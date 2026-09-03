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FCSB a detonat finalul perioadei de mercato în SuperLiga României. Fosta campioană a României i-a transferat pe Karlo Muhar, Meriton Korenica şi . Dar, campania de transferuri nu e la final.

Gabi Balint crede că Jovo Lukic are mari şanse să ajungă la FCSB

Roş-albaştrii vor să mai transfere un atacant de careu. Fostul mare jucător al Stelei, Gabi Balint, este aproape sigur că Gigi Becali îl va lua pe Jovo Lukic de la U Cluj pentru suma de 2.000.000 de euro:

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„80% îl va lua pe Jovo Lukic pentru 2.000.000 de euro de la U Cluj. Eu aşa cred”, a dezvăluit Gabi Balint la Digisport. Atacantul celor de la U Cluj a ratat un transfer în străinătate după Cupa Mondială şi ar putea ajunge la fosta campioană a României.

Gigi Becali a pus ochii pe Jovo Lukic: „Dau 2.000.000 de euro, nici un sfanţ în plus”

FANATIK SUPERLIGA după ce a rezolvat transferurile lui Muhar, Korenica şi Drăguş că ţinta lui este să mai aducă un atacant central, iar cap de listă este Jovo Lukic de la U Cluj:

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„Să vedem cu Lukic, mă mai interesez eu la oamenii de fotbal, dacă poate face față la o echipă mare. Mulți zic că s-ar putea să nu fucționeze la o echipă mare. Dacă este bine, fac o ofertă și pentru Lukic. Așa zic oamenii mulți și de când cu Politic, trebuie să deschid ochii. Maxim dau 2 milioane de euro, nici măcar un șfanț în plus.

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E un vârf norvegian dacă nu e Lukic, se uită la el, mă uit și eu un meci, că nu mai iau jucători aiurea, așa. O să fac echipă puternică aici. Dacă nu fac echipă, îmi afectează sănătatea. Și, în plus de asta, îmi afectează și la demnitate și la rușine. Păi la vârsta asta, după ce am dominat fotbalul românesc 25 de ani și am făcut tot ce am făcut, acum, la bătrânețe, să mă dau bătut în fața tinereilor ăstora. E și de demnitate, pentru că văd copiii toată ziua – Nea Gigi, FCSB, Steaua – și mi-e rușine și aplec capul. Nu vreau să-l mai aplec niciodată“, a spus Gigi Becali.

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