Gabi Luncă respiră cu ajutorul unui plămân artificial. “Avem nevoie de sprijin în rugăciune”

Cântăreața de muzică lăutărească Gabi Luncă se luptă pentru viață, iar medicii de la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Ilfov fac eforturi supraomenești ca să o ajute să învingă complicațiile apărute după ce s-a infectat cu Covid-19. FANATIK.RO a aflat detalii de ultimă oră despre starea de sănătate a artistei.

Rugăciuni și lacrimi pentru Gabi Luncă – acasă la marea cântăreață de muzică lăutărească. Familia se roagă neîncetat ca virusul SARS-CoV2 să nu mai facă o victimă în rândul artiștilor și așteaptă cu sufletul la gură fiecare veste primită din partea medicilor.

Conform informațiilor obținute de FANATIK, în acest moment, Gabi Luncă este stabilă, dar medicii sunt încă rezervați cu privire la evoluția stării de sănătate a artistei. Acasă la marea cântăreață de muzică lăutărească, fiicele și nepoții se gândesc neîncetat la ea și nu se despart de telefon nici măcar o clipă.

Așteaptă cu sufletul la gură fiecare veste venită din partea medicilor de la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Ilfov, acolo unde Gabi Luncă se află internată de pe data de 13 martie. (Vezi și: Familia cântăreței Gabi Luncă, în lacrimi: “Medicii nu ne-au dat mari speranțe”. Detalii de ultimă oră de la Terapie Intensivă)

Gabi Luncă a fost conectată la un plămân artificial

Cântăreața a ajuns, inițial, cu probleme respiratorii la Matel Balș, dar, pentru că starea de sănătate i s-a deteriorat într-un ritm galopant, a fost transferată la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Ilfov, la secția de Terapie Intensivă. A fost intubată, initial, însă, în acest moment se pare că respiră cu ajutorul unui plămân artificial la care a fost conectată, în urmă cu câteva zile, după ce plămânii ei au fost extrem de afectați. În prezent, Gabi Luncă nu mai poate comunica deloc cu familia, iar cei care anunță constat cum se simte sunt medicii sau asistentele sub supravegherea cărora se află.

“Avem nevoie de spijin în rugăciune”, ne-a spus Estera Onoriu, fata renumitei artiste Gabi Luncă.

Gabi Luncă, videoconferință cu fetele

La câteva zile după ce a ajuns la Terapie Intensivă, diagnosticată cu Covid-19, Gabi Luncă (82 ani) a avut puterea să își încurajeze cele trei fiice, prin intermediul unei videoconferințe. Estera Onoriu dezvăluia, pentru FANATIK.RO, cum le-a ridicat moralul mama lor, deși ea se află pe patul se spital, luptând pentru viață.

“Am făcut conferință cu surorile mele și am vorbit un pic. De acolo, de pe patul de spital, ea nu știa că are Covid, ea știa că are gripă. Cu masca de oxigen pe față, ne-a spus, așa: ‘Stați liniștite! În cinci zile voi fi bine.’ Deci tot ea ne încuraja pe noi.Vă dați seama?”, ne-a spus Estera Onoriu, fata cântăreței Gabi Luncă.