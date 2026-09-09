ADVERTISEMENT

A jucat pentru Farul Constanța, FCSB, FC Voluntari și Dunărea Călărași, iar din 2026 este la Concordia Chiajna. Cunoscutul fotbalist a oferit un interviu în care a vorbit despre stilul său de viață. Cum se simte după ce a scos din alimentație un aliment banal.

Produsul pe care nu-l mai consumă un cunoscut sportiv

Gabi Iancu a fost desemnat campion în SuperLiga cu două formații: FCSB (Steaua) – 2013, 2014 și 2015 și FC Viitorul Constanța – 2017. Fotbalistul are în total 4 titluri de campion, dar cariera sa nu a fost lipsită de probleme. A suferit numeroase accidentări, una dintre acestea fiind la genunchi. Cea mai mare .

ADVERTISEMENT

Ruptura de menisc suferită în anul 2014 l-a făcut să ajungă pe mâinile doctorilor la doar o săptămână de la operație. Rana i s-a infectat, fotbalistul povestind la un moment dat cu ochii în lacrimi despre acea perioadă. În prezent, a adus în discuție subiectul incidentelor suferite pe teren, subliniind că le-a pus pe seama unei intoleranțe.

Cunoscutul sportiv, care , a dezvăluit produsul care nu-i făcea deloc bine. E un aliment pe care-l consuma destul de des fără să știe că organismul lui nu-l tolera. Astfel, a povestit că a scăpat de zecile de rupturi musculare după ce și-a schimbat stilul de viață și a scos din meniu laptele.

ADVERTISEMENT

„Semnasem pe doi ani cu Farul. În primul an, am avut foarte multe rupturi musculare, cu care m-am confruntat și la Sibiu, și la Craiova. Și așa am descoperit că aveam o intoleranță la lactoză, la tot ce înseamnă lapte. Și la usturoi! L-am întrebat pe Robert (Moldoveanu, atacant la FC Argeș), auzisem că el a făcut o analiză similară.

ADVERTISEMENT

Mi-a spus că ieșise intolerant, cu roșu, adică o valoare mai mare, la carne de vită, parcă. A făcut o pauză de doi ani. A mâncat și s-a rupt! Și m-a convins să îmi fac și eu analiza asta”, a explicat Gabi Iancu, în podcastul . În doar 3 ani fotbalistul a suferit aproximativ 25 de rupturi musculare.

ADVERTISEMENT

”Bănuiesc că e o relație directă”

În perioada în care juca pentru FCU Craiova sportivul a avut 9 rupturi musculare. Gabi Iancu a subliniat că a pierdut șirul accidentărilor de pe teren, însă după ce a eliminat lactoza lucrurile s-au schimbat radical. Mai mult, o perioadă destul de lungă a consumat colagen care este benefic sportivilor. Acesta protejează articulațiile și accelerează recuperarea musculară.

În plus, colagenul are rolul de a reduce uzura cartilajelor, întărește tendoanele și previne accidentările. Totodată, este indicat sportivilor pentru că menține elasticitatea și rezistența structurilor care susțin oasele în timpul mișcării. Unele studii de specialitate arată că poate contribui la sinteza proteinelor și la creșterea forței fizice.

ADVERTISEMENT

„În anul cu Zicu antrenor, cred că am mai avut una sau două contracturi la gambă și atât, după ce am renunțat la lactate. Dacă într-un an n-am făcut nicio ruptură, bănuiesc că e o relație directă.Și mă durea capul, de exemplu, când beam lapte sau mâncam ceva ce conținea cazeină, lactoză.

Acum nu mă mai doare capul. Și n-am făcut nimic altceva. Am schimbat doar asta. Și am băut pentru o perioadă mai lungă colagen”, a completat fostul jucător de la FCSB, pentru aceeași sursă. Gabi Iancu a mai transmis că proteina pe care o bea în perioada Farul avea un conținut ridicat de cazeină (n.r. – proteina principală din lapte) și astfel, ajungea des la rupturi musculare.