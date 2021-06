Gabi Balint susţine că CSA Steaua a fost făcută ca reacţie împotriva lui Gigi Becali: „Dacă patronatul era ok, nu se ajungea aici!”

Gabi Balint a avut un dialog tensionat cu Bogdan Stelea pe tema „adevăratei Steaua”, iar acesta susține că proiectul CSA Steaua a apărut ca o reacție împotriva lui Gigi Becali și a modului său în care a gestionat relația cu fanii și cu legendele echipei.

„Pele Balint” consideră că dacă patronul FCSB-ului, fostei Steaua, ar fi fost unul în regulă, atunci lucrurile nu ar fi stat ca în prezent, iar FCSB ar fi putut să își spună în continuare Steaua.

Gabi Balint susține că CSA Steaua fost făcută ca reacție împotriva lui Gigi Becali

Bogdan Stelea și Gabi Balint au avut un dialog , în cadrul emisiunii „Fotbal Club”, de la DigiSport, moment în care Gabi Balint a spus că proiectul CSA Steaua a fost făcută ca reacție împotriva lui Gigi Becali

„Pentru mine, Steaua e FCSB! Eu am jucat împotriva Stelei care acum e FCSB. Chiar nu știu ce să spun, e o situație dificilă pentru mine”, a mărturisit Bogdan Stelea.

Gabi Balint, deși este un susținător adevărat al proiectului CSA Steaua, a recunoscut că noul proiect: „Pe undeva și Stelică are dreptate, e și vina Federației că FCSB a fost lăsată să joace, însă Steaua nu a transmis atunci că dă voie să folosească sigla, nume și așa mai departe.

Într-o bună zi, a apărut cineva care a sesizat acest lucru, eu nu știam, de exemplu. Noi, mulți din membri fondatori, ne-am opus vânzării clubului pe care Armata l-a predat domnului Păunescu, care era un non-profit atunci.

Nu au votat cei 120 sau câți erau, au fost îndepărtați, li s-au pus taxe de 1.200 de dolari sau euro pentru a continua sau nu și au plecat mulți. Au fost și din Armată unii care au cedat, dar culmea, ei s-au abținut în momentul votului”.

„Dacă și patronatul era ok, fiți siguri că nu se mai întâmpla nimic din aceste lucruri acum!”

„Problema e că noi care am jucat la Steaua sau suporterii nu au fost de acord cu ce s-a întâmplat din 2004, să persifleze antrenori, jucători, să alunge legende. Eu nu am putut accepta acest lucru. Noi am vrut ca numele ăsta pe care-l avem, am vrut să fie un club adevărat, cum nu a fost din 2004.

Dacă și patronatul era ok, fiți siguri că nu se mai întâmpla nimic din aceste lucruri acum. Dacă s-a demonstrat, dacă un om a demonstrat că nu asta e Steaua, atunci s-au folosit de aceste lucuri. Este și un lucru moral”,a mai spus Gabi Balint.

Bogdan Stelea – Dar mulți nu au zis nimic, destul de mulți. Și n-au zis nimic atâția ani. E un club nou, dar văd niște suporteri care își caută identitatea și niște oameni debusolați. Cei care spun că asta e Steaua lor, susțineau în trecut și FCSB-ul.

Ion Crăciunescu – În fața domnului Păunescu nu a zis nimeni nimic.

Gabi Balint – Dacă l-au dat greșit, te-ai folosit de acest lucru pentru a schimba ceva ce era greșit. Dacă ar fi fost totul corect, nu s-ar fi schimbat nimic. Chiar dacă e o echipă în Liga 2, oamenii tot vor sta lângă ea. Fiecare simte ce simte, fiecare încurajează pe cine vrea. Și noi când comentam meciurile spuneam Steaua în loc de FCSB, da.