“Gabi Luncă și-a sacrificat cariera, pentru a-l cinsti pe Dumnezeu”. Dezvăluiri neștiute despre “regina muzicii lăutărești”

Considerată “regina muzicii lăutărești”, Gabi Luncă nu a avut o viață deloc ușoară. La 3 ani a rămas orfană, a fost crescută de bunică și de mama vitregă, a ajuns una dintre cele mai apreciate cântărețe, dar s-a pocăit după ce primul copil i-a murit. A devenit astfel vocea celei mai mari comunităţi de lăutari pocăiţi şi artişti ai muzicii penticostale din România și a reușit, prin credință și bunătate, să rămână una dintre cele mai apreciate artiste.

Luis Lazarus face dezvăluiri neștiute despre una dintre întâlnirile cu Gabi Luncă, în urma căreia a decis să renunțe la aparițiile în emisiuni mondene. “Am rămas cu un gust amar”, dezvăluie Luis Lazarus, despre lecția de viață primită de la Gabi Luncă.

“Cu Gabi Luncă am fost în zeci de emisiuni, la diverse televiziuni! Era extrem de atentă la tot ce se întâmpla în jurul ei! Ea nu mai cânta decât muzică religioasă! Un sacrificiu enorm pe care nu l-a mai făcut nimeni, din muzică noastră, din câte știu! Să-ți sacrifici carieră pentru a-l cinsti pe Dumnezeu este un lucru de mare angajament și nu știu câți pot să facă asta, indiferent de domeniul în care activează, mai ales când ating celebritatea!

Gabi Luncă refuza să meargă în emisiuni-tabloid

Odată o puseseră să comenteze despre tot felul de chestii mondene, în care erau implicate ‘fufele semianalfabete’, care populau ecranele televizoarelor! ‘Divele’ momentului, de care lumea a și uitat azi! A refuzat! Și când s-a terminat emisiunea mi-a spus că nu o să mai vină! Ea nu are de spus nimic despre asemenea lucruri! Chiar mi-a sugerat că nici eu nu ar trebui să mai apar în asemenea emisiuni! Am rămas cu un gust amar! Ulterior acestei întâmplări nici eu nu am mai apărut în emisiuni mondene!”, a dezvăluit Luis Lazarus pe o rețea de socializare.

“Justițiarul” și-a exprimat regretul și pentru trecerea în neființă a Corneliei Catanga și a lui Nelu Ploieșteanu, de care-i leagă amintiri greu de uitat.

“Uităm ușor, am devenit neatenți și superficiali, ne ucid manipulările și stresul! Păcat, tare păcat! Ce tragedie! I-am cunoscut pe toți trei! Catanga a fost la petrecerile noastre, împreună cu maestru Pădureanu, soțul ei, și uneori îmi spuneau că sunt ‘fanii’ mei! De fapt, era exact … invers! Rar ați văzut atâta modestie și respect!

Maestrul Ploieșteanu era prezent peste tot, iarna la București, vara la mare! Treceam pe lângă terasă, unde cânta, în Mamaia și striga după mine că sunt ‘cel mai mare jurnalist în viață’ și că trebuie să rămân acolo, să ascult muzică adevărată! Eu îi spuneam că piere genul lor de muzică lăutărească și trebuie să facem ceva! (…) Deci, da! I-am cunoscut, ne-am respectat și regret enorm că sfârșitul lor s-a petrecut acum și în aceste condiții!! Cât despre cauza morții …mi-e jenă să mă și pronunț! Dumnezeu să-i ierte! Condoleanțe familiilor! Nu am cuvinte să-mi exprim regretul!”, a adăugat Luis Lazarus.

Gabi Luncă: “Dacă nu mă voi pocăi să-mi iei copilul”

În cartea sa, “Povestea vieţii noastre”, Gabi Luncă povestea că a trecut la penticostali la 32 de ani, după ce primul copil i-a murit.

“Eu nu-i spusesem lui Onoriu de promisiunea pe care o făcusem când era să pierd sarcina. Oricine se uita la ea, o vedea ca pe oricare copil normal, dar de câte ori mă duceam eu să o iau în braţe se petrecea ceva inexplicabil. Cum apăream eu la pătuţul ei,fetiţa mea se schimba la faţă şi, din albă devenea pământie şi începea să devină agitată. Am înţeles că nu se manifesta aşa numai în prezenţa mea.”, dezvăluia Gabi Luncă, în paginile cărții. Fetița a murit după ce a fost botezată, iar acela a fost momentul în care i-a promis lui Dumnezeu că, dacă o să facă un băiat, o să se pocăiască.

“Dacă îmi dai un băiat am să mă pocăiesc… Era a doua oară când îi promiteam lui Dumnezeu că am să mă pocăiesc, fără să ştie nimeni de rugăciunea mea.”, spunea artista. După ce dorința i s-a împlinit, – a devenit mama unui băiat, dar și a trei fete – a decis să-și țină promisiunea. I-a fost greu, a ajuns să trăiască de pe o zi pe alta, până în 1992, când a decis să revină pe scenă, dar a ales să cânte muzică religioasă. Și atât!

Gabi Luncă, înmormântată astăzi

Cântăreața Gabi Luncă a murit, în noaptea de vineri spre sâmbătă, la vârsta de 82 de ani. Se afla internată în Spitalul Ilfov de mai bine de două săptămâni, după ce fusese diagnosticată cu COVID-19. Anunțul morții a fost făcut de fiica sa, Rebecca Onoriu, care a declarat ulterior că mama sa o să fie condusă pe ultimul drum ca regină, și va avea la înmormântare covor roșu și porumbei. Familia a refuzat să ridice trupul neînsuflețit de la morgă și a solicitat realizarea unor teste care să arate că Gabi Luncă nu mai avea în corp virusul SARS-CoV2. De asemenea, luni după amiază, la Romexpo, familia şi fraţii în credinţă s-au reunit să o omagieze, în cadrul unei ceremonii speciale, la care a venit și Poliția, pentru a se asigura că sunt respectate regulile impuse de pandemie. Marți, la Cimitirul Dămăroaia, artista o să fie înmormântată.