Gabi Manu, ciudata întoarcere din bogata lume arabă în problematica lume mioritică. „Vreau să fiu Mourinho și să-l antrenez pe Cristiano Ronaldo la echipa mea de suflet, Rapid!”

Gabriel Manu a uimit cu decizia sa de a schimba bogata lume arabă cu problematica lume mioritică. A dat Emiratele Arabe Unite, unde era unul dintre „secunzii” lui Laurențiu Reghecampf, pe România, unde va fi, de fapt este deja, „principalul” divizionarei secunde Metaloglobus.

Fiul fostului portar rapidist Ion Manu are 19 ani de antrenorat, începând de la… 19 ani și juniorii lui Dinamo. La Metaloglobus va fi pentru prima dată antrenor principal și obiectivul său este calificarea în play-off, ceea ce ar fi cea mai bună performanță a echipei bucureștene din capătul șoselei Pantelimon.

FANATIK l-a provocat pe Gabriel Manu la un dialog în exclusivitate despre motivele acestei reveniri neașteptate, dar și despre problemele fotbalului românesc înaintea unui sezon care poate deveni istoric prin modul în care va învinge sau nu teribilul dușman al întregii omeniri, „noul” deja vechi coronavirus SARS-CoV-2.

De ce a ales Gabi Manu să se întoarcă din bogata lume arabă în problematica lume mioritică. „Vreau să fiu Mourinho și să-l antrenez pe Cristiano Ronaldo la echipa mea de suflet, Rapid!”

Tot fotbalul românesc, de la jucători la antrenori visează să activeze „afară”, tu te-ai întors în țară din paradisul financiar care este lumea arabă… De ce?

– Pentru ca așa am simțit! Mi-am dorit să fiu alături de familie și să mă dezvolt profesional în țara mea. Știu că se poate și în România.

Ai reușit, din postura de „secund” două promovări în Liga I, cu Otopeni și Sportul Studențesc, cu Liviu Ciobotariu și Tibor Selymes „principali”, trei trofee în Emirate cu Laurențiu Reghecampf „principal”… Supercupa Emiratelor de două ori și Cupa Golfului Arabic… Care este performanța cea mai dragă ție? Sau cea pe care o consideri cea mai importantă…

– Cea mai dragă îmi este ultima Supercupă câștigată contra lui Al Ain în urma unui joc aparte: am condus cu 3-0 la pauză, am fost egalați 3-3, la penalty am ratat la primul executant, însă spre norocul nostru au ratat și ei de două ori… Pot să spun că am învățat de la Laurențiu Reghecampf să câștig trofee…

Ce se face Laurențiu Reghecampf fără „secunzii” săi de la Al Wasl? Toni Petrea și Thomas Neubert la FCSB, tu la Metaloglobus…

– Se descurcă! Este un antrenor titrat, are experiență și capacitatea necesară să își refacă staff-ul, cel puțin la fel de competent cum l-a avut. Vezi ce modest sunt… (râde)

Sunt diferențe multe între fotbalul românesc și cel din Emirate… care sunt cele mai importante trei?

– Unu: valoarea jucătorilor străini din campionat. Doi: puterea financiară a ligii și a cluburilor. Trei: infrastructura. Toate nu numai importante, din păcate pentru noi, dar și foarte mari.

„CFR Cluj ar fi în primele trei din Emirate!”

Campioana CFR Cluj ce loc ar ocupa în campionatul din Emirate?

– Oricare dintre primele trei.

Ce spui de formatul Ligii a II-a, cu 19 meciuri, o singură partidă cu fiecare adversar și apoi play-off, cu meciuri duble și două serii de play-out, iarăși cu o singură manșă?

– Este o provocare. Abia aștept să începem. Vor fi meciuri foarte tari etapă de etapă, nu va mai fi timp de menajamente, socoteli gen „mai e returul, ne revenim”, se va juca la baionetă, trei puncte sau nimic, să vezi ce egaluri puține vor fi.

Prinzi play-off-ul cu Metaloglobus?

– Sunt convins că-l prind!

Ce jucători cunoscuți ai la Metaloglobus?

– Ovidiu Herea, fratele său, Claudiu Herea, Andrei Ionescu, Dani Lung, Andrei Lungu, Lucian Cazan, fiul lui „Ață” Cazan… Valoare și experiență.

Va face fotbalul românesc față pandemiei de Covid-19, care, iată, crește în continuare și a distrus finalul sezonului trecut? Financiar în primul rând, cu atâtea testări repetate…

– Cu siguranță, da! Fotbalul românesc va face față și sunt convins că ne vom redresa din toate punctele de vedere. Este doar o perioada de „încercări” și cu optimism, cu profesionalism vom trece peste… Știi cum se spune: ce nu te omoară, te întărește!

Nimic nou pe „frontul de vest” în privința favoritelor la titlu: CFR, Craiova, FCSB

Cine se va lupta la titlu sezonul care începe vineri?

– CFR Cluj, Universitatea Craiova, FCSB.

Dinamo „espanol” nu? Ai început antrenoratul la Dinamo… Ce părere ai de noii patroni spanioli ai „câinilor”?

– Este un lucru lăudabil că au sosit investitori noi și mai ales străini în fotbalul românesc. Îmi voi face o părere despre Dinamo după ce echipa va evolua sub acest nou patronat. Nu este o garanție a succesului doar că spaniolii au preluat echipa…

Trei întrebări grele în final… Antrenorul-model pentru tine? Ce jucător ți-ai dori să antrenezi? Echipa de suflet?

– Scurt și la obiect: vreau să fiu Jose Mourinho și să-l antrenez pe Cristiano Ronaldo la… Rapid! Ți-am spus că sunt modest… (râde)