Gabi Luncă a murit. Cele mai frumoase melodii ale legendarei cântărețe de muzică lăutărească

Gabi Luncă, una dintre cele mai bune voci din muzica românească. Repertoriul îndrăgitei artiste va dăinui cel mai probabil și peste zeci de ani, fiind un punct important pentru generațiile viitoare de cântăreți de la noi.

Interpreta Gabi Luncă e considerată regina muzicii lăutărești și are un palmares impresionant de cântece asupra cărora și-a pus amprenta. De-a lungul anilor a avut colaborări de marcă, ce i-a adus renumele și care pare să o fi propulsat ca mare artistă a generației de aur a muzicii lăutărești.

Artista a avut o viață din care încercările nu au lipsit nicio secundă, dar a crezut cu tărie în divinitate și nu a renunțat vreodată să susțină acest lucru. Este cunoscut că a suferit de cancer și a trecut cu bine peste o asemenea încercare, susținând și că Dumnezeu a salvat-o și i-a dat putere să se vindece.

Gabi Luncă, regina muzicii lăutărești, un repertoriu muzical impresionant

Gabi Luncă a urcat pe scena de la Cerbul de Aur, în ediția din 2019, chiar dacă renunțase la genul muzical care a consacrat-o de aproape trei decenii.

Legendă a muzicii lăutărești, Gabi Luncă a desăvârșit acest tip de muzică de petrecere, având în palmaresul ei zeci de melodii. Din anul 1991, însă, aceasta a refuzat să mai cânte piese din repertoriul ei, dintre cele lăutărești, și a preferat să treacă la un alt gen muzical, fiind vorba despre cel religios.

“Nu pot sluji la doi stăpâni”, susținea Gabi Luncă despre această schimbare uriașă, pe care o făcuse alături de soțul ei, cântărețul de acordeon, Ion Onoriu.

A cântat timp de zeci de ani, având o carieră muzicală de peste patru decenii, la nunți și petreceri, în fiecare săptămână. Artista era una dintre cele mai bine plătite, iar la un moment dat a primit chiar 70.000 de lei pentru o apariție, în anii comunismului.

“Muzica lăutărească era o ruşine pe timpul meu. Erau câţiva lăutari care o cântau. Când am început să cant muzică lăutărească, spectatorii începeau să iasă din sală. Pentru mine era o înfrângere. Dar m-am făcut că nu văd şi am mers înainte. A fost greu până când publicul a început să «guste» acest gen. A durat cam 7-8 ani. Prima mea piesă, «Pe deasupra casei mele», era apoi nelipsită dintre cererile ascultătorilor. A fost prima melodie pe care am făcut-o de la cap la coadă. Nu am avut multe discuri, cred că toate discurile mele sunt 16 la număr, dar sunt mândră de munca mea. Şi astăzi publicul petrece cu cântecele mele”, își amintea Gabi Luncă, într-un interviu pentru Adevărul.

Gabi Luncă a început să cânte alături de tatăl ei, violonistul Dumitru Luncă, încă din anul 1951. Artista a traversat o grea suferință încă din copilărie, pentru că la vârsta de trei ani și jumătate a rămas orfană de mamă. Totodată, mama ei vitregă se purta foarte urât cu ea, un alt detaliu care a marcat-o profund.

Piesa care pare să o fi propulsat în carieră, pe când avea doar 18 ani, a fost “Dă-mi drumul nevastă-n casă”, fiind și interpretarea care i-a adus primul apel telefonic din partea Casei de discuri Electrecord pentru o viitoare colaborare. Din repertoriul ei, piesa “Am crescut băieți și fete” a fost și cea care o făcea întotdeauna pe Elena Ceaușescu să plângă.



Originară din Prahova, prima sa reprezentație a fost dată când abia împlinise vârsta majoratului, însă nu a avut vreun articol vestimentar mai deosebit pe care să-l îmbrace, iar scena de atunci i-a fost un camion.

“În ziua concertului, nu aveam cu ce sa ma îmbrac. Magazinera mi-a dat un costum la întâmplare. Văzând ca e așa de mare, am îmbrăcat numai bluza peste hainele mele”, își mai amintea Gabi Luncă, într-un interviu din trecut.

Gabi Luncă a murit la 83 de ani, răpusă de COVID-19

Gabi Luncă a murit, în noaptea de vineri spre sâmbătă, la 83 de ani, după ce a fost infectată cu COVID-19. Anunțul a fost făcut de una dintre fiice, Estera Onoriu, peo pagină de socializare.

„După 23 ani, din nou împreună! Cântă împreuna Celui pe care L-au iubit și L-au slujit o viață întreagă! O să ne revedem…”, a scris Rebeca Onoriu, în dreptul unei fotografii în care sunt Gabi Luncă și acordeonistul Ion Onoriu, cel cu care marea voce a muzicii lăutărești și populare s-a căsătorit în 1964 și care a murit în 1998.

Gabi Luncă era internată la Terapie Intensivă, la Spitalul Județean Ilfov, din data de 13 martie, după ce a fost diagnosticată cu COVID-19.