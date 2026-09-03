Sport

Gabi Balint ştie ce atacant mai transferă FCSB: „80% vine, pe 2.000.000 de euro!”

FCSB a dat trei lovituri pe piaţa transferurilor, reuşind să îi ia pe Muhar, Korenica şi Drăguş. Gabi Balint e sigur că Gigi Becali va mai face o mutare de răsunet: un atacant de careu.
Marian Popovici
03.09.2026 | 21:24
Gabi Balint stie ce atacant mai transfera FCSB 80 vine pe 2000000 de euro
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Gabi Balint ştie ce atacant mai transferă FCSB: "80% vine pe 2.000.000 de euro!". Sursa: colaj Fanatik
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FCSB a detonat finalul perioadei de mercato în SuperLiga României. Fosta campioană a României i-a transferat pe Karlo Muhar, Meriton Korenica şi Denis Drăguş într-o singură zi. Dar, campania de transferuri nu e la final.

Gabi Balint crede că Jovo Lukic are mari şanse să ajungă la FCSB

Roş-albaştrii vor să mai transfere un atacant de careu. Fostul mare jucător al Stelei, Gabi Balint, este aproape sigur că Gigi Becali îl va lua pe Jovo Lukic de la U Cluj pentru suma de 2.000.000 de euro:

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80% îl va lua pe Jovo Lukic pentru 2.000.000 de euro de la U Cluj. Eu aşa cred”, a dezvăluit Gabi Balint la Digisport. Atacantul celor de la U Cluj a ratat un transfer în străinătate după Cupa Mondială şi ar putea ajunge la fosta campioană a României.

Gigi Becali a pus ochii pe Jovo Lukic: „Dau 2.000.000 de euro, nici un sfanţ în plus”

Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA după ce a rezolvat transferurile lui Muhar, Korenica şi Drăguş că ţinta lui este să mai aducă un atacant central, iar cap de listă este Jovo Lukic de la U Cluj:

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„Să vedem cu Lukic, mă mai interesez eu la oamenii de fotbal, dacă poate face față la o echipă mare. Mulți zic că s-ar putea să nu fucționeze la o echipă mare. Dacă este bine, fac o ofertă și pentru Lukic. Așa zic oamenii mulți și de când cu Politic, trebuie să deschid ochii. Maxim dau 2 milioane de euro, nici măcar un șfanț în plus.

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E un vârf norvegian dacă nu e Lukic, se uită la el, mă uit și eu un meci, că nu mai iau jucători aiurea, așa. O să fac echipă puternică aici. Dacă nu fac echipă, îmi afectează sănătatea. Și, în plus de asta, îmi afectează și la demnitate și la rușine. Păi la vârsta asta, după ce am dominat fotbalul românesc 25 de ani și am făcut tot ce am făcut, acum, la bătrânețe, să mă dau bătut în fața tinereilor ăstora. E și de demnitate, pentru că văd copiii toată ziua – Nea Gigi, FCSB, Steaua – și mi-e rușine și aplec capul. Nu vreau să-l mai aplec niciodată“, a spus Gigi Becali.

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  • 2.200.000 de euro este cota de piaţă a lui Lukic
  • 27 de ani are atacantul lui U Cluj
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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