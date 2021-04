Gabi Boldici vede o problemă la U Craiova înainte de jocul cu CFR Cluj: „Acolo e beleaua!” Exclusiv

Gabi Boldici a acceptat să acorde un interviu pentru FANATIK înainte de meciul CFR Cluj – Universitatea Craiova. Fostul mare portar al oltenilor a observat o mare problemă la echipa pregătită de Marinos Ouzounidis. Din cauza accidentărilor, atacul a avut mult de suferit, consideră Boldici: „În față e beleaua!”

Mai nou, Știința are probleme de efectiv și în apărare. Paul Papp s-a accidentat și va rata restul sezonului, în timp ce Mihai Bălașa a văzut cartonașul roșu cu FC Botoșani și este suspendat două etape.

Astfel, Bălașa va lipsi în cele mai importante jocuri din play-off, cele cu CFR Cluj și FCSB. Tehnicianul grec al Craiovei se va baza doar pe Stephane Acka și Mihai Constantin, singurii fundași de meserie care au mai rămas apți.

Problema pe care o vede Gabi Boldici înainte de CFR Cluj – Universitatea Craiova: „De la mijloc în sus e beleaua pentru Craiova!”

Șapte puncte are CFR Cluj peste Universitatea Craiova în clasamentul Ligii 1. În ciuda diferenței considerabile, „juveții” încă speră că pot răsturna calculele în bătălia pentru titlu. Astfel, duelul din „Gruia”, de sâmbătă, ora 20:30, devine foarte important pentru „alb-albaștri”, însă Marinos Ouzounidis, antrenorul Craiovei, trebuie să se lupte și cu problemele de efectiv pe care le are.

Mijlocul este singurul compartiment în care oltenii nu sunt foarte afectați. Apărarea și atacul au fost decimate în ultima perioadă. Gabriel Boldici, fostul mare jucător al Științei, a acordat un interviu în exclusivitate pentru FANATIK înainte de partida CFR Cluj – Universitatea Craiova și a vorbit despre modul în care își vede fosta echipă în acest moment.

Cum vi se pare Universitatea Craiova? Cum merge echipa?

– Sunt puțin ieșit din fenomen, dar mă duc la meciuri, de ce să spun că nu? E păcat că Universitatea Craiova a pierdut niște puncte. Am fost și la partida cu CFR Cluj, dar și cu Viitorul Pandurii și Sepsi, am văzut jocurile de pe stadion.

Craiova, cu tehnicianul Marinos Ouzounidis…

– A fost bine, uite, Craiova nu pierde. Problema este de la mijloc în sus. Apărarea își face foarte bine treaba, au primit puține goluri în atâtea etape. Mijlocul este bun și el, însă atacul suferă. E păcat că a lipsit și Andrei Ivan, a fost accidentat, el era într-o formă bună.

E bine că a revenit și el, a marcat în partida cu Botoșani.

– Da, într-adevăr, e foarte bine. Lipsă mare este și absența lui Elvir Koljic, atacantul bosniac. Craiova ar fi pierdut mai bine meciul acela cu Poli Iași decât să se lovească el. A fost cea mai mare pierdere, din păcate.

Jocul cu CFR Cluj cum îl vedeți? Devine foarte important pentru Universitatea Craiova…

– Eu zic că e un meci foarte important pentru ei. Eu spun că nu o să piardă acolo, înțelegeți? Sunt atâtea puncte în joc, iau și ei o șansă la campionat. Titlul nu e pierdut de tot. Dacă bat acolo, totul e posibil. Poate FCSB se mai încurcă undeva, CFR în altă parte, astfel că există șanse, poate între ele. Totuși, Universitatea Craiova a pierdut puncte importante, dar nu putem să spunem că jucătorii le-au pierdut pe nedrept. De ce să spunem că au avut ocazii? Nu au avut.

De la poartă până la mijloc e bine, dar în față e „beleaua”. Au fost și probleme cu accidentările. Acolo, în față, chiar există acele probleme, nu are cine să îți dea goluri. Eu cred în continuare, eu am încredere, nu sută la sută, dar se joacă. Craiova își joacă șansa până la capăt.

„Trofeul Cupei României e câștigat!” Mirko Pigliacelli, sub lupta fostului mare portar al Universității Craiova

La portari cum stă Craiova?

Acolo este ok. Mirko Pigliacelli are un joc fantastic de picior. Înainte, mai făcea și anumite greșeli, acum nu prea se mai întâmplă treaba asta și e bine. Acum, el a învățat din greșeli. Stă bine și știm foarte bine că a avut o serie foarte mare de meciuri în care a primit doar un gol și a avut și intervenții salvatoare.

Deci, Marinos Ouzounidis este un plus pentru echipa Craiovei.

– Da, Marinos Ouzounidis e una antrenor bun. A construit ceva, se vede în exprimarea echipei. Are doar o înfrângere, atât. E ok. Omul a calificat echipa în finala Cupei, e greu să te mai întoarcă Viitorul Pandurii de la 0-3. Eu spun că trofeul ăla e câștigat. În campionat, e al doilea sau al treilea an în care ai fost acolo.

Gabriel Boldici este un produs sută la sută al Băniei. A bifat toate treptele de formare în cadrul clubului Universitatea Craiova și a avut o rivalitate istorică pentru postul de titular cu Silviu Lung. În cariera sa, Boldici a mai evoluat pentru Chimia Râmnicu-Vâlcea și Electroputere Craiova, însă satisfacțiile cele mai mari le-a avut în tricoul Științei, formație la care a debutat la doar 19 ani și de la care s-a retras în 1993. A fost în staff-ul tehnic al Craiovei, al Stelei București, dar și în cel al echipei naționale.