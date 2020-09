Ruben de la Barrera, discurs uluitor după ce Viitorul a preluat “lanterna”: “Suntem pe drumul cel bun”

Viitorul a pierdut meciul de acasă contra Craiovei cu 1-4. Eliminarea din minutul 4 a lui Artean a ușurat misiunea olteniilor care au marcat de două ori prin Elvir Kolic 18′, 51′ Nicușor Bancu 66′ și Andrei Ivan 74′. Golul de onoare pentru constănțeni fiind marcat de Kevin Luckassen în minultul 45+2.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dacă pentru Craiova este a treia victorie la rând în campionat, pentru Viitorul criza se adâncește și rămâne fără victorie în acest debut de campionat.

Nici jocul prestat nu este unul promițător pentru echipa condusă de spaniolul Ruben de la Barrera, echipa neavând un stil de joc clar iar Gabi Iancu, pricipalul marcator fiind inexistent pe teren în acest meci.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ruben de la Barrera: “Suntem pe drumul cel bun”

Ruben de la Barrera a încercat să găsească explicații pentru înfrâgerea suferită: “Am avut posesie, am încercat și am reușit să egalăm. E stupid să vorbești după un astfel de rezultat, dar circumstanțele au fost împotriva noastră. Am creat multe ocazii de gol, progresia balonului a fost una bună. M-a mirat indecizia arbitrului la faza eliminării. Gabi Iancu a avut un joc complet, a avut o poziționare diferită pe teren și sunt mulțumit de prestația sa. Suntem pe drumul cel bun ca și sistem de joc.”

Intrarea lui Artean asupra lui Cicâldău din minutul 4 a fost una extrem de periculoasă la nivelul capului, jucătorul craiovean fiind la un pas de o adevărată tragedie după ce a rămas întins pe teren, inconștient, minute bune.

ADVERTISEMENT

Golgheterul Viitorului, Gabi Iancu a comentat intrarea lui Artean la faza eliminării dar și speculațiile cum că ar pleca de la club:“Au avut superioritate numerică tot meciul. Sunt sigur că Artean nu a vrut să aibă o astfel de intrare la faza eliminării, cred că nu a calculat bine traiectoria. Nu am semnat cu o altă echipă, o să aflați la momentul oportun. Atunci nu o să mai fiu în lot, atâtă timp căt nu văd semnătura mea pe un alt contract mă gândesc doar la Viitorul” declarat acesta pentru Digisport.

ADVERTISEMENT