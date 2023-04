Gabi Enache a vrut să blocheze licența de Europa a lui FC U Craiova! Adrian Mititelu i-a plătit banii în contul pensiei alimentare. Document oficial

FC U Craiova a anunţat în mod oficial că a primit . Clubul patronat de Adrian Mititelu speră să ajungă în Conference League prin barajul din play-out, acolo unde este pe primul loc.

Un fotbalist a cerut ca FC U Craiova să nu primească licenţa de Europa! Adrian Mititelu a băgat banii în contul pensiei alimentare

Doar că Gabriel Enache contestă licenţa primită de echipa lui Adrian Mititelu pentru o datorie de 9000 de euro. Fotbalistul care a bifat în acest sezon nouă prezenţe în echipa lui Nicolo Napoli cere ca oltenilor să nu li se acorde licenţa, anunţă .

Din păcate pentru el, fotbalistul pare să nu aibă dreptate în ceea ce privește demersul său. Clubul patronat de Adrian Mititelu și-a achitat obligațiile financiare pe care le avea către Gabriel Enache, numai că nu a făcut-o direct în contul acestuia, ci în al unui executor judecătoresc.

Motivul? Fotbalistul avea o proprire pe venituri din cauză că nu și-a achitat pensia alimentară datorată primei soții, iar Adrian Mititelu a fost obligat să se supună hotărârilor instanțelor de judecată. Astfel, FC U Craiova a virat aproape 75.000 de lei pensia de întreținere pentru minora Enache Anais-Maria și peste 5.000 de lei reprezentând cheltuieli de judecată, bani care ar fi trebuit plătiți de către Gabriel Enache.

Adrian Mititelu l-a criticat pe fotbalist: “Dau 12.000 de euro brut, plus chirie. Ca să ce? Sunt multe alte cazuri”

Adrian Mititelu nu a fost mulţumit de prestaţiile lui la FC U Craiova şi i-a propus rezilierea contractului scadent în vara acestui an. Fotbalistul nu a vrut să audă şi a fost trimis să se pregătească separat.

Patronul celor de la FC U Craiova l-a criticat în termeni duri pe fundaş, spunând că are doar drepturi, nu şi obligaţii, spunând că impresarii sunt o influenţă proastă pentru acest tip de jucători:

“Eu am un fotbalist, pe Gabi Enache, care are 8.000 de euro/lunar. Nu a jucat nimic. Face două antrenamente tari, pe urmă îl doare ceva. Dau 12.000 de euro brut, plus chirie. Ca să ce? Sunt multe alte cazuri.

Toată lumea atacă patronii, dar nu vorbiți de această tagmă a unora dintre impresari, cei care manevrează și vor să facă bani cu niște jucători care sunt slabi. Pentru ei există doar drepturi, obligații zero. Impresarii îi împing să facă fel și fel de nenorociri.

În România, dacă patronii ar fi mai organizați, mai uniți, acești fotbaliști n-ar merita mai mult de 3.000-4.000 de euro pe lună. Dar noi, ca idioții și ca tâmpiții, sărim cu bani pe ei”, a spus Adrian Mititelu.

Gabi Enache, executat silit pentru neplata pensiei alimentare

Gabi Enache a divorţat în 2017 de soţia sa, Mădălina, cea care i-a dăruit primul copil. Problemele în familia fotbalistului au apărut după ce în viaţa lui Gabi Enache a apărut Lena Rohozneanu, femeia pentru care fotbalistul a înaintat divorţul de Mădălina.

Fotbalistul şi Lena Rohozneanu s-au căsătorit tot în 2017 şi au împreună un băieţel. Mădălina, prima soţie a lui Gabi Enache, a câştigat în instanţă executarea silită a fotbalistului pentru neplata pensiei alimentare.