Gabi Enache a semnat în străinătate după ce a plecat de la FCSB: ”Ştiu acum cum stau lucrurile”

Fostul fundaș al echipei FCSB, Gabi Enache, a semnat în străinătate la două luni după ce și-a încheiat aventura la echipa roș-albastră.

La finalul anului trecut, FANATIK a anunțat în exclusvitate că jucătorul de 30 de ani pleacă de la formația patronată de Gigi Becali după doar trei luni.

Enache s-a reîntors la FCSB în septembrie, fiind liber de contract după despărțirea de echipa kazahă Kyzyl-Zhar, pentru a-i ajuta pe roș-albaștri care, din cauza cazurilor de Covid-19, nu aveau jucători în vederea meciului din Europa League cu cehii de la Slovan Liberec.

Plecat de la FCSB, Gabi Enache și-a găsit contract în străinătate

Deși a fost în contact cu câteva echipa din Liga 1 după despărțirea de FCSB, Gabi Enache a ales să-și încerce norocul în străinătate și a semnat cu formația Zhetysu Taldykorgan, care a încheiat sezonul trecut la mijlocul clasamentului.

”Au fost şi variante din Liga 1, dar nu au fost foarte ok financiar pentru mine, dar nici nu am fost foarte decis, pentru că nu simţeam că eram dorit foarte mult. Dacă nu există dorinţă totală din partea echipei respective, evit să merg.

Am semnat zilele trecute cu Zhetysu, care anul trecut a terminat campionatul pe locul 6. Acolo fotbalul e pe forţă, dar am mai fost 10 luni acolo, o să îmi fie mai uşor să mă adaptez. Ştiu acum cum stau lucrurile”, a declarat Enache la Look Sport.

Enache arată cu degetul spre Gigi Becali

Fundașul în vârstă de 30 de ani a dezvăluit că s-a simțit folosit la ultima sa aventură la FCSB: ”A fost o lipsă de respect, pentru că eu am venit cu sufletul deschis. Am venit de la Reşiţa, noaptea. Nu am vrut să semnez pentru două meciuri şi am semnat pe şase luni.

Am ajuns la 6 dimineaţa la baza echipei, iar apoi am jucat, seara, în Europa League. Mi-am dorit foarte mult să joc pentru FCSB şi într-o competiţie ca Europa League. Nu am stat să mă gândesc foarte mult, nu mi-a păsat nici financiar, dar nu voiam să semnez pe două meciuri.

Te simţi folosit, acum mă simt dezamăgit. Ştiu ce am gândit, iar acum văd reversul. Nu mă refer la staff, pentru că m-a ajutat foarte mult. Şi antrenorii şi Pinti m-au ajutat să rămân cu picioarele pe pământ. Mi-au spus realitatea, cu subînţeles, de ce nu pot să mai joc, şi am înţeles”.

