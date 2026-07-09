Gabi Mureșan, plâns de întreaga comunitate din Mureș. Colega de muncă a fostului fotbalist, dezvăluiri în lacrimi: „Făcea asta seară de seară: saună, apoi alerga”

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Moartea fostului fotbalist de la CFR Cluj Gabi Mureșan e greu de explicat, având în vedere că vorbim despre un sportiv de performanță care nu a renunțat deloc la antrenamente. Viceprimarul comunei unde Mureșan era edil, Angela Stan, a făcut o dezvăluire în premieră pentru FANATIK care adâncește și mai mult misterul decesului acestuia.

Dezvăluiri în premieră despre Gabi Mureșan. Fostul fotbalist mort în lac înota și alerga aproape seară de seară

Viceprimărița din Apold, Mureș, a izbucnit în plâns atunci când a vorbit despre colegul ei de la primărie, cel cu care a colaborat foarte bine cât timp a fost primar, Gabi Mureșan aflându-se, din 2024, la cel de-al doilea mandat. Femeia ne-a spus că, într-adevăr, așa cum se știe, fostul fotbalist a murit în lac, înecându-se, dar apa nu era exagerat de rece. Un element extrem de interesant, care complică găsirea unei explicații cu privire la moartea bărbatului, este faptul că acesta se antrena în continuare, alergând aproape în fiecare seară după sesiunile de saună.

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„Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească. A intrat în lac, dar nu era exagerat de rece. Aseară ieșeau aburi de acolo ca să vă dați seama. Mai rece era afară. Plus că făcea treaba asta aproape seară de seară. Făcea saună, baie în lac și apoi alerga. Era un sportiv, campion, campion. A vrut să continuie și după ce s-a retras. Nu știu să fi avut probleme de ordin medical sau orice care să îl fi afectat”, a dezvăluit Angela Stan, în exclusivitate pentru FANATIK.

Cum era Gabi ca primar. Viceprimărița din Apold, confesiuni în lacrimi

de la Cluj ca primar? Pe terenul de fotbal, toți cei care l-au admirat au văzut ce poate, însă s-a descurcat la fel de bine și Viceprimărița din Apold spune că era un om de cuvânt, care mereu vorbea cu cetățenii comunei, rezolvând fiecare problemă, chiar dacă avea multe pe cap.

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„Vai, dar n-am cuvinte că tot aia îi spuneam. Un om de omenie, cu atâta disciplină, atât de corect. O vorbă bună pentru fiecare cetățean. Nu ar fi plecat un cetățean din primărie ca să nu i se rezolve problema. Să nu fie la sentimentul lui, indiferent că era o problemă mică sau mai mare, era cel care ajuta pe toată lumea. Pe toată lumea (n.r. începe să plângă). Nu mai am cuvinte să știți. Un om de omenie rară, cu bunătate și un suflet. Nu se mai întâlnesc astfel de oameni. Rar se nasc. O pierdere mare. O pierdere mare pentru toată comuna. Puțin primari mai sunt în țară care să vină într-adevăr să facă ceva pentru comuna (n.r. continuă să plângă).

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Se mutase la noi în comună cu toată familia, cu soția și cei doi băieți. Eram la al doilea mandat, de șase ani lucram împreună. Nu l-am văzut niciodată supărat, nervos. Era mereu cu zâmbetul pe buze. Un camarad din ala care merge numai drept, linie, linie. Ca un soldat din ala când merge cu arma și le pune jurământul. Așa era el, drept”, a completat Angela Stan.

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Gabi Mureșan a lăsat în urmă doi băieți, cel mai probabil viitori fotbaliști

Gabi Mureșan a lăsat în urmă doi băieți, de 17, respectiv 10 ani, care îi vor călca pe urmă. Viceprimărița ne-a mai spus că a luat legătura cu soția lui Gabi pentru a stabili toate detaliile legate de înmormântare: „Nu era singur niciodată, nici aseară nu era. Tot mereu se afla cu prieteni sau cu familia. Era viața lui, liniștea. Liniștea lui acolo era. Adică era atâta de încântat de tot. Am luat legătura cu soția lui, așteptăm să vedem când va fi înmormântat. Nu mai are rost să vă spun cât de afectați sunt cei din familia lui. Sunt devastați. Nu, cuvintele nu și-au rostul. Băieții lui, unul de 17 ani și unul de 10 ani, viitori fotbaliști. Sunt pe urmele lui”.