a comentat și declarațiile lui Florin Tănase la adresa fanilor CSA Steaua în interviul premium pe care căpitanul FANATIK.

„Eu nu sunt de acord cu ce a declarat Florin Tănase. Cum a spus și Gabi, fiecare ține cu Steaua lui!”, a mai spus Helmuth Duckadam.

„Tănase, săracul, ce să zică. El nici nu era când jucam noi în 1986. Cine a jucat atunci a simțit ce înseamnă Steaua. Pentru unii, asta e Steaua, pentru alții, Steaua e la CSA. Fiecare cu Steaua lui. El e simpatic”, a spus și Gabi Balint.

„Eu sincer nu i-aș numi steliști pe cei de la CSA. Ce steliști pot fi când știu și ei în adâncul inimii că Steaua este în Liga 1?

Echipa din Liga 1 este iubită de milioane de suporteri, și din țară, și din diaspora. Iar dovada cea mai clară este că jucăm cu stadioanele pline peste tot!”, a spus Florin Tănase pentru FANATIK.