Farul Constanța a obținut primul succes în SuperLiga României din noiembrie anul trecut, , iar echipa antrenată de Gică Hagi speră în continuare la un loc de play-off. Gabi Iancu așteaptă un joc similar din partea echipei și în deplasarea de la Sepsi.

Gabi Iancu nu renunță la play-off după Farul – Petrolul 2-1: „Nu e imposibil! Sper că ne-am trezit”

Farul Constanța a găsit momentul potrivit pentru a câștiga în SuperLiga României, cu doar câteva zile înainte ca „Regele” Gică Hagi să împlinească vârsta de 60 de ani. Gruparea de la malul mării , care a ratat șansa de a profita de eșecul Rapidului.

Golul marcat de Ionuț Cojocaru, la capătul unei acțiuni superbe, a făcut diferența pe tabelă, iar rezultatul l-a motivat pe Gabi Iancu, care speră în continuare la clasarea pe un loc de play-off la finalul sezonului regulat.

„Am avut o ședință cu staff-ul, sper că ne-am trezit. Pentru că dacă pierzi toate meciurile nu mai ai ce să faci, cum a fost și anul trecut cu restul echipelor. A fost important meciul acesta.

Chiar vorbeam că dacă vom câștiga toate meciurile, ceea ce nu e imposibil. Trebuie să câștigăm meciurile, e foarte important. Trebuie să câștigăm la Sepsi, iar moralul nostru va fi altul. Trebuie să luptăm din minutul 1 până la final și să arătam că avem spirit”, a declarat Gabi Iancu la flash-interviu.

Rivaldinho i-a dedicat victoria lui Gică Hagi: „Toți suntem lângă el”

„A fost un meci foarte greu și era foarte important să obținem victoria, să ieșim din starea asta în care eram. Sper că de acum încolo jocul nostru se îmbunătățește și suntem fericiți. Victoria i-o dedică toată echipa lui Mister, voiam să-i arătăm că toți suntem lângă el, trebuia să i-o dedicăm lui pentru că peste câteva zile e ziua lui și merita victoria asta.

(n. r. despre Papp) Am fost coleg cu el, știu că e un adversar dur, așa era și la antrenamente, nu are tată, nu are mamă. E un fundaș foarte dur, agresiv, ați văzut și voi azi că n-am avut o viață ușoară, dar important este că am ajutat Farul și că am câștigat.

Acum nu trebuie să ne gândim la play-off, suntem departe. Să luăm fiecare meci în parte și vedem la final unde suntem și unde putem merge”, a pus Rivaldinho la finalul meciului.

Ionuț Cojocaru, cel care a adus victoria echipei antrenate de Gică Hagi, s-a declarat încântat de faptul că și-a putut ajuta echipa.

„Cred că s-a înțeles din gestul meu, nu am ce să explic mai mult. Acum sunt în regulă din punct de vedere fizic, cea mai mare bucurie a mea este că sunt pe teren. Sper să dau 100% în continuare pentru echipă și să câștigăm următoarele meciuri. (n. r. Ce i-a spus Hagi după gol) M-a felicitat și mi-a zis să o țin tot așa” , a spus Ionuț Cojocaru.