Gabi Enache acuză, Adrian Mititelu răspunde: ”O batjocură” / ”E un mercenar”

Fotbalistul în vârstă de 32 de ani a ajuns la formația olteană la începutul anului 2022, însă , după ce FC U Craiova și-a rezolvat problema cu interdicția la transferuri.

Contre între Gabi Enache și Adrian Mititelu după plecarea jucătorului de la FC U Craiova

Gabi Enache a jucat extrem de puțin în sezonul trecut la FC U Craiova, iar în această vară și-a reziliat contractul . El a lansat acuzații grele la adresa grupării lui Adrian Mititelu și consideră că i-a fost ascunsă cu bună știință acea interdicție la transferuri pe care clubul o avea.

”Acum sunt bine. Mi-am reluat pregătirea, după ce mi-am terminat perioada nefastă. Sunt în discuții cu o echipă din SuperLiga și una din străinătate. Dar încă nu e nimic concret. Nu am jucat, iar durerea cea mare e că nu a fost vina mea că nu am jucat. Eu am semnat cu FC U Craiova, dar clubul mi-a ascuns că are interdicție la transferuri.

Eram cu pixul în mână ca să semnez și mi-a zis cineva de la club ‘Vezi că apare o interdicție la transferuri’. Au ieșit pe hol, au vorbit și după mi-am spus ‘E o aberație. Nu e nicio interdicție’. Am semnat, iar la două zile a apărut interdicția”, a declarat Enache, la .

A ratat un transfer în Grecia din cauza promisiunilor

Fotbalistul acuză faptul că a fost mințit că problema interdicției la transferuri va fi rezolvată în câteva săptămâni și din această cauză a refuzat o ofertă venită din Grecia.

”Salariul era plătit, dar nu am semnat pentru bani. M-am dus să joc. Aveam alte planuri. Voiam la națională pentru că mă simțeam foarte bine. Am stat șase luni fără să joc. Dar am fost 100% profesionist, dar lucrurile astea nu au fost apreciate.

Mă pregăteam cu prima echipă. Iar când era cantonament înainte de meci, eu intram în liber sau mă pregăteam cu un antrenor personal. Era frustrant. Dacă știam, nu semnam. Culmea, după trei zile am avut ofertă din Grecia. Eu puteam să plec pentru că înțelegerea era nulă.

Am zis că am planuri aici, că am vorbit ceva cu oameni… Aveam 6 luni, plus un an de contract. Eram apreciat, iar cei acolo își doreau foarte mult să termine problemele ca să pot juca. Dar nu, nu mi-a spus nimeni că îi pare rău.

După 2-3 luni nu mai aveam stare. Nu mi s-a spus că durează 6 luni, ci că se rezolvă peste o săptămână, peste două. Nu știam că va fi 6 luni. Dacă interdicția era ridicată, eu puteam fi înregistrat. Și asta m-a ținut să stau, credeam că se poate rezolva problema”, a spus el.

Și-a plătit singur tratamentul pentru accidentare

Gabi Enache a povestit faptul că și-a plătit singur toate cheltuielile cu accidentarea suferită și nu înțelege de ce din partea clubului au apărut zvonuri confom cărora s-ar da lovit să nu joace.

”Am fost înregistrat, am plecat în cantonament și am jucat toate meciurile. Echipa mergea foarte bine în pregătire. Dar cu două sau trei zile înainte de primul meci, cu Farul, mi s-a blocat gheata în iarbă, pentru că era mare și uscată. Am făcut o mică ruptură la aductor.

Am făcut toate eforturile, am fost la doctori, mi-am făcut injecții, mi-a băgat un ac în picior ca să-mi scoată lichidul, mi-a făcut infiltrații. Am leșinat pe masă de la durere, la spital. M-am trezit cu picioarele în sus. Aproape eram 100%. Eu am plătit totul. Eu. Și acum am facturile în mașină.

Am intrat cu Farul, dar simțeam că nu sunt 100%. Dar nimeni nu a apreciat ce eforturi am făcut… Am jucat 85 de minute, dar mă luaseră durerile. Am stat cu CFR Cluj, iar cu FCSB am intrat pe final. Am mai jucat, iar după aceea am stat pentru că am avut o tendinită. Și da, din octombrie nu am mai fost în echipă.

