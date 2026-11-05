Gabi Iancu, mărturii emoționante din Spania după tragedia cu Jesus de Miguel și Owono: „Asta s-a întâmplat la antrenament”

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FANATIK a realizat un interviu cu Gabi Iancu (32 de ani), fostul atacant de la FCSB și Farul, care a evoluat ultima dată pentru Concordia Chiajna, echipă cu care și-a reziliat contractul în urmă cu doar câteva zile.

Gabi Iancu, declarații emoționante după tragedia care a șocat întreaga Spanie

Gabi Iancu a vorbit pe larg despre accidentul șocant în care a fost implicat jucătorul lui Tenerife și în partida din Segunda Division. Atacantul a fost extrem de surprins de condițiile și nivelul excelent al jucătorilor ținând cont că Terrassa este o echipă de liga a patra.

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Gabi, care e atmosfera în Spania și la echipa ta după tragedia lui Jesus de Miguel?

– Aici toată lumea vorbește despre asta și e foarte afectată. Rămâi mut, nici nu știi ce să spui. Să dai vina pe portar? N-ai cum. Toată lumea aici se roagă pentru el și ne gândim la familia lui. Nu ai ce să mai faci. Îți dai seama că te pui în situația asta și te gândești că puteai fi tu. Noi privim prea mult cu ură sau invidie jucătorii, dar sunt sacrificii mari.

Deci ei sunt foarte afectați de ce s-a întâmplat…

– Da, clar. Am ținut moment de reculegere și înainte de antrenament. Cred că am stat mai mult de un minut. Ce pot să mai zic? Dumnezeu să-l ierte. Avem un portar de 41 de ani foarte bun! Și el era foarte afectat.

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De ce a ales Gabi Iancu să dea Chiajna pentru o echipă din liga a patra din Spania

A surprins transferul tău în Spania. De ce ai decis să mergi la Terrassa?

– Pur și simplu. Am mai avut discuții cu ei în trecut și a fost dorința mea să merg în Spania. Nu vreau să vorbesc despre plecarea de la Chiajna. Ce pot să spun e că tot răul spre bine. Am văzut ce a declarat Cristi Tănase. Să zică ce vrea el. Chiar nu mă interesează. Eu nu am niciun regret.

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Deci ai preferat să joci în liga a patra din Spania decât în Liga 2?

– Știi cum o văd eu? Eu am venit aici acum câteva zile să văd un meci și un antrenament al lor ca să pot să îmi fac o idee. Îți spun cu mâna pe inimă și poți să îl întrebi și pe Țîru. Nu se compară nivelul de antrenament, condițiile. Sincer te simți ca la prima ligă la noi. Pe cuvântul meu. Ritmul de antrenament, cum pasează băieții ăștia, pe mine m-au uimit. Dacă stau să citesc ce îmi scrie toată lumea… Și jucătorii din ligile inferioare care vin la noi au impresionat. Sunt jucători buni, cred că sunt crescuți altfel, cu altă mentalitate.

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Condiții de SuperLiga în al patrulea eșalon din fotbalul spaniol

Care sunt condițiile la Terrassa?

– E o echipă care vrea să promoveze, au un plan bine conturat și toate condițiile: stadion de 11.000 de locuri, un vestiar cum nu am văzut la Liga 2 în România. Sunt doi doctori, doi fizioterapeuți, 4 maseuri. Păi nu au echipele din SuperLiga așa ceva. Deci e un staff foarte mare. Am înțeles că vor acum să mai cumpere și o bază, mai e și un teren de antrenament. Există și echipa a doua, multe grupe de copii și juniori.

Deci consideri că nu este un pas înapoi.

– Chiar deloc. Eu vreau să îmi fac treaba aici și poate mai joc 5-6 ani, în niciun caz nu mă gândesc la retragere. Am semnat contract pe un an, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon în funcție de cât voi juca. Și financiar e foarte bine, îmi asigură și cazare, tot ce am nevoie.

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Crezi că sunt echipe din campionatul tău care se pot bate la promovare în SuperLiga?

– Cu siguranță sunt mai multe, nu doar Terrassa. Am văzut un meci când am venit și era incredibilă circulația mingii. Am observat asta și la antrenament. Cu siguranță echipele care se bat la retrogradare în prima ligă din România ar avea probleme mari cu echipele de pe primele locuri în clasament de aici.

Echipa lui Gabi Iancu își propune să ajungă în Segunda Division în doar 2 ani

Ce obiectiv ai?

– Sincer eu mi-aș dori să promovez doi ani la rând cu echipa asta. Pentru că ei își doresc să ajungă în Segunda Division. Dacă reușești să promovezi din liga a treia sunt mai mulți bani decât primește campioana României. Asta înseamnă Spania, dar până nu vezi, nu crezi.

Sfătuiești și alți jucători români să vină în Spania, chiar la nivelul ligii a treia sau a patra?

– Dacă ai ști câte mesaje am primit de la jucători să îi iau și pe ei aici… Foarte mulți prieteni fotbaliști de-ai mei mi-au scris și nu sunt copii.