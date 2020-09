Gabi Iancu, chemat în premieră la națională. A plâns o săptămână când a ratat primul turneu final. Video

Gabi Iancu este una dintre suprizele pregătite de Mirel Rădoi pentru dubla din Liga Națiunilor cu Irlanda de Nord, care va avea loc pe 4 septembrie și cu Austria, 7 septembrie, la 26 de ani, atacantul lui FC Viitorul a fost convocat în premieră la echipa națională de seniori, în sezonul încheiat recent înscriind nu mai puțin de 20 de goluri.

Fostul atacant al FCSB, care a mai trecut pe la FC Voluntari sau Dunărea Galați, a fost revitalizat de Gheorghe Hagi așa cum numai el știe să o facă, deși nimeni nu îi mai dădea nicio șansă să revină la forma care i-a adus transferul la FCSB.

Iancu a vorbit despre poziția unde se simte cel mai bine pe teren și despre debutul la echipa națională: ,,Am mai multe posturi în care mă simt bine, cel mai bine cred că în centru, în spatele vârfului. Și în dreapta mi-e destul de ușor. Am jucat și extremă stânga, nu e tocmai pe placul meu, dar voi juca unde mă va pune și voi încerca să dau randamentul cel mai bun”.

Gabi Iancu: ,,O să-i dedic lui primul gol la națională”

Iancu așteaptă cu nerăbdare debutul la echipa națională a României și deja s-a gândit cui o să dedice primul gol pentru naționala mare: ,,Primul om care m-a dus pe mine la fotbal a fost unchiul meu, care a decedat, și, cu siguranță, o să-i dedic lui primul gol la națională”, a spus Iancu emoționat.

Gabi Iancu a mai fost însă în anturajul loturilor naționale de juniori, ba chiar în 2011 a ratat la mustață participarea la Campionatul European din Serbia, cu echipa națională U17.

Fotbalistul Viitorului speră că va avea șansa să participe la un turneu final cu naționala lui Rădoi: ,,Este unul dintre obiective (să ajung la un turneu final). Mi-aduc aminte. Cred că s-a întâmplat cu două zile înainte, nu mai știu sigur. Am fost foarte supărat, cred că am plâns o săptămână-două. Jucasem toate meciurile și mi-a părut foarte rău. Îmi lipsește asta din CV, să zic așa”, a mai declarat Iancu pentru FRF TV.

La turneul final din 2011, România U17 a încheiat doar pe ultimul loc într-o grupă grea cu echipe precum Olanda, Germania sau Cehia, iar din lotul condus la aceea vreme de Adrian Văsâi, făceau parte Constantin Brănescu, Bogdan Țîru sau Claudiu Bumba.

Atacantul nu a renunțat niciodată la echipa națională

,,Am simțit că va fi mai greu, pentru că am luat piciorul de pe pedala de accelerație și atât. În rest, întotdeauna m-am gândit și am vrut să joc pentru echipa naională”, a declarat motivat Iancu.

Jucătorul a realizat că lucrurile stau altfel la naționala mare, dar spune că a mai jucat cu mulți dintre jucători și îi va fi ușor să se acomodeze cu rigorile echipei lui Mirel Rădoi: ,,Cu mulți dintre colegi am mai jucat înainte, ne cunoaștem și a fost destul de ușor să mă adaptez”.