Trebuie să lămurim chestile astea. Nu accept să arunce cineva cu noroi în mine. Când văd că este o porcărie foarte mare, nu pot fi de acord. Nu poți spune de cineva că se dă lovit dacă nu-i faci teste. Eu am făcut teste singur, pe banii mei. Am adus testele la club. Am demonstrat ceea ce se întâmplă”, a continuat fotbalistul.

De unde a pornit conflictul

Jucătorul de bandă dreapta a explicat că excluderea sa din lot a venit pentru că și-a permis să întrebe care este programul de pregătire și a dezvăluit ce i-a transmis Adrian Mititelu înainte de a-l trimite la echipa a doua.

”Trebuie să-i oferi jucătorului totul pentru a nu avea dureri. Dacă nu ai ce-ți trebuie pentru refacere, nu ai cum să întrebi jucătorul ‘De ce te doare?’ Aveam o tendinită și nu mai puteam călca. Era din cauza terenurilor tari.

Să vorbim despre excluderea din echipă, să vă spun de unde a pornit totul. Am întrebat pe grupul de WhatsApp al echipei care e programul pe toată săptămâna. Marți seara nu aveam program pentru miercuri. Ceea ce mi se pare… De acolo a început totul.

Am întrebat ‘Bună seara, avem și noi program pentru săptămâna asta?’. E exclus să întrebe jucătorul. Mi s-a răspuns că ‘Mâine îl vei avea afișat’. Adică miercuri. A doua zi, am fost chemat de patronul echipei, și întrebat ‘De ce trebuie să știi programul echipei? Aaa, te doare tendonul? De mâine mergi la echipa a doua’. Au fost mai multe discuții cu Adrian Mititelu. Ceva SF…”, a afirmat Gabi Enache.

Nicolo Napoli ar fi vrut să-l folosească

”Eu am aflat din presă că am poprire pe conturi. Eu nu știam. Dacă știam, se putea rezolva ușor. Eu . Ci doar am scris pe foaia de licență că există o datorie față de mine.

Nu am fost amenințat cu ceva ce are legătură cu fotbalul… Nu… Nu pot spune că au fost amenințări. Nu are rost. Oamenii din jurul clubului spuneau că nu au nicio putere să schimbe situația.

Și antrenorul spunea ‘Am nevoie de tine, dar nu pot schimba…’. Aproape se scuza în fața mea. Da, Napoli. Spunea că are nevoie de mine, că a văzut la antrenamente… Ce să mai zic? Cum să rămân 100% profesionist?

Spre final a fost o batjocură totală! Eram la trimis la echipa a doua. Nici acolo nu jucam. Făceam antrenament separat. Erau acolo condiții execrabile. Îmi puneam integritatea în pericol”, a precizat fotbalistul.

Clubul nu a vrut să rezilieze contractul

”Am de luat bani de la Craiova. Am primit bani pe jumătate din luna martie. Când mai aveam șase luni de contract am spus ‘Hai să reziliem. Cât mai am de luat? Noiembrie și decembrie. Vreau și ianuarie și plec. Renunț la cinci luni de contract’. Am așteptat vreo 10 zile să se discute cu patronul…

Mi s-a spus că nu mi se dau banii pe ianuarie. Mi s-a cerut să renunț la șase luni. Să primesc doar banii la zi. Nu am fost de acord. Au zis ei să reziliem, când mai erau câteva zile până la finalul perioadei de transferuri. Nu negociasem cu nicio echipă.

Am zis că aș vrea să primesc banii pe ianuarie, dar și februarie, dacă nu îmi găsesc echipă. Nu au fost de acord, așa că am stat până la final. Clubul nu a vrut să economisească cinci luni de salariu”, a încheiat Gabi Enache.

Mititelu, reacție agresivă după acuzele lui Enache

Patronul FC U Craiova, Adrian Mititelu, a răspuns în termeni extrem de duri la acuzele venite din partea lui Gabriel Enache, consideră că acesta este într-o permanentă vacanță și este tratat precum un regugiat din Ucraina.

”Minte de îngheață apele. Este un mercenar ordinar! Sper să nu mai păcălească un alt club așa cum ne-a păcălit pe noi. Și-a pregătit o strategie pentru a justifica dezinteresul pentru profesia lui.

Scopul este să-i păcălească și pe alții. Mai vrea încă 1-2 ani de vacanță. Acest pseudofotbalist, care a costat clubul aproape 200.000 de euro pentru 18 luni, este tratat precum un refugiat din Ucraina”, a fost reacția lui Mititelu.