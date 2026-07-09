Gabi Mureșan lasă în urmă o moștenire uriașă! Banii, bunurile și afacerile fostului fotbalist

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Gabi Mureșan lasă în urmă o carieră prestigioasă în sport. Fostul mijlocaș care a scris istorie la CFR Cluj sau ASA Târgu Mureș, a investit inteligent banii pe care i-a câștigat din fotbal și a reușit să asigure bunăstarea familiei sale.

Averea din fotbal a lui Gabi Mureșan: hectare de teren, case și mașini de lux

Gabi Mureșan a fost altfel decât mulți colegi din Liga I, pe care finalul carierei îi prinde lefteri. Potrivit unei declarații de avere completată în anul 2023, sportivul deținea două case de locuit cu suprafețe neobișnuit de mari: 3.000 mp fiecare, plus două apartamente de 60, respectiv 75 mp, toate în județul Mureș. El mai deținea spații comerciale în suprafață de 6.000, respectiv 3.000 mp și ”alte categorii de bunuri mobile” având 5.000 mp.

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stătea foarte bine și la capitolul terenuri: două intravilane de 0,8 hectare, respectiv 17.000 mp, la care se adaugă 10 hectare de pădure și două terenuri agricole de 70 de hectare, respectiv 0,3 hectare, în Mureș și Cluj. Un aspect important de subliniat este că bunurile nu au fost achiziționate în perioada în care Mureșan era în politică, ci mult mai înainte, pe când era fotbalist în activitate.

Familia Mureșan deține și trei mașini, mărcile Porsche, Toyota și Iveco, patru tractoare, o remorcă, o presă de balotat și un ATV. La capitolul active financiare sunt trecute două conturi, unul de 260.000 de euro și altul de 50.000 de lei. Cel ai probabil, o parte din sumă venea și din vânzarea unui apartament, tranzacție încheiată în mai 2022, în care Mureșan s-a ales cu 235.000 de euro.

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Ce salariu avea Gabi Mureșan ca primar. Afacerile soției sportivului

, și iar la vremea respectivă declara un venit anual de 82.128 de lei din indemnizația de primar, în vreme ce soția lui avea 24.000 de lei ca administrator al societății Apold Green Energy SRL și două subvenții APIA, de 15.000 de lei fiecare.

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Daniela Olimpia Mureșan, văduva fostului jucător de fotbal, este unic asociat în două firme. Apold Green Energy SRL, care se ocupă cu producția de energie electrică, a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de 334.377 de lei și un profit de 1.122 de lei. Firma a fost înființată în 2021 și are un singur angajat.

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Apold Green SRL, cealaltă societate, este specializată în servicii de cazare, iar în 2025 a înregistrat o cifră de afaceri de 522.746 lei și un profit de 62.309 lei. Firma are o vechime de 13 ani și are doi angajați.

Cum a murit Gabi Mureșan

Fostul fotbalist Gabi Mureșan a murit înecat, în noaptea de 8 spre 9 iulie 2026, la vârsta de 44 de ani. Tragedia s-a petrecut într-un lac din apropierea comunei Apold. Potrivit informațiilor publicate de FANATIK, Mureșan se afla la o petrecere privată și a intrat în apa lacului după ce a ieșit de la saună.

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Principala cauză a morții luată în calcul de legiști este infarctul provocat de diferența bruscă de temperatură între corpul încins și apa rece. Trupul neînsuflețit al lui Gabi Mureșan a fost recuperat din lac în jurul orei 01:30, după aproximativ două ore și jumătate de căutări. Manevrele de resuscitare nu au avut succes.